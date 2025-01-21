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Kritik Kabine'nin gündeminde Gazze'deki ateşkes var! Başkan Erdoğan liderliğinde toplanacak

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde bugün toplanacak olan Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nin gündemi yine yoğun. Saat 15:30'da Beştepe'de toplanması öngörülen Kabine'nin gündeminde Gazze'deki ateşkes, yeni Suriye'nin inşası, terörsüz Türkiye ve ekonomideki gelişmeler olacak.

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Giriş Tarihi :21 Ocak 2025 , 08:14 Güncelleme Tarihi :21 Ocak 2025 , 08:21
Kritik Kabine’nin gündeminde Gazze’deki ateşkes var! Başkan Erdoğan liderliğinde toplanacak

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    Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün yoğun gündemiyle Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde toplanacak.

    GAZZE'DEKİ ATEŞKES
    Toplantıda İsrail ile Hamas arasında varılan ateşkes anlaşmasının sahaya yansımaları ele alınacak. Türkiye'nin Gazze'ye destek adımları değerlendirilecek.

    YENİ SURİYE'DEKİ GELİŞMELER DE ELE ALINACAK
    Suriye'nin yeni yönetiminden Türkiye'ye ilk resmi ziyaret geçen hafta gerçekleşmişti. Dışişleri Bakanı Şeybani ve beraberindeki heyet ile iki ülke arasında iş birliği, güvenlik ve sınır yönetimi konuları ele alındı.

    Kabinede bu konular da gündeme gelecek. Hem Ankara-Şam hattındaki iş birliği hem de bölgesel gelişmeler açısından son durum değerlendirilecek.

    TERÖRLE MÜCADELE VE EKONOMİDE MASADA OLACAK
    "Terörsüz Türkiye" hedefi ile ilgili adımlar atılırken, terörle mücadele operasyonları da kararlılıkla sürüyor.

    Bu konudaki son durum ile ekonomiye ait gelişmeler de kabinenin görüşeceği başlıklardan olacak.

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