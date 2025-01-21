Milli yas ne demek, kaç gün ilan edildi? Milli yas ilan edilince ne olur?

Bolu Kartalkaya'da bulunan Grand Otel'de çıkan yangın, Türkiye'yi yasa boğdu. 66 kişinin hayatını kaybettiği trajik olayda, sosyal medyada yapılan yardım çağrıları ve kayıp ihbarları yürekleri dağladı. Yangında yaşamını yitirenlerin kimlikleri belirlenmeye devam ederken, facianın boyutları herkesi derinden etkiledi.

Fotoğraflar: AA

BOLU KARTALKAYA'DAKİ YANGIN: 66 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bolu Kartalkaya'da meydana gelen trajik yangında hayatını kaybeden 66 kişi için başsağlığı dileyerek, "Yangının çıkış sebebi ve sorumluluğu olanları tespit etmek için idari ve adli soruşturma başlatılmıştır. Şu ana kadar aralarında işletme sahibinin de bulunduğu 4 kişi gözaltına alınmıştır" ifadelerini kullandı.

1 GÜNLÜK MİLLİ YAS İLAN EDİLDİ

Yangında hayatını kaybeden vatandaşlar için 22 Ocak 2025 günü güneşin batışına kadar bayrakların yarıya çekileceği açıklandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu acı olayın ardından milli yas ilan edildiğini duyurdu.