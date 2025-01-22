Alevi Dedesi Ahmet Uğurlu’dan iki talep! Başkan Erdoğan talimat verdi

Uğurlu'nun ise cemevlerine sağlanan destekler ile Alevi kültürünün korunmasına yönelik atılan adımlardan ötürü Başkan Erdoğan'a teşekkürlerini sunduğu aktarıldı.

ERDOĞAN'DAN TEŞEKKÜR Ahmet Uğurlu'nun talebi üzerine gerçekleşen görüşme, yaklaşık yarım saat sürdü. Başkan Erdoğan'ın, 1 Ocak'ta Erzincan'da düzenlenen Gazze yürüyüşüne önderlik eden Ahmet Uğurlu'ya birlik ve kardeşliğe sağladığı katkılardan ötürü teşekkür ettiği öğrenildi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Alevi Dedesi Ahmet Uğurlu'yu kabul etti. (AA)

TALİMAT VERDİ

Sabah'tan Murathan Yıldırım'ın haberine göre; Uğurlu, Alevi çocukların inançlarını en doğru şekilde öğrenebilmeleri ve gelecek nesillere aktarabilmeleri amacıyla, tıpkı imam-hatip okulları gibi 'dedelik okullarının' kurulmasını arzuladıklarını dile getirdi.

Ayrıca her cemevine 2 kontenjan ayrılacak şekilde dede ve zakirlerin maaşa bağlanmasının toplumsal kardeşliği daha da pekiştireceğini vurguladı.

Başkan Erdoğan'ın 2 temenniye de olumlu yaklaştığı, bu hususta Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan ile Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu'ya 'konuyu ele almaları' yönünde talimat verdiği öğrenildi.