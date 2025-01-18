Gizli bölmeden kaçan FETÖ firarisi çatıda paketlendi

Operasyon kapsamında yapılan çalışmalar neticesinde, FETÖ /PDY silahlı terör örgütüne üye olma suçundan 9 yıl 4 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.M.'nin, ailesinin evinde saklandığı belirlendi. Ekipler, şüpheliyi gözaltına alarak adli makamlara sevk etti.

ÖZEL KAPIDAN YAN DAİREYE FİRAR GEÇİTİ

Polis ekipleri, tespit edilen adrese operasyon düzenlediklerinde, şüpheli S.M.'nin gardırobun arkasına gizlenmiş özel bir kapıdan yan daireye geçtiğini belirledi. Yapılan detaylı incelemeler sonucunda, gizli kapı mekanizmasıyla kapatılan bölme ve yan dairedeki kilitleme sistemi ekipler tarafından tespit edildi.