İstanbul’da su dükkanına sahte içki operasyonu: Damacanaya doldurup satıyor!

İstanbul Beyoğlu'nda sucu dükkanına sahte içki operasyonu (Fotoğraf: DHA)

DAMACANA İÇİNDE SAHTE ALKOL

İş yerinde bir süre arama yapan polis ekipleri, 5 adet bidon içerisinde metil alkol, 3 adet 15 litrelik damacana içerisinde sahte içki, 5 adet 0,5 litrelik şişe içerisinde metil alkol, 15 adet farklı boyut ve markalarda şişelenmiş sahte içki, 8 adet tatlandırıcı yağ olmak üzere toplamda 72 litre sahte içki ele geçirdi.