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Milli yas ilanının ardından bayraklar yarıya indirildi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Kabine sonrası yaptığı Bolu'daki yangın faciası nedeniyle 1 günlük milli yas ilan edildiğini açıkladı. Kararın ardından kurumlara yazı gönderilirken Türk bayrakları yarıya indirildi.

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Giriş Tarihi :21 Ocak 2025 , 21:13 Güncelleme Tarihi :21 Ocak 2025 , 21:13
Milli yas ilanının ardından bayraklar yarıya indirildi

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    Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği, Bolu Kartalya'daki yangın faciası nedeniyle, bir günlük milli yas ilan edilmesi kararına ilişkin yazıyı ilgili kurumlara gönderdi.

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın, Kartalkaya'daki yangın faciası nedeniyle 1 günlük milli yas ilan edildiğini açıklamasının ardından Kırklareli'nde Türk bayrağı yarıya indirildi. (AA)Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın, Kartalkaya'daki yangın faciası nedeniyle 1 günlük milli yas ilan edildiğini açıklamasının ardından Kırklareli'nde Türk bayrağı yarıya indirildi. (AA)

    GÜNEŞİN BATIŞINA KADAR YARIYA ÇEKİLECEK

    Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Hakkı Susmaz imzasıyla ilgili kurumlara gönderilen yazıda, 22 Ocak 2025 Çarşamba günü güneşin batışına kadar bir gün milli yas ilan edildiği ve bayrakların yarıya çekileceği belirtildi.

    22 Ocak 2025 Çarşamba günü 1 günlük milli yas ilan edildi!


    Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın, Kartalkaya'daki yangın faciası nedeniyle 1 günlük milli yas ilan edildiğini açıklamasının ardından Kırklareli'nde Türk bayrağı yarıya indirildi.

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşen Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulundu. (AA)Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşen Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulundu. (AA)

    Başkan Erdoğan, Kabine sonrası yaptığı açıklamada, "İlk etapta, aralarında facianın yaşandığı işletme sahibinin de olduğu 4 kişi gözaltına alınmıştır. Şunu bir defa açık ve net söylemek durumundayım. Her ne surette olursa olsun böyle bir facianın yaşanmasına sebep olanlar, ihmali ve kusuru olanlar hukuk önünde bunun hesabını vereceklerdir. Elbette yüreklerimizdeki yangını tarif etmekte kelimeler yetersiz kalıyor. Özellikle yakınlarını kaybeden vatandaşlarımızın derin bir teessür ve acı içinde olduklarını biliyoruz. Bu kardeşlerimizin acısını paylaşmak amacıyla bir günlük milli yas ilan edilmiştir. 22 Ocak 2025 Çarşamba günü yurdumuzda ve dış temsilciliklerimizde güneşin batışına kadar bayraklarımız yarıya çekilecektir. Gün siyaset yapma değil dayanışma, bir ve beraber olma günüdür. Siyaset, medya, yerel yöneticiler dahil tüm aktörlerden vatandaşlarımızın acısına hürmet göstermelerini beklediğimizi ifade etmek istiyorum." ifadelerini kullandı.

    Başkan Erdoğan Kabine sonrası açıkladı: Boludaki yangın için 1 günlük milli yasBaşkan Erdoğan Kabine sonrası açıkladı: Boludaki yangın için 1 günlük milli yas
    Başkan Erdoğan Kabine sonrası açıkladı: Bolu'daki yangın için 1 günlük milli yas

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