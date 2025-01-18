Gizli bölmeden kaçan FETÖ firarisi çatıda paketlendi

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü, aranan şahısların yakalanmasına yönelik bir operasyona imza attı.
Operasyon kapsamında yapılan çalışmalar neticesinde, FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olma suçundan 9 yıl 4 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.M.'nin, ailesinin evinde saklandığı belirlendi. Ekipler, şüpheliyi gözaltına alarak adli makamlara sevk etti.
ÖZEL KAPIDAN YAN DAİREYE FİRAR GEÇİTİ
Polis ekipleri, tespit edilen adrese operasyon düzenlediklerinde, şüpheli S.M.'nin gardırobun arkasına gizlenmiş özel bir kapıdan yan daireye geçtiğini belirledi. Yapılan detaylı incelemeler sonucunda, gizli kapı mekanizmasıyla kapatılan bölme ve yan dairedeki kilitleme sistemi ekipler tarafından tespit edildi.
POLİSLERİN DİKKATİ SAYESİNDE KISKIVRAK YAKALANDI
Polis ekipleri, şüpheli S.M.'nin yan dairede saklanabileceğini değerlendirerek detaylı bir arama gerçekleştirdi. S.M., balkondan kaçmaya çalışırken yan dairenin çatısında yakalandı. Gözaltına alınan şüpheli, tamamlanan işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.