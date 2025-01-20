Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın, Slovakya Başbakanı Robert Fico ve heyetini Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul ediyor.
RESMİ TÖRENLE KARŞILADI
Başkan Erdoğan Fico'yu resmi törenle karşıladı.
ANLAŞMALARIN İMZALANMASI BEKLENİYOR
Ziyaret kapsamında Türkiye ile Slovakya arasındaki işbirliğini derinleştirmek ve stratejik ortaklık düzeyine taşımak amacıyla çeşitli anlaşmaların imzalanması bekleniyor.
Görüşmelerde ayrıca, Türkiye-AB ilişkileri ile güncel bölgesel ve küresel meselelerin ele alınacağı ifade ediliyor.