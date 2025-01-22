Kandil ipe un seriyor! İkinci İmralı arifesinde elebaşı Duran Kalkan "Öcalan'ı takmayız" dedi: "PKK fesih mi edilir, bilemeyiz onu"

Terör örgütü PKK için kaçınılmaz son yaklaşırken Kandil'deki terör baronları silah bırakmamak için havanda su dövüyor.
DEM Parti heyetinin teröristbaşı Abdullah Öcalan'la görüşmek için ikinci kez İmralı'ya gittiği saatlerde PKK elebaşı Duran Kalkan, örgüt televizyonuna katılıp süreci tıkayacak eylem ve söylemler geliştirdi.
KANDİL SİLAH BIRAKMA EĞİLİMİNDE DEĞİL: "PKK FESİH Mİ OLUR BİLEMEYİZ ONU"
Bahçeli'nin "PKK'yı lağvet" telkinine müteakip Öcalan'ın "Gereken pozitif adımı atmaya ve çağrıyı yapmaya hazırım" ifadeleriyle verdiği mesajı hiçe sayan Kalkan, PKK'nın silah bırakma niyetinde olmadığını dile getirip pazarlığa girişti.
PKK elebaşı Duran Kalkan (Takvim.com.tr)
Elebaşı şu ifadeleri kullandı:
İmralı işkence ve soykırım sistemini kim yarattı, 26 yıldır kim sürdürüyor? Onların bu uygun koşulları yaratması, bu sistemi lağvetmesi gerekiyor. Diyorlar ya PKK kendini lağvetsin. Onu söyleyenlere biz şunu söylüyoruz: Hele önce şu İmralı işkence, tecrit ve soykırım sistemini, kürdistan'ı, Türkiye'yi çıkmaza sokan sistemi bir lağvedin. İnsanlar iş yapar hale gelsinler. Tartışma yürütür hale gelsinler ki… Ondan sonra PKK fesih mi edilir, bilemeyiz onu. Öyle kolay bir iş midir PKK'yı hemen feshetsinler, dünya altında kalır.
PKK şu devlet bu devlet mi yani? Ne zannediliyor? Gök kubbe tepesine çöker insanların. Bir de Kürt halkının özgürce demokratik yaşamı, Türkiye demokrasisine katılımı nasıl olacak? Bunun bir örgütlülüğünün gelişmesi lazım.
"DAHA YOĞUN MÜCADELE SÜRECİ İÇERİSİNE GİRDİK"
"Öncelik İmralı sisteminin lağvedilmesi, Apo'nun özgürce siyaset yapmasının önünün açılması... PKK silah bırakır mı bilemeyiz" diyerek ipe un seren PKK'lı Duran Kalkan, "Mücadele bitiyor biçiminde kimse anlamasın. Öyle bir şey yok. Daha karmaşık, çok daha yoğun mücadele süreci içerisine giriliyor" ifadelerini kullandı.
PKK'nın dağ kadrosu (Takvim.com.tr)
"SEÇENEĞİMİZ YOK DEĞİL" DEYİP İSRAİL VE İRAN'A YANLADI
Kalkan'ın "Seçeneğimiz yok değil" diyerek İsrail ve İran'a göz kırpması dikkatlerden kaçmadı.
"Öcalan'ın çabaları Türkiye'nin kurtuluşu için son şanstır" diyen elebaşı "Kürdistan mücadelenin merkezi konumunda. Dolayısıyla kimse yenemez Kürtleri" hezeyanına kapıldı.
PKK YA SİLAH BIRAKACAK YA DA GÖMÜLECEK
Kandil ne kadar ayak direse de tek bir hakikat var: PKK ya silah bırakacak ya da silahlarıyla birlikte tarih olacak.