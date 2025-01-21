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Başıboş köpek sorunu Kabine gündeminde: Daha zorlayıcı tedbirler alınacak

Hakkari Yüksekova’da küçük Eslem’in sahipsiz köpeklerin saldırısı sonucu hayatını kaybetmesi, başıboş köpek meselesini yeniden tartışmaya açtı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı’nda konuyla ilgili daha sert önlemler alınacağını duyurarak, "Farklı bahaneler öne sürerek görevini yapmayanlarla ilgili bundan sonra daha zorlayıcı tedbirleri devreye alacağız” ifadelerini kullandı.

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Giriş Tarihi :21 Ocak 2025 , 21:02 Güncelleme Tarihi :21 Ocak 2025 , 21:07
Başıboş köpek sorunu Kabine gündeminde: Daha zorlayıcı tedbirler alınacak

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    Türkiye'nin uzun süredir çözüm bekleyen sorunlarından biri haline gelen sahipsiz köpek meselesi, geçtiğimiz günlerde Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde küçük Eslem'in hayatını kaybetmesiyle yeniden gündeme geldi. Kamuoyunu ciddi manada rahatsız eden sahipsiz köpek sorunu Kabine Toplantısı'nda Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın da önemli başlıklarından biri oldu.

    Başıboş köpek sorunu Kabine gündeminde (Fotoğraf:DHA)Başıboş köpek sorunu Kabine gündeminde (Fotoğraf:DHA)

    "DAHA ZORLAYICI TEDBİRLER ALACAĞIZ"

    Başkan Erdoğan, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, görevini ihmal edenlere karşı daha katı önlemler alınacağını belirterek, "Farklı bahaneler öne sürerek görevini yapmayanlarla ilgili bundan sonra daha zorlayıcı tedbirleri devreye alacağız" ifadelerini kullandı.

    Başıboş köpek sorunu Kabine gündeminde (Fotoğraf:AA)Başıboş köpek sorunu Kabine gündeminde (Fotoğraf:AA)

    TÜM İLGİLİ KURUMLARA TALİMAT

    Erdoğan, sorunun çözümü için devletin tüm birimlerinin koordinasyon içinde çalışacağını vurgulayarak, "Tarım, İçişleri ve Çevre Bakanlıklarımız başta olmak üzere devletimizin ilgili tüm organları bu konunun üzerine daha kararlı bir şekilde gidecektir" dedi.

    Başıboş köpek sorunu Kabine gündeminde (Fotoğraf:AA)Başıboş köpek sorunu Kabine gündeminde (Fotoğraf:AA)

    BELEDİYELERE ÇAĞRI: "GÖREVLERİNİ YERİNE GETİRMEK ZORUNDALAR"

    Sahipsiz köpekler meselesinin belediyeler için yasal bir sorumluluk olduğuna dikkat çeken Erdoğan, "Siyasi parti ayrımı gözetmeksizin, tüm belediyeler yasanın ve yönetmeliklerin yüklediği görevleri eksiksiz yerine getirmek zorundadır" diyerek çağrıda bulundu.

    Esenyurt'ta yaşanan köpek saldırısı güvenlik kameralarına yansıd (Fotoğraf: DHA)Esenyurt'ta yaşanan köpek saldırısı güvenlik kameralarına yansıd (Fotoğraf: DHA)

    BAŞIBOŞ KÖPEK TERÖRÜ İSTANBUL'DA CAN YAKTI

    Öte yandan, başıboş köpekler Türkiye'nin farklı şehirlerinde insanların canını yakmaya devam ediyor. 19 Ocak Pazar günü saat 18.00 sıralarında İstanbul'un Esenyurt ilçesi Piri Reis Mahallesi'nde Hattin Büyük, eşi ve arkadaşıyla kaldırımda sohbet ederken, karşı kaldırımda bir kadının beslediği çok sayıda köpek bir anda saldırıya geçti.

    Esenyurt'ta yaşanan köpek saldırısı güvenlik kameralarına yansıd (Fotoğraf: DHA)Esenyurt'ta yaşanan köpek saldırısı güvenlik kameralarına yansıd (Fotoğraf: DHA)

    YARDIMSEVERLER DEVREYE GİRDİ

    Saldırıdan kaçmaya çalışan Büyük, dengesini kaybederek yere düştü ve vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı. Çevredeki vatandaşlar hızla müdahale ederek köpekleri uzaklaştırdı. Büyük ve arkadaşları, olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

    Esenyurt'ta yaşanan köpek saldırısı güvenlik kameralarına yansıd (Fotoğraf: DHA)Esenyurt'ta yaşanan köpek saldırısı güvenlik kameralarına yansıd (Fotoğraf: DHA)

    DAHA ÖNCE BAŞKA SALDIRI YAŞANMIŞ

    Olayın hemen öncesinde aynı köpeklerin, marketten çıkan başka kişilere de saldırdığı öğrenildi. Güvenlik kamerası görüntüleri, saldırı anını saniye saniye kaydetti. Mahalle sakinleri, köpeklerin saldırgan davranışlarından endişeli olduklarını belirterek yetkililerden önlem alınmasını talep etti.

    Saldırıya uğrayan Selahattin Büyük, yetkililerin önlem almasını isteyerek şunları söyledi:

    Arkadaşımla ve eşimle sohbet ediyorduk. O sırada birden köpekler üzerimize atıldılar. İlk önce arkadaşımın eşine saldırdılar, onu ısırmaya çalıştılar. Biz müdahale edince bize de saldırdılar. Ben kaçmaya başladım, ama hepsi peşime takıldı. O sırada düştüm ve bu hale geldim. Sadece ben değil, bu köpekler herkese saldırıyor. Burada, Hakkari'deki gibi birinin mi ölmesi lazım, bu köpekler için önlem almak adına? O kadın köpekleri besliyordu, çiğ et veriyordu onlara. Ben de ona 'Bak, biz bu hale geldik, sizin yüzünüzden' dedim. O da 'Keşke köpekler ölseydi, ama sen öl' dedi. İnsan hayatı bu kadar ucuz mu? Birkaç dakika önce, marketten alışveriş yapıp evine gitmeye çalışan başka bir adam da köpeklerin hedefi oldu. Neyse ki orada çalışan manav, kasayla köpeklerin üzerine giderek adamı kurtardı.

    Diyarbakır'ın Sur ilçesinde yaşanan köpek saldırısı güvenlik kameralarına yansıd (Fotoğraf: İHA)Diyarbakır'ın Sur ilçesinde yaşanan köpek saldırısı güvenlik kameralarına yansıd (Fotoğraf: İHA)

    DİYARBAKIR'DA KÖPEK SALDIRISI: 5 YAŞINDAKİ ÇOCUK YARALANDI

    Diyarbakır'ın Sur ilçesinde yaşanan köpek saldırısı güvenlik kameralarına yansıdı. Olay, kırsal Beybulak Mahallesi'nde meydana geldi. 5 yaşındaki D.F., bağlı bir köpeğin yanına gittiği sırada hayvanın saldırısına uğradı ve kafasından yaralandı.

    Olayın ardından 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine sağlık ekipleri hızla bölgeye sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan D.F., daha sonra Dicle Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı. Kafasında sıyrıklar oluşan küçük çocuk, tedavisinin ardından taburcu edildi.

    GÜVENLİK KAMERALARI SALDIRI ANINI KAYDETTİ

    Köpeğin D.F.'ye saldırdığı anlar evin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde çocuğun kendini kurtarmaya çalıştığı anlar dikkat çekti.

    Diyarbakır'ın Sur ilçesinde yaşanan köpek saldırısı güvenlik kameralarına yansıd (Fotoğraf: İHA)Diyarbakır'ın Sur ilçesinde yaşanan köpek saldırısı güvenlik kameralarına yansıd (Fotoğraf: İHA)

    "BAŞIBOŞ KÖPEKLER TEHDİT OLMAYA DEVAM EDİYOR"

    D.F.'nin ablası Elanur F., kardeşinin sabah ekmek verirken köpeğin birden saldırdığını söyledi. Kardeşinin saldırıdan zor kurtulduğunu belirten Elanur F., "Şükür durumu iyi. Kardeşimi gelip götürdüler. İğne yaptılar, serum taktılar. Haber verdik, gelip köpeği alacaklar"dedi.

    Başıboş köpeklerin köyde büyük bir sorun olduğunu ifade eden Elanur F.,"Karanlık olduğunda dışarı çıkamıyoruz. Sahipsizler, saldırıyorlar. Tavukları bıraktığımda saldırdılar, kendimi zor kurtardım. Sonra kaçtılar. Her gün geliyorlar. Yetkililerimize çağrımız, başıboş köpekleri gelip toplasınlar. Başka insanlara zarar vermesinler" mesajını verdi.

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