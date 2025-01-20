Türkiye-İsveç arasında Ankara’da güvenlik toplantısı

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Türkiye ile İsveç arasındaki Güvenlik Mekanizması toplantısı, yarın iki taraftan bakanların katılımıyla Ankara'da düzenlenecek. BAKAN FİDAN VE YERLİKAYA KATILACAK



Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, yarın başkentte yapılacak toplantıya Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İsveç Dışişleri Bakanı Maria Malmer Stenergard ve İsveç Adalet Bakanı Gunnar Strömmer katılacak.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan (AA) Güvenlik Mekanizması toplantısı, iki ülke kurumları arasında terörizmle mücadele konularındaki işbirliğinin geliştirilmesi bakımından önem taşıyor. Bakan Fidan, toplantıda, İsveç'ten, terör örgütü PKK/PYD/YPG ve FETÖ'ye karşı atılmasını beklediği ilave adımları aktararak, bu örgütlerin finansman ve propaganda faaliyetlerini sonlandırmasının sağlanmasını isteyecek. Türkiye'nin, Avrupa'da yükselen aşırı sağ, İslam karşıtlığı ve ırkçılık akımlarından duyduğu endişeyi ve bu akımlarla etkili mücadele edilmesinin istendiğini vurgulayacak Fidan, savunma sanayi alanındaki kısıtlamaların kaldırılmasının ardından yeni dönemde sonuç odaklı ve uzun vadeli işbirliği geliştirmeyi hedeflediklerini dile getirecek.