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Başkan Erdoğan, Gültekin ailesine yaptığı taziye ziyaretinde Kur'an-ı Kerim okudu

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kartalkaya'daki Grand Kartal Otel yangınında aile fertlerini kaybeden Gültekin ve Güner ailelerine dün (22 Ocak) taziye ziyaretin bulundu. Başkan Erdoğan taziye evinde Kur'an-ı Kerim okudu.

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Giriş Tarihi :23 Ocak 2025 , 13:26 Güncelleme Tarihi :23 Ocak 2025 , 13:26
Başkan Erdoğan, Gültekin ailesine yaptığı taziye ziyaretinde Kur’an-ı Kerim okudu

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    Başkan Recep Tayyip Erdoğan dün (22 Ocak), Kartalkaya'daki Grand Kartal Otel yangınında 8 aile ferdini kaybeden Gültekin ve Güner ailelerine taziye ziyareti gerçekleştirdi.

    Gültekin ailesinin Kılıçarslan Mahallesi'ndeki evini ziyaret eden Erdoğan'a eşi Emine Erdoğan, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keşir de eşlik etti.

    Başkan Erdoğan, Kartalkaya'daki yangında hayatını kaybeden Gültekin'in ailesini ziyaret etti (Fotoğraf: AA)Başkan Erdoğan, Kartalkaya'daki yangında hayatını kaybeden Gültekin'in ailesini ziyaret etti (Fotoğraf: AA)

    Erdoğan burada, eski AK Parti Bolu Milletvekili Mehmet Güner ile Güner'in dünürü Yüksel Gültekin'e başsağlığı diledi.

    Taziye evinde, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş tarafından dua edildi.

    BAŞKAN ERDOĞAN KUR'AN-I KERİM OKUDU
    Aileye taziye dileklerini ileten Başkan Erdoğan, hayatını kaybedenler için İnfitar Suresi'ni okudu.

    CENAZE NAMAZLARINA KATILDI
    Daha sonra Kalıcı Konutlar Merkez Camisi'ne gelen Erdoğan, yangında kızı, damadı ve torunlarını kaybeden eski AK Parti Bolu Milletvekili Mehmet Güner'e başsağlığı diledi.

    CANIMIZ YANDI YÜREĞİMİZ YANDI
    Yangında vefat eden, Bilal Gültekin, Zehra Sena Gültekin, Rumeysa Gültekin, Yusuf Sinanettin Gültekin, Muhammet Selim Gültekin, Bekir Sadık Gültekin, Enes Gültekin ile Sümeyye Güner'in cenaze namazlarının ardından kısa bir hitapta bulunan Erdoğan, şunları söyledi:

    "Değerli kardeşlerim, her şeyden önce malum bir otelde bir felakete maruz kalmak suretiyle şu anda ebediyete uğurlamakta olduğumuz 8 kardeşimizi Rabbimden kendilerine rahmetiyle tecelli etmesini niyaz ediyoruz. Makamları ali olsun. Az önce hocamın da ifade ettiği gibi inşallah şüheda sınıfında hepsini haşru cem eylesin. Mehmet (Güner) Bey, benim milletvekili arkadaşım olarak Parlamentoda görev ifa ettik. Ailece uzun yıllar bir dostluğumuz, kardeşliğimiz söz konusuydu. Şimdi bir komşuluk hakkını da ifa etmek için bugün buradayız. Rabbim bizleri inşallah cennetinde de birlikte haşru cem eylesin. Canımız yandı, yüreğimiz yandı ve şu anda da bu görevi ifa etmenin gayreti içerisindeyiz. Rabbim inşallah ebedi alemde de birlikte bizleri haşru cem eylesin. Tüm ailesine, milletimize sabırlar niyaz ediyorum."

    Başkan Erdoğandan 8 ferdini kaybeden Gültekin ailesine taziye ziyareti! Tabutlara omuz verdi: Yüreğimiz yandıBaşkan Erdoğandan 8 ferdini kaybeden Gültekin ailesine taziye ziyareti! Tabutlara omuz verdi: Yüreğimiz yandı

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