Özgür Özel'in "kırmızı kart" mesajına AK Partili Ömer Çelik'ten tepki: "Bir kere daha topu taca attın"

Ömer Çelik, Çukurova Üniversitesi Kongre Merkezi'nde düzenlenen AK Parti Adana İl Gençlik Kolları 7. Olağan Kongresi'ne katıldı. (İHA)

"SEN KIRMIZI KART GÖSTEREMEZSİN"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i eleştiren Çelik, şunları kaydetti: "Çıkmış Özgür Özel diyor ki: 'Recep Tayyip Erdoğan Suriye konusunda yanıldı.' Suriye konusunda yanıldı mı yanılmadı mı git onu Şam'daki, Hama'daki, Humus'taki kardeşlerimize sor.

Çıkmış diyor ki: 'Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti'ye kırmızı kart gösteriyorum.' Futbolda yan hakemlerin kırmızı kart gösterme hakkı yok. Sen orta hakem değilsin, kırmızı kart gösteremezsin. Orta hakem Ankara'da değil başka yerde. Özgür Özel bir kere daha topu taca attın.

Daha önceki genel başkanınızın adı 'Bay Kemal'ken Cumhurbaşkanı'mızla uğraşarak 'Bay bay Kemal' oldu. Özel diyor ki: 'Yakında iktidarı devralmaya hazırlanıyoruz.' Bir devir teslim olacak ama iktidar devir teslimi değil. Büyük ihtimalle CHP Genel Başkanlığı'nda bir devir teslim olacak. Onun için siz kendiniz aranızdaki devir teslime hazırlanın. Biz birlik, kardeşlik içerisinde yol yürümeye devam edeceğiz."