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Başkan Erdoğan Slovak Cumhuriyeti Başbakanı Fico ve heyetini kabul edecek

Başkan Erdoğan, Türkiye-Slovakya ilişkilerini stratejik ortaklık düzeyine taşıyacak görüşmeler kapsamında Slovakya Başbakanı Robert Fico ve heyetini Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde ağırlayacak. Görüşmede ikili işbirliği, Türkiye-AB ilişkileri ve küresel konular ele alınacak.

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Giriş Tarihi :20 Ocak 2025 , 00:51 Güncelleme Tarihi :20 Ocak 2025 , 00:51
Başkan Erdoğan Slovak Cumhuriyeti Başbakanı Fico ve heyetini kabul edecek

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    Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın bugün Slovak Cumhuriyeti Başbakanı Robert Fico ve heyetini kabul edeceğini bildirdi.

    Başkan Erdoğan yarın Slovak Cumhuriyeti Başbakanı Fico ve heyetini kabul edecek. (X)Başkan Erdoğan yarın Slovak Cumhuriyeti Başbakanı Fico ve heyetini kabul edecek. (X)

    Altun, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Başkan Erdoğan'ın 20 Ocak Pazartesi günü Türkiye'ye resmi ziyaret gerçekleştirecek olan Slovak Cumhuriyeti Başbakanı Fico ve heyetini Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul edeceğini belirtti.

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti vesilesiyle yapılacak olan ziyarette gerçekleştirecek görüşmelerde, Türkiye ile Slovakya arasındaki işbirliğinin derinleştirilmesine yönelik atılabilecek adımların ele alınacağını ifade eden Altun, Türkiye-Avrupa Birliği ilişkileri dahil olmak üzere güncel bölgesel ve küresel konularda görüş alışverişinde bulunulacağını aktardı.

    Altun, "Ziyaret vesilesiyle, Türkiye ile Slovakya arasındaki ilişkileri 'stratejik ortaklık' düzeyine çıkaracak ortak bildiri başta olmak üzere muhtelif alanlarda anlaşmaların imzalanması gündemdedir." ifadesini kullandı.

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