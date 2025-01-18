Türkiye’den Şam’a uçuşlar başlıyor! Tarih belli oldu

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Antalya'da Belek Turizm Merkezi'ndeki bir otelde düzenlenen Türk Hava Yolları Yönetim Zirvesi 2025 etkinliğinde yaptığı konuşmada, havacılığın küresel ekonomi ve sosyal ilişkilerin can damarı olduğunu belirtti. Havayoluyla insanların artık zamanı da satın aldığını dile getiren Uraloğlu, Türkiye'nin 4 saatlik uçuş süresiyle 67 ülkenin merkezinde bulunduğunu kaydetti. Bu avantajlı konumunun potansiyelini en üst düzeye çıkarmak için havacılık alanında çok büyük yatırımlar gerçekleştirdiklerini anlatan Uraloğlu, 2002'den itibaren yürüttükleri hava ulaşım politikalarıyla ve faaliyetleriyle başlattıkları gökyüzü yolculuğunun Türkiye'yi havacılık alanında dünya arenasının parlayan yıldızı haline getirdiğini vurguladı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Antalya'da düzenlenen Türk Hava Yolları'nın Yönetim Zirvesi'ne katıldı. (DHA)

HAVALİMANI SAYISI 58'E ÇIKTI

Türkiye'deki havalimanı sayısını 58'e çıkardıklarını aktaran Uraloğlu, "Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde 'Dünyada ulaşamadığımız hiçbir nokta kalmayacak.' hedefiyle ülkemizi dünyanın en geniş uçuş ağına sahip ülkelerinden birine dönüştürdük. Dış hatlarda 50 ülkede 60 noktaya uçuş gerçekleştiriliyorken uçuş ağımıza 289 yeni nokta ekleyerek 132 ülkede 352 noktaya yükselttik." dedi.



Uraloğlu, THY'nin 2024'te yaklaşık 17 saatlik direkt uçuşla Amerika kıtasında Şili'nin başkenti Santiago'ya ya da 18 saatlik uçuşla Avustralya kıtasında Melbourne ve Sydney'e ilk kez sefer düzenlemesinin herkesi gururlandırdığını kaydetti.

10 yıllık aranın ardından Bingazi'ye yeniden seferler başlamasının da önemli olduğunu belirten Uraloğlu, haftalık 3 frekans olarak planlanan Bingazi seferlerinin ilerleyen dönemde Libya'daki Trablus ve Bingazi'den gelecek talep ve operasyonel durumlar göz önünde bulundurularak artacağını ifade etti.