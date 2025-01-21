Prof. Dr. Atakan Yalçın kimdir? Bolu Kartalkaya yangını sonrası Türkiye yasta

Finans alanındaki akademik kariyerini Boston College'da gerçekleştirdiği doktora çalışmalarıyla derinleştiren Yalçın, 2002 yılında bu programdan mezun olmuştur. Bu başarısı, finansal ekonomi alanında adını duyurmasındaki önemli bir dönüm noktası olmuştur. 2000 yılında Brandeis Üniversitesi'nde öğretim üyesi olarak göreve başlamasının ardından Türkiye'ye dönerek, 2004-2012 yılları arasında Koç Üniversitesi'nde eğitim vermiştir. Bu süreçte birçok öğrencinin akademik ve mesleki gelişimine rehberlik etmiştir. 2012 yılından itibaren Özyeğin Üniversitesi İşletme Fakültesi'nde Uluslararası Finans Bölümü Başkanı olarak görev yapmıştır.

Prof. Dr. Yalçın'ın uzmanlık alanları arasında yatırım stratejileri, risk yönetimi ve piyasa dinamikleri gibi konular yer almakta olup, bu alanlarda gerçekleştirdiği araştırmalar uluslararası düzeyde büyük takdir toplamıştır.