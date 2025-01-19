Kırmızı bültenle aranan iki suç örgütü üyesi Türkiye’ye getirildi

Barış Boyun suç örgütü ile bağlantılı olduğu belirlenen Ercan Yılmaz, 15 yıldır 43 yakalama emriyle ulusal düzeyde ve 14 yıldır uluslararası düzeyde aranıyordu. Örgüt üyesi İbrahim Kaymak ise 6 yıldır ulusal, 1 yıldır uluslararası seviyede aranıyordu. Adalet ve Dışişleri Bakanlıkları, Interpol-Europol Daire Başkanlığı, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığı, İstihbarat Başkanlığı ve Ordu İl Emniyet Müdürlüğü'nün koordineli çalışmasıyla her iki suçlu da Ermenistan'da yakalandı ve iadeleri sağlandı.

Interpol tarafından Kırmızı Bültenle aranan suç örgütü elebaşı Ercan Yılmaz ve örgüt üyesi İbrahim Kaymak , Ermenistan'da yakalanarak Türk adaletine teslim edildi.

Özel Harekat Başkanlığı ve Havacılık Daire Başkanlığı'nın yürüttüğü operasyonla, iki suçlu Türkiye 'ye getirildi. İşledikleri suçlarla ilgili olarak Türk adaletine hesap verecek olan şahısların yakalanmasında gösterilen iş birliği için Ermenistan Adalet Bakan Yardımcısı Tigran Dadunts'a teşekkür edildi.

kırmızı bülten ve difüzyon ile aranan 760 kişi bu kabine döneminde ülkemizde yakalandı (Ekran görüntüsü)

kırmızı bülten ve difüzyon ile aranan 760 kişi bu kabine döneminde ülkemizde yakalandı (Ekran görüntüsü)

SUÇ ÖRGÜTLERİYLE MÜCADELE SÜRÜYOR

Yetkililer, organize suç örgütlerine karşı mücadelenin sadece sınır içinde değil, sınır ötesinde de kararlılıkla sürdürüleceğini ve suçluların bir bir adalete teslim edileceğini belirtti.

kırmızı bülten ve difüzyon ile aranan 760 kişi bu kabine döneminde ülkemizde yakalandı.