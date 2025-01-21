Terör örgütü YPG/PKK’dan DEAŞ’lı mahkumlar üzerinden şantaj oyunu

Esad rejiminin devrilmesinin ardından Suriye'de Ahmet eş-Şara liderliğinde bir geçici hükümet oluşturulurken yeni hükümet, ülkedeki birliği sağlama hedefi doğrultusunda terör örgütü PYD/PKK'ya çağrıda bulunarak örgütün kendisini feshedip Suriye idaresine katılmasını istedi. Ancak PYD/PKK, bu çağrılara olumlu yanıt vermek yerine, terör kazanımlarını koruma çabasıyla ABD ve Avrupa ülkelerinden destek arayışına girdi.
Son olarak DEAŞ'a karşı mücadele bahanesiyle ABD ile iş birliği yapan terör örgütü PYD/PKK, bölgedeki gerilimi artıracak bir adım daha attı. Reuters'ın haberine göre, PYD/PKK, kontrolündeki Kuzey Suriye'de bulunan DEAŞ'lı teröristlerin tutulduğu cezaevlerini yeni Suriye hükümetine devretmeyi reddediyor.
Terör örgütü PKK/YPG, "aşırı radikal grubun saldırılarına hazırlıklı olmak ve yeniden ortaya çıkma girişimlerini gözlemlemek" iddiasıyla cezaevinin Şam'da yeni göreve gelen Suriye Hükümetine teslim edilmesine karşı çıktı. Haseke kentindeki hapishanede yaklaşık 4 bin 500 DEAŞ'lı teröristin tutulduğu iddia edilirken, Reuters'a konuşan PKK/YPG'li bir terörist, Esad sonrası DEAŞ'ın hapishanedeki teröristleri çıkarmak için saldırılar düzenlediğini iddia etti.
Terör örgütü PKK/YPG DEAŞ'lıların tutulduğu hapishaneleri devretmeyeceğini açıkladı (Fotoğraf: AA)
10 BİN DEAŞ'LININ GÖZETİM ALTINDA
İsmi açıklanmayan PKK/YPG'li terörist, Kürt liderliğindeki yetkililerin cezaevlerini yeni yönetime devredeceğine inanmadığını söyleyerek, "Yeni hükümetle paylaşmak kabul edilemez. Bu hapishaneyi korumak sadece koalisyonun ve SDG'nin sorumluluğundadır," dedi.
PKK/YPG'nin ele geçirdiği hapishanelerde yaklaşık 10 bin DEAŞ'lının gözetim altında tutulduğu belirtilirken, yine terör örgütünün kontrolünde bulunan El-Hol Kampı'nda on binlerce DEAŞ'lı ve aileleri barınıyor.
TÜRKİYE SURİYE HÜKÜMETİNE DESTEK TEKLİFİNDE BULUNDU
Türkiye, terör örgütü PKK/YPG'nin elindeki hapishanelerin Suriye'nin yeni hükümetine devredilmesini her fırsatta dile getirirken, bu kapsamda Türkiye'nin cezaevlerinin yönetimi konusunda yeni hükümete destek ve yardım teklifinde bulundu.
Ankara, bu adımla hem bölgedeki istikrarın sağlanmasını hem de güvenlik tehditlerinin önüne geçilmesini hedeflerken, terör örgütü PKK/YPG'nin elinde tuttuğu DEAŞ'lı teröristleri siyasi koz olarak kullanmasının önünü kesmeyi amaçlıyor.
Terör örgütü PKK/YPG DEAŞ'lıların tutulduğu hapishaneleri devretmeyeceğini açıkladı (Fotoğraf: AA)
BİNLERCE TERÖRİSTİ SERBEST BIRAKTILAR
Özellikle YPG/PKK, insani durumun kötü olduğu El-Hol Kampı'ndan kontrolsüz tahliyeler gerçekleştirerek, savaşa karışmamış sivillerin kampı terk etmesine izin verirken, DEAŞ ile bağlantısı olan çok sayıda teröristin de serbest bırakılarak Türkiye'nin terörden arındırdığı bölgeleri istikrarsızlaştırmak için kullanıldığı biliniyor. Öte yandan, örgütün bugüne kadar kamptan çıkışına izin verdiği binlerce kişi arasında kaç DEAŞ'lı teröristin olduğu bilinmiyor.