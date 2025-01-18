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Başkan Erdoğan'dan CHP'nin yolsuzluklarına sert tepki!

Başkan ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Konya ve Kayseri 8. Olağan İl Kongrelerinde, yürütülen soruşturmada tutuklanan Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat hakkında konuştu.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :18 Ocak 2025
Başkan Erdoğan’dan CHP’nin yolsuzluklarına sert tepki!

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    Başkan ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Konya ve Kayseri 8. Olağan İl Kongrelerinde yürütülen soruşturmada tutuklanan Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat hakkında konuştu. Başkan Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:

    Muhalefetin içler acısı hala bizi asla rehavete sürüklememelidir. Bunların en büyük vizyonları kırmızı kart göstermek anlatabilmek mümkün değildir. Kırmızı kart oyunuyla kendi akıllarınca halkın seviyesine indiklerini sananlara halkın seviyesine inilmez çıkılır diyorum.

    GÖRMÜYORLAR
    Sayın Özel ve şürekasına şunu açıkça söylemek istiyorum, hiç kimsenin kanunları hiçe sayma, yok sayma, çiğneme hakkı yoktur. Hukuk işleyecek siz de buna saygı göstereceksiniz. Sağa sola sataşmaktan vazgeçin. Biz işte buradayız. Sayın Özel, başka yerlerde harami arayacağına yanında yöresindeki şahıslara baksın. Esenyurt'ta Beşiktaş'ta haller ortada. Milletin dertlerine, sıkıntılarına, beklentilerine kafa yormak yerine laf kalabalığıyla günlerini gün ediyorlar. Çünkü bunlar çalışmayı sevmiyor. Onlar da çok iyi biliyorlar ki daha turpların büyükleri heybede. Telaşlarının sebebi bu."

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