Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Bakü’de açıkladı: Gazze’deki ateşkesten memnunuz

"ORTAKLIĞIMIZ KADER BİRLİĞİDİR HEP YAN YANA DURDUK" Dışişleri Bakanı Hakan Fidan şunları söyledi: "En zor yolları ancak kardeşlerinizle beraber yürüyebilirsiniz. Ortaklığımız zamandan bağımsızdır, kader birliğidir. Azerbaycan 'ın hep yanında durduk. Tüm gücümüzle hep birbirimizin yanında durduk. Karabağ Savaşı sırasında bu bağlamda Azerbaycan'ın yanında durduk. Bundan sonra da durmaya da devam edeceğiz. Enerji ve ulaştırma alanındaki ortak duruşumuzu sürdürmemiz önem arz ediyor. Ülkelerimiz arasındaki bağlantısallığın güçlendirilmesini düşünüyoruz. Kars-Nahçıvan demiryolu projesini en kısa zamanda haya geçirmek istiyoruz. Bugünkü görüşmede uluslararası gelişmelere ilişkin de görüş alışverişinde bulunduk. Güney Kafkasya'da sağlanacak barış herkesin yararınadır.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov (Fotoğraf: AA)

"GAZZE'DEKİ ATEŞKESTEN MEMNUNUZ"

Adil ve kalıcı barışa yönelik girişimleri destekliyoruz. Hamas ile İsrail arasındaki ateşkesten memnuniyet duyuyoruz. Bundan sonraki süreçte ateşkesin kalıcı haline getirilmesinin, Gazze'ye yardımların iletilmesinin takipçisi olacağız. 15 aydır devam eden katliamın ve yıkımın durması bizim için fevkalade önemli. Sivillerin, çocukların, gazetecilerin ayrım gözetmeksizin katledilmesi, ne kadar insani değer varsa hepsinin yerle bir olmasına sebep oldu. Umuyoruz ki bundan sonra ateşkes devam eder. İnsani yardımların Gazze'nin her tarafında ulaştırılmasına izin verilir. 2 milyon insanın uygun koşullara dönmesi önemli. İnşallah bu gözyaşı son gözyaşı olur. İki devletli çözümü hızla hayata geçirip, normalleşmeyi sağlarız. Bazılarının istemediği iki devletli çözüm gerçekleşmediği müddetçe hem İsrail için hem de Filistin için güvenliğin tahsis edilemeyeceği açık."