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Başkan Erdoğan Slovakya Başbakanı Robert Fico'yu resmi törenle karşıladı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın, Slovakya Başbakanı Robert Fico ve heyetini Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul ediyor. Başkan Erdoğan, Fico'yu resmi törenle karşıladı. Ziyaret kapsamında işbirliğini derinleştirmek ve stratejik ortaklık düzeyine taşımak amacıyla çeşitli anlaşmaların imzalanması bekleniyor.

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Giriş Tarihi :20 Ocak 2025 , 15:52 Güncelleme Tarihi :20 Ocak 2025 , 16:06
Başkan Erdoğan Slovakya Başbakanı Robert Fico’yu resmi törenle karşıladı

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    Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın, Slovakya Başbakanı Robert Fico ve heyetini Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul ediyor.


    RESMİ TÖRENLE KARŞILADI

    Başkan Erdoğan Fico'yu resmi törenle karşıladı.

    Başkan Erdoğan Fico'yu resmi törenle karşıladı. (Ekran görüntüsü)Başkan Erdoğan Fico'yu resmi törenle karş��ladı. (Ekran görüntüsü)

    ANLAŞMALARIN İMZALANMASI BEKLENİYOR

    Ziyaret kapsamında Türkiye ile Slovakya arasındaki işbirliğini derinleştirmek ve stratejik ortaklık düzeyine taşımak amacıyla çeşitli anlaşmaların imzalanması bekleniyor.

    Başkan Erdoğan Fico'yu resmi törenle karşıladı. (Ekran görüntüsü)Başkan Erdoğan Fico'yu resmi törenle karşıladı. (Ekran görüntüsü)

    Görüşmelerde ayrıca, Türkiye-AB ilişkileri ile güncel bölgesel ve küresel meselelerin ele alınacağı ifade ediliyor.

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