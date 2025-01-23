Başkan Erdoğan, Gültekin ailesine yaptığı taziye ziyaretinde Kur’an-ı Kerim okudu

CANIMIZ YANDI YÜREĞİMİZ YANDI

Yangında vefat eden, Bilal Gültekin, Zehra Sena Gültekin, Rumeysa Gültekin, Yusuf Sinanettin Gültekin, Muhammet Selim Gültekin, Bekir Sadık Gültekin, Enes Gültekin ile Sümeyye Güner'in cenaze namazlarının ardından kısa bir hitapta bulunan Erdoğan, şunları söyledi:

"Değerli kardeşlerim, her şeyden önce malum bir otelde bir felakete maruz kalmak suretiyle şu anda ebediyete uğurlamakta olduğumuz 8 kardeşimizi Rabbimden kendilerine rahmetiyle tecelli etmesini niyaz ediyoruz. Makamları ali olsun. Az önce hocamın da ifade ettiği gibi inşallah şüheda sınıfında hepsini haşru cem eylesin. Mehmet (Güner) Bey, benim milletvekili arkadaşım olarak Parlamentoda görev ifa ettik. Ailece uzun yıllar bir dostluğumuz, kardeşliğimiz söz konusuydu. Şimdi bir komşuluk hakkını da ifa etmek için bugün buradayız. Rabbim bizleri inşallah cennetinde de birlikte haşru cem eylesin. Canımız yandı, yüreğimiz yandı ve şu anda da bu görevi ifa etmenin gayreti içerisindeyiz. Rabbim inşallah ebedi alemde de birlikte bizleri haşru cem eylesin. Tüm ailesine, milletimize sabırlar niyaz ediyorum."