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Kırmızı bültenle aranan iki suç örgütü üyesi Türkiye’ye getirildi

Kırmızı Bültenle aranan organize suç örgütü elebaşı Ercan Yılmaz ve Kırmızı Bültenle aranan örgüt üyesi İbrahim Kaymak Ermenistan ile başlatılan görüşmeler sonucu Kahraman Türk Polisi tarafından Türkiye’ye getirildi.

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Giriş Tarihi :19 Ocak 2025 , 16:39 Güncelleme Tarihi :19 Ocak 2025 , 17:11
Kırmızı bültenle aranan iki suç örgütü üyesi Türkiye’ye getirildi

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    Interpol tarafından Kırmızı Bültenle aranan suç örgütü elebaşı Ercan Yılmaz ve örgüt üyesi İbrahim Kaymak, Ermenistan'da yakalanarak Türk adaletine teslim edildi.

    Kırmızı bültenle aranan suç örgütü elebaşı ve üyesi yakalandı

    ULUSLARARASI İŞ BİRLİĞİYLE BÜYÜK OPERASYON

    Barış Boyun suç örgütü ile bağlantılı olduğu belirlenen Ercan Yılmaz, 15 yıldır 43 yakalama emriyle ulusal düzeyde ve 14 yıldır uluslararası düzeyde aranıyordu. Örgüt üyesi İbrahim Kaymak ise 6 yıldır ulusal, 1 yıldır uluslararası seviyede aranıyordu. Adalet ve Dışişleri Bakanlıkları, Interpol-Europol Daire Başkanlığı, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığı, İstihbarat Başkanlığı ve Ordu İl Emniyet Müdürlüğü'nün koordineli çalışmasıyla her iki suçlu da Ermenistan'da yakalandı ve iadeleri sağlandı.

    kırmızı bülten ve difüzyon ile aranan 760 kişi bu kabine döneminde ülkemizde yakalandı (Ekran görüntüsü)kırmızı bülten ve difüzyon ile aranan 760 kişi bu kabine döneminde ülkemizde yakalandı (Ekran görüntüsü)

    TÜRK POLİSİNDEN ÖZEL OPERASYON

    Özel Harekat Başkanlığı ve Havacılık Daire Başkanlığı'nın yürüttüğü operasyonla, iki suçlu Türkiye'ye getirildi. İşledikleri suçlarla ilgili olarak Türk adaletine hesap verecek olan şahısların yakalanmasında gösterilen iş birliği için Ermenistan Adalet Bakan Yardımcısı Tigran Dadunts'a teşekkür edildi.

    kırmızı bülten ve difüzyon ile aranan 760 kişi bu kabine döneminde ülkemizde yakalandı (Ekran görüntüsü)kırmızı bülten ve difüzyon ile aranan 760 kişi bu kabine döneminde ülkemizde yakalandı (Ekran görüntüsü)

    SUÇ ÖRGÜTLERİYLE MÜCADELE SÜRÜYOR

    Yetkililer, organize suç örgütlerine karşı mücadelenin sadece sınır içinde değil, sınır ötesinde de kararlılıkla sürdürüleceğini ve suçluların bir bir adalete teslim edileceğini belirtti.

    kırmızı bülten ve difüzyon ile aranan 760 kişi bu kabine döneminde ülkemizde yakalandı.

    kırmızı bülten ve difüzyon ile aranan 760 kişi bu kabine döneminde ülkemizde yakalandı (Ekran görüntüsü)kırmızı bülten ve difüzyon ile aranan 760 kişi bu kabine döneminde ülkemizde yakalandı (Ekran görüntüsü)

    YURT DIŞINDAN İADE EDİLEN KİŞİ SAYISI 242'YE ULAŞTI

    Kabine döneminde gerçekleştirilen uluslararası iş birliğiyle, bugüne kadar yurt dışından iade alınan kişi sayısı 240'tı. Son operasyonlarla bu rakam 242'ye yükseldi. Türk adaletine teslim edilen kişiler, suçlarına yönelik yargılama süreçlerini ülkede geçirecek. Yetkililer, yurt dışından iade çalışmalarının titizlikle sürdürüleceğini belirtti.

    İçişileri Bakanlığı tarafından yapılan resmi açıklamada operasyona ilişkin şu ifadeler kullanıldı:

    Kırmızı Bültenle aranan organize suç örgütü elebaşı Ercan Yılmaz ve Kırmızı Bültenle aranan örgüt üyesi İbrahim Kaymak Ermenistan ile başlatılan görüşmeler sonucu Kahraman Türk Polisimiz tarafından Türkiye'ye getirildi. Ercan Yılmaz: 15 yıldır, 43 yakalama emri ile ulusal seviyede; 14 yıldır da İnterpol tarafından kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan; Barış Boyun suç örgütü ile bağlantılı olan suç örgütü elebaşı Ercan Yılmaz; İbrahim Kaymak: 6 yıldır, 10 yakalama emri ile ulusal seviyede; 1 yıldır da İnterpol tarafından Kırmızı Bültenle uluslararası seviyede aranan, suç örgütü üyesi İbrahim Kaymak; Adalet Bakanlığı ve Dışişleri Bakanlığı, İnterpol-Europol Daire Başkanlığı, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığı, İstihbarat Başkanlığı ve Ordu İl Emniyet Müdürlüğü ile birlikte yürütülen çalışmalar neticesinde; Ermenistan'da ülkemize iadeleri amacıyla tutuklanmaları sağlanmıştır. Özel Harekat Başkanlığı ve Havacılık Daire Başkanlığımız koordinesinde; işledikleri suçlarla ilgili olarak Türk Adaletine hesap vermek üzere bugün ülkemize getirilmiştir Kırmızı Bültenle aranan her iki şahsın da ülkemize iadesine yönelik çalışmaları büyük bir titizlikle yürüten Adalet ve Dışişleri Bakanlıklarımıza, İnterpol-Europol Daire Başkanlığımıza, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile İstihbarat Başkanlıklarımıza, Ordu İl Emniyet Müdürlüğümüz ile sergiledikleri iş birliği için Ermenistan Adalet Bakan Yardımcısı Sayın Tigran Dadunts'a teşekkür ediyoruz. Organize suç örgütleriyle mücadelemizi sadece sınırlarımızda değil, sınır ötesinde de sürdürüyoruz; sürdürmeye devam edeceğiz. Suçta kibirlenen şehir eşkıyalarını bir bir yakalamaya devam edeceğiz.

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