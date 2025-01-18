İstanbul’da su dükkanına sahte içki operasyonu: Damacanaya doldurup satıyor!

İstanbul'da son 4 günde sahte içkiden 38 kişinin hayatını kaybetti.
BEYOĞLU'NDA SAHTE İÇKİ OPERASYONU
Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Fetihtepe Mahallesi'nde bir sucu dükkanında sahte içki üretildiği bilgisine ulaştı. Çalışmalarını tamamlayan ekipler, 16 Ocak'ta dükkana operasyon düzenlendi.
İstanbul Beyoğlu'nda sucu dükkanına sahte içki operasyonu (Fotoğraf: DHA)
DAMACANA İÇİNDE SAHTE ALKOL
İş yerinde bir süre arama yapan polis ekipleri, 5 adet bidon içerisinde metil alkol, 3 adet 15 litrelik damacana içerisinde sahte içki, 5 adet 0,5 litrelik şişe içerisinde metil alkol, 15 adet farklı boyut ve markalarda şişelenmiş sahte içki, 8 adet tatlandırıcı yağ olmak üzere toplamda 72 litre sahte içki ele geçirdi.
İstanbul Beyoğlu'nda sucu dükkanına sahte içki operasyonu (Fotoğraf: DHA)
DÜKKAN SAHİBİ TUTUKLANDI
Aramalar sonrasında gözaltına alınan Yusuf K. (52), Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alındı.