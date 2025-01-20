MEB’den fahiş fiyat artışı yapan özel okullara soruşturma

Özel okullar (AA)

EN FAZLA ZAM YÜZDE 54,8 OLABİLİR



Milli Eğitim Bakanlığı'nın Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği'ndeki formül ve enflasyon verilerinin açıklanması sonrası özel okullarda zam oranı da netleşti. Buna göre özel okullar gelecek yıl en fazla yüzde 54,8 oranında zam yapabilecek. Kıyafet ve etüt gibi hizmetlerin zam oranı ise en fazla yüzde 49,8 olacak.

YASAL SINIRI AŞTILAR

Bu rağmen bazı okulların eğitim ücretinde yasal sınırı aştığı görüldü. Konuya ilişkin konuşan bir veli, "Geçen sene 150 bin TL olan ücret, bu sene 350 bin TL civarı" dedi.