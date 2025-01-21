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Bolu'daki yangın faciası sonrası dünyadan taziye: Türkiye'nin yanındayız

Bolu'da çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği yangın faciasının ardından Türkiye'ye dünyadan peş peşe taziye mesajları geldi. Çok sayıda ülkede ve Avrupa Birliği taziye yayınlarken Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Başkan Erdoğan'a mesaj gönderdi. Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, "Bu acılı anda Türkiye'nin yanındayız." ifadelerini kullandı.

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Giriş Tarihi :21 Ocak 2025 , 18:28 Güncelleme Tarihi :21 Ocak 2025 , 18:30
Bolu’daki yangın faciası sonrası dünyadan taziye: Türkiye’nin yanındayız

İÇİNDEKİLER

    Başlıkların Devamı

    Bolu'da çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği yangın faciasının ardından Türkiye'ye dünyadan peş peşe taziye mesajları geldi.

    Bolu'daki yangın (İHA)Bolu'daki yangın (İHA)

    ALİYEV'DEN TAZİYE

    Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki bir otelde çıkan yangında hayatını kaybedenler için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a taziye mesajı gönderdi.

    Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev (AA)Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev (AA)

    Azerbaycan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Aliyev mesajında, "Yangında çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği haberi bizi derinden sarstı. Bu faciadan dolayı yaşadığınız üzüntüyü paylaşıyor, şahsım ve Azerbaycan halkı adına sizlere, hayatını kaybedenlerin ailelerine ve yakınlarına, kardeş Türkiye halkına en derin taziyelerimi sunuyor, yaralılara şifalar diliyorum." ifadelerini kullandı.

    Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin (AA)Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin (AA)

    PUTİN MESAJ GÖNDERDİ

    Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki otelde çıkan yangında hayatını kaybedenler için taziye mesajı gönderdi.

    Kremlin Sarayı'ndan yapılan açıklamaya göre, Putin, Erdoğan'a Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de meydana gelen yangın nedeniyle telgraf gönderdi.

    Putin, telgrafta, "Bolu'daki kayak merkezinde meydana gelen yangının yol açtığı trajik sonuçlar nedeniyle başsağlığı dileklerimi kabul edin. Ölenlerin ailesi ve yakınlarına üzüntü ve desteğimi, yaralılar için de acil şifalar dileğimi iletmenizi rica ederim." ifadelerini kullandı.

    Bolu'daki yangın (İHA)Bolu'daki yangın (İHA)

    KOSOVA

    Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani, Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de çıkan yangında hayatını kaybedenler için başsağlığı mesajı paylaştı.

    Cumhurbaşkanı Osmani, X'ten yaptığı paylaşımda, meydana gelen trajik kaza nedeniyle derin bir üzüntü içerisinde olduğunu belirtti.

    Yıkıcı kayıplar nedeniyle yas tutan ailelere ve sevdiklerine en derin taziyelerini ileten Osmani, "Hayat kurtarmak ve ihtiyaç sahiplerine yardımcı olmak için yorulmadan çalışan cesur kurtarma ekiplerinin yanındayız. Yaralılara acil şifalar diliyoruz. Bu zor zamanda, düşüncelerimiz ve dayanışmamız Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Türk halkı ile birliktedir." ifadelerini kullandı.

    GÜRCİSTAN

    Gürcistan Başbakanı İrakli Kobakhidze, Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki bir otelde çıkan yangında hayatını kaybedenler için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a başsağlığı mesajı gönderdi.

    Kobakhidze, X hesabından yaptığı açıklamada, "Türkiye'de Kartalkaya kayak merkezindeki otelde meydana gelen yıkıcı yangından dolayı derin üzüntü duyuyorum. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a tam desteğimi iletiyorum." ifadesini kullandı.

    Yangında hayatını kaybedenlerin ailelerine en içten taziyelerini sunduklarını kaydeden Kobakhidze, Türk halkıyla dayanışma içinde olduklarını bildirdi.

    Gürcistan Dışişleri Bakanlığı da yangında hayatını kaybedenler için taziye mesajı paylaşmıştı.

    Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis (AA)Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis (AA)

    YUNANİSTAN

    Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ve Yunanistan Dışişleri Bakanlığı, Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de çıkan yangında hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayımladı.

    Miçotakis, X hesabından yaptığı paylaşımda, "Türkiye, Bolu'da kayak merkezindeki trajik can kayıpları nedeniyle derin üzüntü içindeyiz. Yunanistan adına kurbanların ailelerine kalpten başsağlığı dilekleri iletiyorum ve yaralılara acil şifalar diliyorum." ifadelerini kullandı.

    Yunanistan Dışişleri Bakanlığının X hesabından yapılan paylaşımda ise "Türkiye, Bolu'daki korkunç yangın ve trajik ölümlere ilişkin haberler bizi derinden üzdü. Acılı ailelere en içten başsağlığı dileklerimizi iletiyor, yaralılara acil şifalar diliyoruz." değerlendirmesi yer aldı.

    BU ACILI ANDA TÜRKİYE'NİN YANINDAYIZ

    Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de çıkan yangında hayatını kaybedenler için başsağlığı mesajı paylaştı.

    Kallas, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, Bolu'daki yangında yaşamını yitirenler için üzüntü duyduğunu belirtti.

    Hayatını kaybedenlerin ailelerine taziyelerini ileten Kallas, "Alevleri kontrol altına almak için yorulmadan çalışan cesur kurtarma ekiplerini yürekten destekliyorum. Bu acılı anda Türkiye'nin yanındayız." ifadelerini kullandı.

    Avrupa Parlamentosu (AP) Başkanı Roberta Metsola da X hesabından yaptığı paylaşımda, başsağlığı mesajını ileterek, "Hayat kurtarmak için sahada ellerinden geleni yapan cesur müdahale ekiplerine minnettarım. Yaralılara acil şifalar diliyorum." ifadelerine yer verdi.

    Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov ve Başkan Erdoğan (AA)Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov ve Başkan Erdoğan (AA)

    KIRGIZİSTAN'DAN TAZİYE

    Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki bir otelde çıkan yangında hayatını kaybedenler için Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a başsağlığı mesajı gönderdi.

    Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, Caparov, Erdoğan'a gönderdiği başsağlığı mesajında, "Türkiye'nin Bolu ilinde bir otel yangınında can kaybı yaşandığını büyük bir üzüntüyle öğrendim." ifadesini kullandı.

    Kırgızistan halkı ve kendi adına hayatını kaybedenlerin yakınlarına en derin taziyelerini ileten Caparov, yaralılara da acil şifalar diledi.

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