Bolu'daki yangın (İHA) KOSOVA



Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani, Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de çıkan yangında hayatını kaybedenler için başsağlığı mesajı paylaştı. Cumhurbaşkanı Osmani, X'ten yaptığı paylaşımda, meydana gelen trajik kaza nedeniyle derin bir üzüntü içerisinde olduğunu belirtti. Yıkıcı kayıplar nedeniyle yas tutan ailelere ve sevdiklerine en derin taziyelerini ileten Osmani, "Hayat kurtarmak ve ihtiyaç sahiplerine yardımcı olmak için yorulmadan çalışan cesur kurtarma ekiplerinin yanındayız. Yaralılara acil şifalar diliyoruz. Bu zor zamanda, düşüncelerimiz ve dayanışmamız Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Türk halkı ile birliktedir." ifadelerini kullandı. GÜRCİSTAN



Gürcistan Başbakanı İrakli Kobakhidze, Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki bir otelde çıkan yangında hayatını kaybedenler için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a başsağlığı mesajı gönderdi. Kobakhidze, X hesabından yaptığı açıklamada, "Türkiye'de Kartalkaya kayak merkezindeki otelde meydana gelen yıkıcı yangından dolayı derin üzüntü duyuyorum. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a tam desteğimi iletiyorum." ifadesini kullandı. Yangında hayatını kaybedenlerin ailelerine en içten taziyelerini sunduklarını kaydeden Kobakhidze, Türk halkıyla dayanışma içinde olduklarını bildirdi. Gürcistan Dışişleri Bakanlığı da yangında hayatını kaybedenler için taziye mesajı paylaşmıştı.

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis (AA) YUNANİSTAN



Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ve Yunanistan Dışişleri Bakanlığı, Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de çıkan yangında hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayımladı. Miçotakis, X hesabından yaptığı paylaşımda, "Türkiye, Bolu'da kayak merkezindeki trajik can kayıpları nedeniyle derin üzüntü içindeyiz. Yunanistan adına kurbanların ailelerine kalpten başsağlığı dilekleri iletiyorum ve yaralılara acil şifalar diliyorum." ifadelerini kullandı. Yunanistan Dışişleri Bakanlığının X hesabından yapılan paylaşımda ise "Türkiye, Bolu'daki korkunç yangın ve trajik ölümlere ilişkin haberler bizi derinden üzdü. Acılı ailelere en içten başsağlığı dileklerimizi iletiyor, yaralılara acil şifalar diliyoruz." değerlendirmesi yer aldı. BU ACILI ANDA TÜRKİYE'NİN YANINDAYIZ



Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de çıkan yangında hayatını kaybedenler için başsağlığı mesajı paylaştı. Kallas, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, Bolu'daki yangında yaşamını yitirenler için üzüntü duyduğunu belirtti. Hayatını kaybedenlerin ailelerine taziyelerini ileten Kallas, "Alevleri kontrol altına almak için yorulmadan çalışan cesur kurtarma ekiplerini yürekten destekliyorum. Bu acılı anda Türkiye'nin yanındayız." ifadelerini kullandı. Avrupa Parlamentosu (AP) Başkanı Roberta Metsola da X hesabından yaptığı paylaşımda, başsağlığı mesajını ileterek, "Hayat kurtarmak için sahada ellerinden geleni yapan cesur müdahale ekiplerine minnettarım. Yaralılara acil şifalar diliyorum." ifadelerine yer verdi.

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov ve Başkan Erdoğan (AA) KIRGIZİSTAN'DAN TAZİYE



Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki bir otelde çıkan yangında hayatını kaybedenler için Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a başsağlığı mesajı gönderdi. Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, Caparov, Erdoğan'a gönderdiği başsağlığı mesajında, "Türkiye'nin Bolu ilinde bir otel yangınında can kaybı yaşandığını büyük bir üzüntüyle öğrendim." ifadesini kullandı. Kırgızistan halkı ve kendi adına hayatını kaybedenlerin yakınlarına en derin taziyelerini ileten Caparov, yaralılara da acil şifalar diledi. TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN