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Terör örgütü YPG/PKK’dan DEAŞ’lı mahkumlar üzerinden şantaj oyunu

Suriye’deki El-Hol Kampı ve diğer cezaevlerinde tutulan binlerce DEAŞ’lıyı siyasi koz olarak kullanmaya devam eden PKK/YPG, cezaevlerinin yeni Şam yönetimine devredilmesine karşı olduklarını duyurdu.

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Giriş Tarihi :21 Ocak 2025 , 19:06 Güncelleme Tarihi :21 Ocak 2025 , 19:06
Terör örgütü YPG/PKK’dan DEAŞ’lı mahkumlar üzerinden şantaj oyunu

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    Esad rejiminin devrilmesinin ardından Suriye'de Ahmet eş-Şara liderliğinde bir geçici hükümet oluşturulurken yeni hükümet, ülkedeki birliği sağlama hedefi doğrultusunda terör örgütü PYD/PKK'ya çağrıda bulunarak örgütün kendisini feshedip Suriye idaresine katılmasını istedi. Ancak PYD/PKK, bu çağrılara olumlu yanıt vermek yerine, terör kazanımlarını koruma çabasıyla ABD ve Avrupa ülkelerinden destek arayışına girdi.

    Son olarak DEAŞ'a karşı mücadele bahanesiyle ABD ile iş birliği yapan terör örgütü PYD/PKK, bölgedeki gerilimi artıracak bir adım daha attı. Reuters'ın haberine göre, PYD/PKK, kontrolündeki Kuzey Suriye'de bulunan DEAŞ'lı teröristlerin tutulduğu cezaevlerini yeni Suriye hükümetine devretmeyi reddediyor.

    Terör örgütü PKK/YPG, "aşırı radikal grubun saldırılarına hazırlıklı olmak ve yeniden ortaya çıkma girişimlerini gözlemlemek" iddiasıyla cezaevinin Şam'da yeni göreve gelen Suriye Hükümetine teslim edilmesine karşı çıktı. Haseke kentindeki hapishanede yaklaşık 4 bin 500 DEAŞ'lı teröristin tutulduğu iddia edilirken, Reuters'a konuşan PKK/YPG'li bir terörist, Esad sonrası DEAŞ'ın hapishanedeki teröristleri çıkarmak için saldırılar düzenlediğini iddia etti.

    Terör örgütü PKK/YPG DEAŞ'lıların tutulduğu hapishaneleri devretmeyeceğini açıkladı (Fotoğraf: AA)Terör örgütü PKK/YPG DEAŞ'lıların tutulduğu hapishaneleri devretmeyeceğini açıkladı (Fotoğraf: AA)

    10 BİN DEAŞ'LININ GÖZETİM ALTINDA

    İsmi açıklanmayan PKK/YPG'li terörist, Kürt liderliğindeki yetkililerin cezaevlerini yeni yönetime devredeceğine inanmadığını söyleyerek, "Yeni hükümetle paylaşmak kabul edilemez. Bu hapishaneyi korumak sadece koalisyonun ve SDG'nin sorumluluğundadır," dedi.

    PKK/YPG'nin ele geçirdiği hapishanelerde yaklaşık 10 bin DEAŞ'lının gözetim altında tutulduğu belirtilirken, yine terör örgütünün kontrolünde bulunan El-Hol Kampı'nda on binlerce DEAŞ'lı ve aileleri barınıyor.

    TÜRKİYE SURİYE HÜKÜMETİNE DESTEK TEKLİFİNDE BULUNDU

    Türkiye, terör örgütü PKK/YPG'nin elindeki hapishanelerin Suriye'nin yeni hükümetine devredilmesini her fırsatta dile getirirken, bu kapsamda Türkiye'nin cezaevlerinin yönetimi konusunda yeni hükümete destek ve yardım teklifinde bulundu.

    Ankara, bu adımla hem bölgedeki istikrarın sağlanmasını hem de güvenlik tehditlerinin önüne geçilmesini hedeflerken, terör örgütü PKK/YPG'nin elinde tuttuğu DEAŞ'lı teröristleri siyasi koz olarak kullanmasının önünü kesmeyi amaçlıyor.

    Terör örgütü PKK/YPG DEAŞ'lıların tutulduğu hapishaneleri devretmeyeceğini açıkladı (Fotoğraf: AA)Terör örgütü PKK/YPG DEAŞ'lıların tutulduğu hapishaneleri devretmeyeceğini açıkladı (Fotoğraf: AA)

    BİNLERCE TERÖRİSTİ SERBEST BIRAKTILAR

    Özellikle YPG/PKK, insani durumun kötü olduğu El-Hol Kampı'ndan kontrolsüz tahliyeler gerçekleştirerek, savaşa karışmamış sivillerin kampı terk etmesine izin verirken, DEAŞ ile bağlantısı olan çok sayıda teröristin de serbest bırakılarak Türkiye'nin terörden arındırdığı bölgeleri istikrarsızlaştırmak için kullanıldığı biliniyor. Öte yandan, örgütün bugüne kadar kamptan çıkışına izin verdiği binlerce kişi arasında kaç DEAŞ'lı teröristin olduğu bilinmiyor.

    Terör örgütü PKK/YPG DEAŞ'lıların tutulduğu hapishaneleri devretmeyeceğini açıkladı (Fotoğraf: AA)Terör örgütü PKK/YPG DEAŞ'lıların tutulduğu hapishaneleri devretmeyeceğini açıkladı (Fotoğraf: AA)

    ESİR TİCARETİNDEN GELİR SAĞLANIYOR

    Terör örgütü YPG/PKK'nın DEAŞ'lı mahkumları esir ticaretinde kullandığını belirten uzmanlar, örgütün bu mahkumları para karşılığında serbest bırakarak finansal kazanç elde ettiğini vurguluyor.

    Terör örgütü PKK/YPG DEAŞ'lıların tutulduğu hapishaneleri devretmeyeceğini açıkladı (Fotoğraf: Reuters)Terör örgütü PKK/YPG DEAŞ'lıların tutulduğu hapishaneleri devretmeyeceğini açıkladı (Fotoğraf: Reuters)

    SİYASİ BASKI UNSURU OLARAK KULLANIYOR

    YPG/PKK, Suriye'nin El-Hol Kampı'nda tutulan DEAŞ'lı mahkumları, uluslararası toplum üzerinde baskı kurmak için bir araç olarak kullanıyor. Örgüt, özellikle mülteci akınından endişe duyan Avrupa ülkelerine ve uluslararası aktörlere, "Destek sağlanmazsa bu esirleri serbest bırakabiliriz" mesajı vererek kendisiyle iş birliği yapmaya zorlamaya çalışıyor.

    Terör örgütü PKK/YPG DEAŞ'lıların tutulduğu hapishaneleri devretmeyeceğini açıkladı (Fotoğraf: AA)Terör örgütü PKK/YPG DEAŞ'lıların tutulduğu hapishaneleri devretmeyeceğini açıkladı (Fotoğraf: AA)

    TÜRKİYE'NİN TALEBİNİ ABD GÖRMEZDEN GELDİ

    Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, geçtiğimiz Aralık ayında yaptığı açıklamada, PKK/YPG'nin siyasi koz olarak kullandığı El-Hol Kampı'nın kontrolünü Türkiye'nin sağlayabileceğini ABD'ye ilettiklerini söylemişti. Bakan Güler, yaptığı açıklamada, "Hatta onlara binlerce DEAŞ'lı teröristin ve ailelerinin tutulduğu El-Hol kampının kontrolünü sağlayabileceğimizi ilettik. Buna rağmen ABD'li dostlarımız buna sessiz kaldılar ve DEAŞ ile mücadele adı altında PKK/YPG terör örgütü ile iş birliği yaptılar," ifadelerini kullanmıştı.

    Dışişleri Bakanı Hakan Fidan (Fotoğraf: AA)Dışişleri Bakanı Hakan Fidan (Fotoğraf: AA)

    PKK/YPG' EL HOL KAMPINDA "GARDİYANLIK ROLÜ" OYNUYOR

    Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, terör örgütü PKK/YPG'nin El-Hol kampında "gardiyanlık rolü" oynadığını belirterek, örgütün DEAŞ'lı teröristleri serbest bırakma tehdidiyle uluslararası toplumu baskı altına almaya çalıştığını vurgulamıştı. Bakan Fidan, verdiği mesajda şu ifadeleri kullanmıştı:

    "Gardiyanlık yapan bu terör örgütü uluslararası sisteme, 'Bize dokunurlarsa DEAŞ'la mücadele aksar, bütün DEAŞ tutuklularını bırakırım' şantajı çekiyor. Şantaja maruz kalan ülkelerin PKK'ya tepki göstermesi gerekirken, Türkiye'ye dönüp 'Buralara harekât yapmayın, DEAŞ'la mücadelemizi etkiliyor,' diyor. Avrupalı devletlerin kendi DEAŞ tutuklularını alıp götürmeleri lazım. Sayısı 10'dur, 20'dir, 50'dir, alıp götürsünler. Geri kalanları Irak ve Suriye'ye ait olanlar kimse, onlar da alıp götürsün. Diğerleri için belki bir uluslararası mekanizma bulunur, bölgesel mekanizma bulunur; Suriye'nin yeni yönetimiyle de konuşulur. Bir formül getirilir."

    Terör örgütü PKK/YPG DEAŞ'lıların tutulduğu hapishaneleri devretmeyeceğini açıkladı (Fotoğraf: AA)Terör örgütü PKK/YPG DEAŞ'lıların tutulduğu hapishaneleri devretmeyeceğini açıkladı (Fotoğraf: AA)

    ABD MİLYONLARCA DOLARLIK FİNANS SAĞLADI

    DEAŞ terör örgütünün Suriye'de geniş bir alanı kontrol etmesinin ardından, ABD, "Doğal Kararlılık Harekâtı" adıyla başlattığı operasyonlarda, ana unsurlarını terör örgütü PKK/YPG'nin oluşturduğu Suriye Demokratik Güçleri (SDG) ile iş birliğine gitmişti. DEAŞ'ın 2019'da mağlup edilmesinin ardından, farklı ülkelerden gelen teröristler ve aileleri, Suriye'nin kuzeydoğusundaki gözaltı merkezleri ve kamplara yerleştirildi. Bölgede toplamda 27 gözaltı merkezi ve 2 kamp bulunuyor. ABD Kongresi Araştırma Servisi'ne göre bu merkezlerde yaklaşık 53 bin, Uluslararası Af Örgütü'nün raporlarına göre ise 56 binden fazla DEAŞ bağlantılı kişi tutuluyor. ABD, terör örgütü YPG'nin bu gözaltı merkezlerinde kontrolü sağlaması için şimdiye kadar yüz milyonlarca dolarlık destek sağladı.

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