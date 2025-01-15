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Özel okullarda yeni kayıt ücretleri tavan yaptı! Senelik 1 milyonu aşkın ödeme

Kayıtlara erken başlayan bazı özel okullar fiyatlarıyla dudak uçuklattı. Buna göre özellikle 1, 5 ve 9’uncu sınıfa, yani yeni bir eğitim kademesine başlayacak öğrenciler için senelik bir milyon lirayı aşan ücretler isteniyor. Türkiye Özel Okullar Derneği Başkanı Zafer Öztürk Fiyatlarını çok yükselten okullarla ilgili, “Her yıl aynı dönem birkaç okul fahiş rakam söyleyerek öne çıkıyor. Bunu doğru bulmuyoruz” dedi.

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Giriş Tarihi :15 Ocak 2025 , 09:44 Güncelleme Tarihi :15 Ocak 2025 , 09:56
Özel okullarda yeni kayıt ücretleri tavan yaptı! Senelik 1 milyonu aşkın ödeme

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    Türkiye'de bir buçuk milyona yakın öğrenci özel okullarda eğitim alıyor. İlkokuldan liseye çeşitli kademelerde süren bu eğitim için 12 binden fazla okulda yaklaşık 165 bin öğretmen görev yapıyor. Özel okullarda eğitime devam edecek ya da yeni başlayacak öğrencilerin anne babaları, önümüzdeki yıl için nasıl bir ödeme tablosuyla karşı karşıya kalacaklarını merak ediyor. Bu anlamda ilk işaretler şimdiden gelmeye başladı. Bazı özel okullar velilerle yaptıkları görüşmelerde nakit ödeme üzerinden erken kayıt ücretlerini açıklıyor. Buna göre özellikle 1, 5 ve 9'uncu sınıfa, yani yeni bir eğitim kademesine başlayacak öğrenciler için senelik bir milyon lirayı aşan ücretler telaffuz ediliyor. Bu ücretler yemek, servis, kıyafet, kırtasiye gibi kalemlerle daha da yükseliyor.

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    ARA SINIFTA ZAM ORANI YÜZDE 54.8

    Hürriyet'te yer alan habere göre, Ara sınıflarda ise Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) formülü geçerli. Yani, bir önceki yılın ÜFE ve TÜFE toplamının ikiye bölünüp üzerine 5 puan eklenmesiyle ortaya çıkan rakamdan fazla artış yapılamayacak. Bu da özel okulların ara sınıflarında en fazla yüzde 54.8 oranında bir artışı işaret ediyor. MEB'in yeni yönetmeliğinde, "başlangıç kademelerinde de fahiş fiyat istenmeyecek" tavsiyesi yer alıyor. Ancak erken kayıt dönemi için velilerle görüşmeye başlayan bazı okulların telaffuz ettiği rakamlar, pek de yönetmeliğin tavsiyesine uyar nitelikte görünmüyor.

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    TAKSİTTE FİYAT DAHA DA ARTIYOR

    Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği'nin 54'üncü maddesine göre, özel okulların öğrenim ve diğer ücretlerini ocak ayından itibaren mayıs ayının sonuna kadar ilan etmesi gerekiyor. Birçok okul, gelecek yılın ücretini henüz resmi olarak açıklamadı. Ancak velilerle yapılan ön görüşmelerde erken nakit ödemeler için fiyat veriliyor. Eğer kayıt için yaz ayları beklenecek olursa velilerin karşısına taksit ya da kredili ödeme alternatifleri de çıkabiliyor ama o takdirde fiyatların daha da yükseleceği öngörülüyor. Diğer yandan bugünlerde tahsili söz konusu olacak erken ödemeler servis, yemek, kıyafet, kitap ve kırtasiye gibi ek giderleri de içermiyor.

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    TIP EĞİTİMİ FİYATINA İLKOKUL 1'İNCİ SINIF

    Ücretlerin, bazı seçkin vakıf üniversitelerinde örneğin tıp öğrenimi gören öğrenciler için ödenenin bile üstüne çıktığı gözleniyor. Mesela Koç Üniversitesi'nde tıp, hukuk ya da yabancı dil hazırlık eğitimi almanın fiyatı bu yıl için 1 milyon 75 bin TL, Sabancı Üniversitesi'nin de tüm lisans programları ve hazırlık dil eğitiminin fiyatı ise 1.1 milyon TL olarak açıklanmıştı. Özyeğin Üniversitesi'nde Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi bölümlerinin ücretleri ise 950 bin TL. Bilkent Üniversitesi'ne bu yıl kayıt yaptıranlar da tüm bölümler için 620 bin TL ödedi.

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    TÖZOK BAŞKANI: FAHİŞ FİYATLARI DOĞRU BULMUYORUZ

    Türkiye Özel Okullar Derneği (TÖZOK) Başkanı Zafer Öztürk Fiyatlarını çok yükselten okullarla ilgili, "Her yıl aynı dönem birkaç okul fahiş rakam söyleyerek öne çıkıyor. Bunu doğru bulmuyoruz. Ardından da okul ücretleriyle ilgili söylentiler çıkıyor. Bu yıl Milli Eğitim Bakanlığı ara sınıflar için 54.8'lik bir artış belirledi. Üç beş okul bunu aşabilir ancak ben genelin bu doğrultuda artış yapacağını düşünüyorum" dedi.

    YEMEK, ETÜT, KIRTASİYE GİBİ EK HİZMETLER ZORUNLU TUTULAMAZ

    Levent Küçük-Tüketiciler Derneği Başkanı: "Son günlerde en çok şikâyet aldığımız konu, genel hayat pahalılığı ve gıdadan sonra eğitim oldu. Çocuğu özel okulda okuyan kiminle karşılaşsak artan ücretlerden yakınıyor. Yönetmelikte öğrenim ücretlerinin artışına ilişkin MEB'in belirlediği formül var. MEB yaptığı değişiklikle özel eğitim kurumlarının ek hizmetlerinin zorla satılamayacağını belirledi. Ancak uygulamada durum böyle olmuyor. Eğitim kurumları asli işi olan eğitimin dışında yemek, kırtasiye ve etüt gibi hizmetlerden de kazanç sağlama yoluna gidiyor. Bazı aileler bu hizmetleri almadıklarında çocuklarının ayrımcılığa uğradığını iddia ediyor. Tüketicilere özellikle belirtiyoruz; eğitim ücreti dışında sizinle müzakere edilmeyen, kabul etmediğiniz hiçbir ücret size dayatılamaz. Bu konuyla ilgili il ve ilçe milli eğitim müdürlüklerine başvurabilirsiniz."

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