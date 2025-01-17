Erdoğan'ın ise ülke genelinde konut ihtiyacını karşılamak ve kira fiyatlarını düşürmek amacıyla yeni bir sosyal konut seferberliği başlatılacaklarını müjdeledi.

BAŞKAN ERDOĞAN MÜJDEYİ VERDİ Geçtiğimiz günlerde AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile kahvaltıda bir araya gelen bir grup milletvekili Başkan Erdoğan'a vatandaşın yaşadığı konut sıkıntısını ve fahiş kira fiyatlarını aktardı.

Başkan Erdoğan, konut seferberliğinin başlatılacağını müjdeledi. (Görsel: AA)

KONUT SORUNU ÇÖZÜME KAVUŞACAK

Sabah'tan Fatma Göksu'nun haberine göre; Başkan Erdoğan müjdesini partisinin grup toplantısında da, "Enflasyonla mücadeleyi sadece talep yönlü politikalarla değil; gıda ve konut gibi alanlarda arz yönlü tedbirlerle de destekleyeceğiz. Bir süredir üzerinde çalıştığımız sosyal konut projemiz bunlardan biri. Deprem konutları tamamlandıkça, elimiz biraz daha rahatlayacak" ifadeleriyle anlattı.

Bu kapsamda, asrın felaketi olarak nitelendirilen 6 Şubat depreminin ardından deprem illerinde 7/24 çalışmalar devam ediyor. Hak sahiplerine konutları peyderpey teslim ediliyor, 155 bin 124 konut hak sahiplerine teslim edildi.