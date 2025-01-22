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Bolu'daki otel faciasında yaşadıkları yürekleri dağladı! Hasta yatağında anlattı: Kaydı gitti ellerimden…

Türkiye’yi yasa boğan Bolu Kartalkaya'daki otel faciasında bütün ailesini kaybeden Mete Tunç Boduroğlu, şans eseri yaralı olarak kurtuldu. Yaşadığı acıları, hasta yatağında anlatan Boduroğlu, “Evlatlarımı korumak için her şeyi yaptım. Alican kaydı gitti ellerimden sonra atladım. 6 kat aşağı çakıldım” ifadelerini kullandı.

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Giriş Tarihi :22 Ocak 2025 , 16:48 Güncelleme Tarihi :22 Ocak 2025 , 16:52
Bolu’daki otel faciasında yaşadıkları yürekleri dağladı! Hasta yatağında anlattı: Kaydı gitti ellerimden…

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    Bolu'daki Kartalkaya Kaya Merkezi'nde bulunan Grand Kartal Oteli'nde yangın faciasında yaralanan ve tüm ailesini kaybeden Mete Tunç Boduroğlu, dehşet anlarını anlattı. Boduroğlu, "Kurtulmak için dakikalarca cama tutunduk. Evlatlarımı korumak için her şeyi yaptım." diyerek yürekleri yaktı.

    Boduroğlu, ʺKurtulmak için dakikalarca cama tutunduk, DHABoduroğlu, ʺKurtulmak için dakikalarca cama tutunduk, DHA

    "ODALARI KIRA KIRA GİDİYORDUK"

    Yaralı Mete Tunç Boduroğlu hasta yatağında şunları söyledi

    Odaları kıra kıra gidiyorduk, başka insanlarda vardı. Camlar kırılmadı zaten camı kırmak doğru değildi daha çabuk alevler dışarı gidiyor. Camı kırılmamış bir oda buldum ve Alican'ı cama çıkardım Trabzana tutunuyordu yandan. Cam silen kadın gibi tutunuyordu.

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    Boduroğlu, ʺElif ve Ebru, balkondan sarkıyorlar dayanamıyorlardıʺ, DHA Boduroğlu, ʺElif ve Ebru, balkondan sarkıyorlar dayanamıyorlardıʺ, DHA

    "ELİF DAYANAMADI"

    Çocuklarıyla dehşet dolu anlar yaşayan Boduroğlu, "Elif ile Ebru da aynı durumdaydı. Elif dayanamadı bu sefer Ebru'yu çıkardım o da gitti. Balkondan sarkıyorlar dayanamıyorlar tabi. Rüzgâr nereden eserse duman oraya gidiyordu. Oğlum Alican'a dedim hadi gel yana geçelim dedim ama bana çok kötü olduğunu söyledi. Bana sarılmasını söyledim." diye konuştu.

    Hasta yatağında otel faciasını anlattı!

    Boduroğlu, ʺAlican'la yan odaya gittik orada bir çocuk ağlıyordu, bebekti.ʺ, TakvimBoduroğlu, ʺAlican'la yan odaya gittik orada bir çocuk ağlıyordu, bebekti.ʺ, Takvim

    "ALİCAN KAYDI GİTTİ ELLERİMDEN"

    Kaçmaya çalıştıkları sırada bir bebek bulduklarını anlatan Mete Tunç, "Ben kendimi tamamen suya sokmuştum. O bana sarıldı bu sefer yan odaya gittik orada bir çocuk ağlıyordu, bebekti. Onu aldım ve cama çıktık. Sağ tarafta ben vardım sol tarafta kızım vardı. Solumda da Alican vardı. Artık kollarının ağrıdığını ve dayanamadığını söyledi." ifadelerini kullandı.

    Boduroğlu, ʺAilemi kurtarmak için her şeyi yaptımʺ, Takvim fotoğraf arşiviBoduroğlu, ʺAilemi kurtarmak için her şeyi yaptımʺ, Takvim fotoğraf arşivi

    Boduroğlu sözlerini şöyle sonlandırdı

    Alican'a dayan bekle dedim kız ölünce Alican'ı aldım ve alt kata atladım. O sırada Alican üstümdeydi ve kemiklerim orada kırıldı. Alican kaydı gitti ellerimden sonra atladım. 6 kat aşağı çakıldım.

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