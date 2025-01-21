İsveç’ten Türkiye’ye güvence: Terör örgütlerine destek yok

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İsveç Dışişleri Bakanı Maria Malmer Stenergard ve İsveç Adalet Bakanı Gunnar Strömmer ile gerçekleştirilen Türkiye-İsveç Güvenlik Mekanizması toplantısının ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Gazze'deki ateşkesin sürmesinin hayati önem taşıdığına vurgu yaparak, "İnşallah yeni bir çatışma çıkmaz." dedi. Fidan, bundan sonraki diplomatik çabaların insani yardımlar ile yeniden inşa ve imar çalışmalarının koordinasyonuna odaklanacağını belirtti.

Geçen haftaya kadar ateşkesin sağlanması için yoğun çaba gösterdiklerini belirten Fidan,"Bundan sonra da yeniden imar için inşallah uğraşmayı istiyoruz. Dolayısıyla ateşkesin devam etmesi önemli. Hem orada rehin alınmış 2 milyon Filistinlinin hayata tutunması için önemli hem de bölgesel istikrarın devamı için önemli." ifadelerini kullandı.

TERÖR ÖRGÜTLERİNE DESTEK YOK

Ortak basın toplantısında konuşan İsveç Dışişleri Bakanı Stenergard ise "Türkiye'de YPG, PYD ve FETÖ olarak ifade edilen örgütlere hiçbir şekilde destek vermeyeceğimizi ifade ettik" açıklamasında bulundu.