Prof. Dr. Atakan Yalçın kimdir? Bolu Kartalkaya yangını sonrası Türkiye yasta

Bolu Kartalkaya'daki otel yangını, bilim ve akademi camiasını derinden sarstı. Yangında hayatını kaybedenler arasında Özyeğin Üniversitesi İşletme Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Atakan Yalçın'ın da bulunduğu açıklandı.
Bolu Kartalkaya'daki otel yangını, bilim ve akademi camiasını derinden sarstı. Yangında hayatını kaybedenler arasında Özyeğin Üniversitesi İşletme Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Atakan Yalçın'ın da bulunduğu açıklandı.
BOLU'DAKİ YANGINDA ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ DEKANI HAYATINI KAYBETTİ
Bolu Kartalkaya'da bulunan Grand Kartalkaya Otel'de çıkan yangın, 66 kişinin hayatını kaybetmesiyle büyük bir trajediye dönüştü. Yangında hayatını kaybedenler arasında, Özyeğin Üniversitesi İşletme Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Atakan Yalçın da yer aldı.
Yangın, yaklaşık 12 saatlik müdahale sonrası söndürülebilirken, görgü tanıkları müdahalenin geç başladığını ifade etti. Olayın ardından yangının nedenine ilişkin soruşturma başlatıldı.
Prof. Dr. Atakan Yalçın, 1971 yılında İstanbul'da doğmuş ve eğitim hayatındaki üstün başarılarıyla dikkat çekmiştir. 1994 yılında Boğaziçi Üniversitesi Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü'nden mezun olduktan sonra, yüksek lisans ve doktora eğitimini yurtdışında sürdürmüştür. 1996 yılında Southern Methodist Üniversitesi'nde İşletme Yönetimi Yüksek Lisans (MBA) programını tamamlayarak finans dünyasına adım atmıştır.
Finans alanındaki akademik kariyerini Boston College'da gerçekleştirdiği doktora çalışmalarıyla derinleştiren Yalçın, 2002 yılında bu programdan mezun olmuştur. Bu başarısı, finansal ekonomi alanında adını duyurmasındaki önemli bir dönüm noktası olmuştur. 2000 yılında Brandeis Üniversitesi'nde öğretim üyesi olarak göreve başlamasının ardından Türkiye'ye dönerek, 2004-2012 yılları arasında Koç Üniversitesi'nde eğitim vermiştir. Bu süreçte birçok öğrencinin akademik ve mesleki gelişimine rehberlik etmiştir. 2012 yılından itibaren Özyeğin Üniversitesi İşletme Fakültesi'nde Uluslararası Finans Bölümü Başkanı olarak görev yapmıştır.
Prof. Dr. Yalçın'ın uzmanlık alanları arasında yatırım stratejileri, risk yönetimi ve piyasa dinamikleri gibi konular yer almakta olup, bu alanlarda gerçekleştirdiği araştırmalar uluslararası düzeyde büyük takdir toplamıştır.