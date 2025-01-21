Terör örgütü YPG/PKK’dan DEAŞ’lı mahkumlar üzerinden şantaj oyunu

Esad rejiminin devrilmesinin ardından Suriye'de Ahmet eş-Şara liderliğinde bir geçici hükümet oluşturulurken yeni hükümet, ülkedeki birliği sağlama hedefi doğrultusunda terör örgütü PYD/PKK'ya çağrıda bulunarak örgütün kendisini feshedip Suriye idaresine katılmasını istedi. Ancak PYD/PKK, bu çağrılara olumlu yanıt vermek yerine, terör kazanımlarını koruma çabasıyla ABD ve Avrupa ülkelerinden destek arayışına girdi.

Son olarak DEAŞ'a karşı mücadele bahanesiyle ABD ile iş birliği yapan terör örgütü PYD/PKK, bölgedeki gerilimi artıracak bir adım daha attı. Reuters'ın haberine göre, PYD/PKK, kontrolündeki Kuzey Suriye'de bulunan DEAŞ'lı teröristlerin tutulduğu cezaevlerini yeni Suriye hükümetine devretmeyi reddediyor.

Terör örgütü PKK/YPG, "aşırı radikal grubun saldırılarına hazırlıklı olmak ve yeniden ortaya çıkma girişimlerini gözlemlemek" iddiasıyla cezaevinin Şam'da yeni göreve gelen Suriye Hükümetine teslim edilmesine karşı çıktı. Haseke kentindeki hapishanede yaklaşık 4 bin 500 DEAŞ'lı teröristin tutulduğu iddia edilirken, Reuters'a konuşan PKK/YPG'li bir terörist, Esad sonrası DEAŞ'ın hapishanedeki teröristleri çıkarmak için saldırılar düzenlediğini iddia etti.