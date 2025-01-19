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Özgür Özel'in "kırmızı kart" mesajına AK Partili Ömer Çelik'ten tepki: "Bir kere daha topu taca attın"

"Saat 15.00'te büyük bir sürpriz yapacağız. Türkiye'ye bir yeni mesajımız, bir başlangıcımız olacak." diyen CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in sahneye sahneye çıkarak kırmızı kart göstermesi hem parti içinde hem de sosyal medyada büyük tepkiye neden oldu. Özgür Özel'e bu kapsamda bir tepki de AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten geldi. Çelik, "Futbolda yan hakemlerin kırmızı kart gösterme hakkı yok. Sen orta hakem değilsin, kırmızı kart gösteremezsin" ifadelerini kullandı.

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Giriş Tarihi :19 Ocak 2025 , 18:35 Güncelleme Tarihi :19 Ocak 2025 , 18:35
Özgür Özel’in kırmızı kart mesajına AK Partili Ömer Çelik’ten tepki: Bir kere daha topu taca attın

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    CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Saat 15.00'te büyük bir sürpriz yapacağız. Türkiye'ye bir yeni mesajımız, bir başlangıcımız olacak." sözleriyle mitingde sahneye çıktı.

    CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Mersin'de cebinden kırmızı kart çıkardı (Fotoğraf: Takvim.com.tr foto arşiv))CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Mersin'de cebinden kırmızı kart çıkardı (Fotoğraf: Takvim.com.tr foto arşiv))

    Açıklamayla siyasi hamle beklentisi yükselirken Özgür Özel'in elindeki kırmızı kartla "Bütün Türkiye'deki emeklileri, emekçileri bu iktidara kırmızı kart göstermeye davet ediyorum" sözleri büyük tepkilere neden oldu.

    CHPde kırmızı kart kaosu! Ortalık fena karıştıCHPde kırmızı kart kaosu! Ortalık fena karıştı
    CHP'de "kırmızı kart" kaosu! Ortalık fena karıştı

    Ömer Çelik, Çukurova Üniversitesi Kongre Merkezi'nde düzenlenen AK Parti Adana İl Gençlik Kolları 7. Olağan Kongresi'ne katıldı.Ömer Çelik, Çukurova Üniversitesi Kongre Merkezi'nde düzenlenen AK Parti Adana İl Gençlik Kolları 7. Olağan Kongresi'ne katıldı.

    Özgür Özel'e bir tepki de AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten geldi. Ömer Çelik, Çukurova Üniversitesi Kongre Merkezi'nde düzenlenen AK Parti Adana İl Gençlik Kolları 7. Olağan Kongresi'ne katıldı.

    Ömer Çelik, Çukurova Üniversitesi Kongre Merkezi'nde düzenlenen AK Parti Adana İl Gençlik Kolları 7. Olağan Kongresi'ne katıldı. (İHA)Ömer Çelik, Çukurova Üniversitesi Kongre Merkezi'nde düzenlenen AK Parti Adana İl Gençlik Kolları 7. Olağan Kongresi'ne katıldı. (İHA)

    "SEN KIRMIZI KART GÖSTEREMEZSİN"
    CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i eleştiren Çelik, şunları kaydetti: "Çıkmış Özgür Özel diyor ki: 'Recep Tayyip Erdoğan Suriye konusunda yanıldı.' Suriye konusunda yanıldı mı yanılmadı mı git onu Şam'daki, Hama'daki, Humus'taki kardeşlerimize sor.

    Çıkmış diyor ki: 'Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti'ye kırmızı kart gösteriyorum.' Futbolda yan hakemlerin kırmızı kart gösterme hakkı yok. Sen orta hakem değilsin, kırmızı kart gösteremezsin. Orta hakem Ankara'da değil başka yerde. Özgür Özel bir kere daha topu taca attın.

    Daha önceki genel başkanınızın adı 'Bay Kemal'ken Cumhurbaşkanı'mızla uğraşarak 'Bay bay Kemal' oldu. Özel diyor ki: 'Yakında iktidarı devralmaya hazırlanıyoruz.' Bir devir teslim olacak ama iktidar devir teslimi değil. Büyük ihtimalle CHP Genel Başkanlığı'nda bir devir teslim olacak. Onun için siz kendiniz aranızdaki devir teslime hazırlanın. Biz birlik, kardeşlik içerisinde yol yürümeye devam edeceğiz."

    Ömer Çelik, Çukurova Üniversitesi Kongre Merkezi'nde düzenlenen AK Parti Adana İl Gençlik Kolları 7. Olağan Kongresi'ne katıldı. (DHA)Ömer Çelik, Çukurova Üniversitesi Kongre Merkezi'nde düzenlenen AK Parti Adana İl Gençlik Kolları 7. Olağan Kongresi'ne katıldı. (DHA)

    Öte yandan açıklamalarına devam eden Çelik, Cumhur İttifakı'nın birlik ve beraberliğinin Türkiye için ne kadar kıymetli olduğunun son gelişmelerle bir kere daha görüldüğünü anlattı.

    "TÜRKİYE, KENDİ KOMŞUSUNUN HAYSİYET VE DEVRİM MÜCADELESİNDE HER ZAMAN YANINDA DURDU"
    Suriye'de Baas rejiminin devrilmesine vurgu yapan Çelik, şöyle konuştu: "Türkiye, kendi komşusunun haysiyet ve devrim mücadelesinde her zaman yanında durdu. Esed giderken Özgür Özel, Suriye için çağrı yapıyordu. Suriye halkı Esed'i tarihten sildiği gün Özgür Özel'in, Cumhuriyet Halk Partisi'nin dünyadan haberi olmadığının bir işareti olarak o gün çağrı yapıyorlardı. Bir ilde konuşma yaptığım sırada bana 'Suriye'de Esed çökerken Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, Esed'e çağrı yapıyor. Bu bilgisizliği neyle izah ediyorsunuz?' diye sorduklarında 'Onun Cumhuriyet Halk Partisi'nin içinde ne olduğundan haberi yok ki Suriye'nin içinde ne olduğundan haberi olsun' dedim."

    AK Parti'nin her alanda mücadele ettiğini dile getiren Çelik, "Türkiye, Cumhurbaşkanı'mızın gerçekleştirdiği devrimler sayesinde 100 yıllık altyapısını bitirmiş, bütün dünyanın göz bebeği olmuş, her siyasi olayın merkezinde yer alan, sesi, görüşü ve duruşu merak edilen bir ülke haline gelmiştir." dedi.

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