Kandil ipe un seriyor! İkinci İmralı arifesinde elebaşı Duran Kalkan "Öcalan'ı takmayız" dedi: "PKK fesih mi edilir, bilemeyiz onu"

Terör örgütü PKK için kaçınılmaz son yaklaşırken Kandil'deki terör baronları silah bırakmamak için havanda su dövüyor.



DEM Parti heyetinin teröristbaşı Abdullah Öcalan'la görüşmek için ikinci kez İmralı'ya gittiği saatlerde PKK elebaşı Duran Kalkan, örgüt televizyonuna katılıp süreci tıkayacak eylem ve söylemler geliştirdi.



KANDİL SİLAH BIRAKMA EĞİLİMİNDE DEĞİL: "PKK FESİH Mİ OLUR BİLEMEYİZ ONU"



Bahçeli'nin "PKK'yı lağvet" telkinine müteakip Öcalan'ın "Gereken pozitif adımı atmaya ve çağrıyı yapmaya hazırım" ifadeleriyle verdiği mesajı hiçe sayan Kalkan, PKK'nın silah bırakma niyetinde olmadığını dile getirip pazarlığa girişti.