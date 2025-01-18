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CHP'li Rıza Akpolat savcılık sorgusunda üç maymunu oynadı! 38 sorunun 24'üne cevap aynı: Bilmiyorum

Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, dün gece tutuklandı. Akpolat’a toplam 38 soru sorulurken, 24’üne yanıt vermedi. Tutuklanan Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, İhsan Aktaş’a 4 yılda 18 ihale vermekle suçlandı. Hatta şahsi otomobillerini de yine aynı kişiye sattı. Ama çoğu soruyu, “Görmedim, duymadım, bilmiyorum” diye yanıtladı.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :18 Ocak 2025
CHP’li Rıza Akpolat savcılık sorgusunda üç maymunu oynadı! 38 sorunun 24’üne cevap aynı: Bilmiyorum

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    Rıza Akpolat, kayıp 5 milyar TL'nin hesabını veremedi! Beltaş'a bağlı Ortaköy ve Rumeli Hisarı'ndaki iki arazinin, neden İhsan Aktaş'a satıldığını söylemedi. Hatta ödenen paranın yarısının, niye Belediye'ye yatırıldığını da bilemedi!

    Normalde 2.5 milyon TL eden özel aracını, Aktaş'ın ne için 5.5 milyon liraya satın aldığına da açıklık getiremedi! Üstelik kendisiyle tanışmadığını, hiç yüz yüze görüşmediğini söyledi. Aktaş da Akpolat ile tanışmadığını belirtti.

    Aziz İhsan Aktaş'ın liderliğini yaptığı iddia edilen suç örgütünün, rüşvet vererek ihalele aldığı iddialarıyla ilgili soruşturma kapsamında Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat ve Aziz İhsan Aktaş, dün gece saatlerinde tutuklandı.

    Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın emniyette ifadesi alınmazken, savcılık sorgusunda kendisine 38 soru yöneltildi. Akpolat, bu soruların 14'üne yanıt verirken, 24 soruya "Bilgim yok" veya "Bilmiyorum" şeklinde cevap verdi. Sorular, üç ana başlık altında toplandı: işe alımlar, belediyeye ait taşınmazların değerinin üzerinde satılması ve otomobil satışları.

    İŞE ALIMLAR VE SATIŞLAR SORULDU
    Savcılık sorgusunda Akpolat'a, işe aldırdığı iddia edilen isimler soruldu. Akpolat bu soruya, "Yazılar önüme geldiyse imzalamış olabilirim" yanıtını verdi. Sorulardan biri ise belediyenin hesabına yatırılan 301 milyon liraya yönelikti. Akpolat, bu soruya da "Paraların aktarılma gerekçesini bilmiyorum" yanıtını verdi.

    Akpolat'a, Beltaş A.Ş.'ye ait 2 taşınmazın yaklaşık 773 milyon lira Aziz İhsan Aktaş'ın şirketlerine satışı da soruldu.

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