Kritik Kabine’nin gündeminde Gazze’deki ateşkes var! Başkan Erdoğan liderliğinde toplanacak

Kabinede bu konular da gündeme gelecek. Hem Ankara-Şam hattındaki iş birliği hem de bölgesel gelişmeler açısından son durum değerlendirilecek.

TERÖRLE MÜCADELE VE EKONOMİDE MASADA OLACAK

"Terörsüz Türkiye" hedefi ile ilgili adımlar atılırken, terörle mücadele operasyonları da kararlılıkla sürüyor.

Bu konudaki son durum ile ekonomiye ait gelişmeler de kabinenin görüşeceği başlıklardan olacak. TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN