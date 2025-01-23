Belediye meclis üyeleri, bugün saat 14.00'te Akpolat'ın yerine belediye başkan vekili seçmek için toplandı. Yapılan seçimde Ömer Rasim Şişman belediye başkan vekilliğine seçildi.

GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILDI İçişleri Bakanlığı, Akpolat'ın "geçici bir tedbir olarak" görevden uzaklaştırıldığını bildirdi.

Skandalları bir bir ortaya çıkan Akpolat, 13 Ocak'ta gözaltına alındı. 17 Ocak'ta da çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat hakkında, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca "rüşvet" ve "suç örgütüne üye olmak" suçlarından soruşturma başlatıldı.

Ömer Rasim Şişman. (Takvim.com.tr)

ÖMER RASİM ŞİŞMAN KİMDİR?

1991 yılında Kahramanmaraş'ta doğan Şişman, ilk ve ortaöğrenimini Kahramanmaraş'ta tamamladı. Haliç Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler bölümünü ise dereceyle bitirdi. Aynı üniversitede Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme bölümünde yüksek lisans yapan Şişman Sosyal Demokrasi Vakfı (SODEV) başkanlığını da yürütüyor.

31 Mart 2024 yerel seçimlerinde Beşiktaş'tan Beşiktaş ve İBB meclis üyesi olarak seçilen Şişman ayrıca İBB meclisi CHP grup sekreterliği görevini sürdürüyor.