Özel okullarda yeni kayıt ücretleri tavan yaptı! Senelik 1 milyonu aşkın ödeme

Ücretlerin, bazı seçkin vakıf üniversitelerinde örneğin tıp öğrenimi gören öğrenciler için ödenenin bile üstüne çıktığı gözleniyor. Mesela Koç Üniversitesi'nde tıp, hukuk ya da yabancı dil hazırlık eğitimi almanın fiyatı bu yıl için 1 milyon 75 bin TL, Sabancı Üniversitesi'nin de tüm lisans programları ve hazırlık dil eğitiminin fiyatı ise 1.1 milyon TL olarak açıklanmıştı. Özyeğin Üniversitesi'nde Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi bölümlerinin ücretleri ise 950 bin TL. Bilkent Üniversitesi'ne bu yıl kayıt yaptıranlar da tüm bölümler için 620 bin TL ödedi.

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TÖZOK BAŞKANI: FAHİŞ FİYATLARI DOĞRU BULMUYORUZ

Türkiye Özel Okullar Derneği (TÖZOK) Başkanı Zafer Öztürk Fiyatlarını çok yükselten okullarla ilgili, "Her yıl aynı dönem birkaç okul fahiş rakam söyleyerek öne çıkıyor. Bunu doğru bulmuyoruz. Ardından da okul ücretleriyle ilgili söylentiler çıkıyor. Bu yıl Milli Eğitim Bakanlığı ara sınıflar için 54.8'lik bir artış belirledi. Üç beş okul bunu aşabilir ancak ben genelin bu doğrultuda artış yapacağını düşünüyorum" dedi.

YEMEK, ETÜT, KIRTASİYE GİBİ EK HİZMETLER ZORUNLU TUTULAMAZ

Levent Küçük-Tüketiciler Derneği Başkanı: "Son günlerde en çok şikâyet aldığımız konu, genel hayat pahalılığı ve gıdadan sonra eğitim oldu. Çocuğu özel okulda okuyan kiminle karşılaşsak artan ücretlerden yakınıyor. Yönetmelikte öğrenim ücretlerinin artışına ilişkin MEB'in belirlediği formül var. MEB yaptığı değişiklikle özel eğitim kurumlarının ek hizmetlerinin zorla satılamayacağını belirledi. Ancak uygulamada durum böyle olmuyor. Eğitim kurumları asli işi olan eğitimin dışında yemek, kırtasiye ve etüt gibi hizmetlerden de kazanç sağlama yoluna gidiyor. Bazı aileler bu hizmetleri almadıklarında çocuklarının ayrımcılığa uğradığını iddia ediyor. Tüketicilere özellikle belirtiyoruz; eğitim ücreti dışında sizinle müzakere edilmeyen, kabul etmediğiniz hiçbir ücret size dayatılamaz. Bu konuyla ilgili il ve ilçe milli eğitim müdürlüklerine başvurabilirsiniz."