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Beşiktaş'ın yeni belediye başkanı belli oldu!

İstanbul'da suç örgütüne yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat geçtiğimiz günlerde tutuklandı. İçişleri Bakanlığı, Akpolat'ın "geçici bir tedbir olarak" görevden uzaklaştırıldığını bildirdi. Akpolat'ın yerine başkan vekili olarak seçilen isim belli oldu.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :23 Ocak 2025 , 14:54 Güncelleme Tarihi :23 Ocak 2025 , 15:00
Beşiktaş’ın yeni belediye başkanı belli oldu!

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    Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat hakkında, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca "rüşvet" ve "suç örgütüne üye olmak" suçlarından soruşturma başlatıldı.

    Skandalları bir bir ortaya çıkan Akpolat, 13 Ocak'ta gözaltına alındı. 17 Ocak'ta da çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

    GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILDI
    İçişleri Bakanlığı, Akpolat'ın "geçici bir tedbir olarak" görevden uzaklaştırıldığını bildirdi.

    Belediye meclis üyeleri, bugün saat 14.00'te Akpolat'ın yerine belediye başkan vekili seçmek için toplandı. Yapılan seçimde Ömer Rasim Şişman belediye başkan vekilliğine seçildi.

    Ömer Rasim Şişman. (Takvim.com.tr)Ömer Rasim Şişman. (Takvim.com.tr)

    ÖMER RASİM ŞİŞMAN KİMDİR?
    1991 yılında Kahramanmaraş'ta doğan Şişman, ilk ve ortaöğrenimini Kahramanmaraş'ta tamamladı. Haliç Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler bölümünü ise dereceyle bitirdi. Aynı üniversitede Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme bölümünde yüksek lisans yapan Şişman Sosyal Demokrasi Vakfı (SODEV) başkanlığını da yürütüyor.

    31 Mart 2024 yerel seçimlerinde Beşiktaş'tan Beşiktaş ve İBB meclis üyesi olarak seçilen Şişman ayrıca İBB meclisi CHP grup sekreterliği görevini sürdürüyor.

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