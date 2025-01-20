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MEB'den fahiş fiyat artışı yapan özel okullara soruşturma

Milli Eğitim Bakanlığı, 2025-2026 eğitim öğretim yılı için öğrenci kayıtlarında mevzuata aykırı şekilde fahiş fiyat artışı yapan özel okullara inceleme ve soruşturma başlattı.

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Giriş Tarihi :20 Ocak 2025 , 14:41 Güncelleme Tarihi :20 Ocak 2025 , 14:49
MEB’den fahiş fiyat artışı yapan özel okullara soruşturma

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    Milli Eğitim Bakanlığı, 2025-2026 eğitim öğretim yılı için öğrenci kayıtlarında mevzuata aykırı şekilde fahiş fiyat artışı yapan özel okullara inceleme ve soruşturma başlattı.

    Özel okullar (AA)Özel okullar (AA)

    EN FAZLA ZAM YÜZDE 54,8 OLABİLİR

    Milli Eğitim Bakanlığı'nın Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği'ndeki formül ve enflasyon verilerinin açıklanması sonrası özel okullarda zam oranı da netleşti. Buna göre özel okullar gelecek yıl en fazla yüzde 54,8 oranında zam yapabilecek. Kıyafet ve etüt gibi hizmetlerin zam oranı ise en fazla yüzde 49,8 olacak.

    Özel okullar zamda sınır tanımadı!

    YASAL SINIRI AŞTILAR

    Bu rağmen bazı okulların eğitim ücretinde yasal sınırı aştığı görüldü. Konuya ilişkin konuşan bir veli, "Geçen sene 150 bin TL olan ücret, bu sene 350 bin TL civarı" dedi.

    Özel okullar (AA)Özel okullar (AA)

    YÜZDE 213 ZAM YAPTILAR

    Başka bir veli ise geçen yıl 87.500 TL ödediği eğitim ücreti için bu yıl 175 bin TL istendiğini iddia etti. Bir diğer veli ise eski eğitim ücretinin 104 bin TL olduğunu bu yıl ise kendisinden 221 bin TL istendiğini ileri sürdü.

    Özel okullar (AA)Özel okullar (AA)

    Milli Eğitim Bakanlığı kademe geçişlerinde okul ücretlerine fahiş zam yapılamayacağını da belirtmişti. Ancak okulların bunu da yok saydığı görüldü. Bir özel okulun 4. sınıftan 5. sınıfa geçen bir öğrenci için %213 zam yaptığı tespit edildi.

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