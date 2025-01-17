Artan kira fiyatları ve konutta yaşanan arz sıkıntısının önüne geçmek için harekete geçildi.
Hükümet, deprem konutları tamamlanınca sosyal konut seferberliği başlatacak.
Artan kira fiyatları ve konutta yaşanan arz sıkıntısının önüne geçmek için harekete geçildi.
Hükümet, deprem konutları tamamlanınca sosyal konut seferberliği başlatacak.
BAŞKAN ERDOĞAN MÜJDEYİ VERDİ
Geçtiğimiz günlerde AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile kahvaltıda bir araya gelen bir grup milletvekili Başkan Erdoğan'a vatandaşın yaşadığı konut sıkıntısını ve fahiş kira fiyatlarını aktardı.
Erdoğan'ın ise ülke genelinde konut ihtiyacını karşılamak ve kira fiyatlarını düşürmek amacıyla yeni bir sosyal konut seferberliği başlatılacaklarını müjdeledi.
KONUT SORUNU ÇÖZÜME KAVUŞACAK
Sabah'tan Fatma Göksu'nun haberine göre; Başkan Erdoğan müjdesini partisinin grup toplantısında da, "Enflasyonla mücadeleyi sadece talep yönlü politikalarla değil; gıda ve konut gibi alanlarda arz yönlü tedbirlerle de destekleyeceğiz. Bir süredir üzerinde çalıştığımız sosyal konut projemiz bunlardan biri. Deprem konutları tamamlandıkça, elimiz biraz daha rahatlayacak" ifadeleriyle anlattı.
Bu kapsamda, asrın felaketi olarak nitelendirilen 6 Şubat depreminin ardından deprem illerinde 7/24 çalışmalar devam ediyor. Hak sahiplerine konutları peyderpey teslim ediliyor, 155 bin 124 konut hak sahiplerine teslim edildi.
Tüm hak sahipleri yuvalarına kavuştuktan sonra ülke genelinde başlatılacak sosyal konut projesi hamlesiyle konut sorunu çözüme kavuşacak. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinasyonunda yürütülecek projelerle Edirne'den Kars'a 81 ilin tamamında ilçeler de dâhil olmak üzere konut ihtiyacı analizleri yapılacağı öğrenildi.
GENÇLERE VE YENİ YUVA KURANLARA ÖNCELİK
Özellikle sabit ücretli vatandaşlar, gençler ve yeni yuva kuran çiftler için uygun fiyatlı 1+1 ve 2+1 konutlar üretilecek.