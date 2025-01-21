Başıboş köpek sorunu Kabine gündeminde: Daha zorlayıcı tedbirler alınacak

Esenyurt'ta yaşanan köpek saldırısı güvenlik kameralarına yansıd (Fotoğraf: DHA)

DAHA ÖNCE BAŞKA SALDIRI YAŞANMIŞ

Olayın hemen öncesinde aynı köpeklerin, marketten çıkan başka kişilere de saldırdığı öğrenildi. Güvenlik kamerası görüntüleri, saldırı anını saniye saniye kaydetti. Mahalle sakinleri, köpeklerin saldırgan davranışlarından endişeli olduklarını belirterek yetkililerden önlem alınmasını talep etti.

Saldırıya uğrayan Selahattin Büyük, yetkililerin önlem almasını isteyerek şunları söyledi:

Arkadaşımla ve eşimle sohbet ediyorduk. O sırada birden köpekler üzerimize atıldılar. İlk önce arkadaşımın eşine saldırdılar, onu ısırmaya çalıştılar. Biz müdahale edince bize de saldırdılar. Ben kaçmaya başladım, ama hepsi peşime takıldı. O sırada düştüm ve bu hale geldim. Sadece ben değil, bu köpekler herkese saldırıyor. Burada, Hakkari'deki gibi birinin mi ölmesi lazım, bu köpekler için önlem almak adına? O kadın köpekleri besliyordu, çiğ et veriyordu onlara. Ben de ona 'Bak, biz bu hale geldik, sizin yüzünüzden' dedim. O da 'Keşke köpekler ölseydi, ama sen öl' dedi. İnsan hayatı bu kadar ucuz mu? Birkaç dakika önce, marketten alışveriş yapıp evine gitmeye çalışan başka bir adam da köpeklerin hedefi oldu. Neyse ki orada çalışan manav, kasayla köpeklerin üzerine giderek adamı kurtardı.