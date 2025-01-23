Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat hakkında, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca "rüşvet" ve "suç örgütüne üye olmak" suçlarından soruşturma başlatıldı.
Skandalları bir bir ortaya çıkan Akpolat, 13 Ocak'ta gözaltına alındı. 17 Ocak'ta da çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.
GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILDI
İçişleri Bakanlığı, Akpolat'ın "geçici bir tedbir olarak" görevden uzaklaştırıldığını bildirdi.
Belediye meclis üyeleri, bugün saat 14.00'te Akpolat'ın yerine belediye başkan vekili seçmek için toplandı. Yapılan seçimde Ömer Rasim Şişman belediye başkan vekilliğine seçildi.