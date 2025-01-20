Türkiye-İsveç arasında Ankara’da güvenlik toplantısı

İsveç'te terör örgütü PKK/YPG destekçileri (AA)
İSVEÇ'İN ÜÇLÜ MUTABAKAT ZAPTI BAĞLAMINDA ATTIĞI ADIMLAR
Bu kapsamda, İsveç'te 1 Temmuz 2022'de yeni Terörizmle Mücadele Yasası yürürlüğe girmişti.
"Terör örgütü ile angajmana girilmesi" ve "terör örgütüne destek verilmesi" halinde örgütlenme özgürlüğünün sınırlandırılması için, 1 Ocak 2023'ten itibaren geçerli olacak şekilde İsveç Anayasası'nda değişiklik yapılmıştı.
Anayasa değişiklikleriyle birlikte güncellenen Terörizmle Mücadele Yasası 1 Haziran 2023'te yürürlüğe sokulmuş ve söz konusu yasa kapsamında terör örgütüne katılım suç haline getirilmişti.
İsveç, Türkiye'yle bağlantılı dava ve konularda eşgüdümü teminen bir İrtibat Savcısı atarken, PKK'nın İsveç'teki ana finansman kaynaklarından sözde "Kürt Kızılayı" oluşumunun İsveç'teki banka hesabı kapatılmıştı.
İsveç'te terör örgütü PKK/YPG destekçileri (AA)
Bununla birlikte İsveç'te bazı PKK mensuplarıyla ilgili yargı süreci başlatılmıştı ve İsveç güvenlik kurumları tarafından Şubat 2024'te yayımlanan yıllık değerlendirme raporlarında PKK'nın finansman ve propaganda faaliyetlerine atıfta bulunulmuştu.
GÜVENLİK MEKANİZMASI
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İsveç Başbakanı Ulf Kristersson ve dönemin NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in katılımıyla 2023'teki NATO Zirvesi'nde düzenlenen toplantıda, Türkiye ile İsveç arasında Bakanlar seviyesinde "Güvenlik Mekanizması (Security Compact)" ihdas edilmesi kararlaştırılmıştı.
İsveç'in terörizmin her biçim ve tezahürüyle mücadelesi temelinde, Haziran 2022'de imzalanan Üçlü Mutabakat Zaptında kayıtlı taahhütlerin tümüyle uygulanması doğrultusunda bir "yol haritası" sunması üzerinde mutabık kalınmıştı.