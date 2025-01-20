Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın, Slovakya Başbakanı Robert Fico ve heyetini Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul ediyor.



RESMİ TÖRENLE KARŞILADI



Başkan Erdoğan Fico'yu resmi törenle karşıladı.

Başkan Erdoğan Fico'yu resmi törenle karş��ladı. (Ekran görüntüsü)

ANLAŞMALARIN İMZALANMASI BEKLENİYOR



Ziyaret kapsamında Türkiye ile Slovakya arasındaki işbirliğini derinleştirmek ve stratejik ortaklık düzeyine taşımak amacıyla çeşitli anlaşmaların imzalanması bekleniyor.

Başkan Erdoğan Fico'yu resmi törenle karşıladı. (Ekran görüntüsü)

Görüşmelerde ayrıca, Türkiye-AB ilişkileri ile güncel bölgesel ve küresel meselelerin ele alınacağı ifade ediliyor.