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Başkan Erdoğan milletvekillerine müjdeyi verdi! Sosyal konut seferberliği başlayacak

Hükümet, artan kira fiyatları ve konut arz sıkıntısına çözüm bulmak amacıyla sosyal konut seferberliği başlatacak. Başkan Erdoğan, enflasyonla mücadelede arz yönlü tedbirlerin önemine vurgu yaparak, deprem konutlarının tamamlanmasının ardından sosyal konut projelerinin devreye gireceğini belirtti. Bu projeler, ülke genelinde konut ihtiyacını karşılamayı ve kira fiyatlarını düşürmeyi hedefliyor.

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Giriş Tarihi :17 Ocak 2025 , 07:02 Güncelleme Tarihi :17 Ocak 2025 , 07:04
Başkan Erdoğan milletvekillerine müjdeyi verdi! Sosyal konut seferberliği başlayacak

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    Artan kira fiyatları ve konutta yaşanan arz sıkıntısının önüne geçmek için harekete geçildi.

    Hükümet, deprem konutları tamamlanınca sosyal konut seferberliği başlatacak.

    Başkan Erdoğan (Görsel: AA)Başkan Erdoğan (Görsel: AA)

    BAŞKAN ERDOĞAN MÜJDEYİ VERDİ
    Geçtiğimiz günlerde AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile kahvaltıda bir araya gelen bir grup milletvekili Başkan Erdoğan'a vatandaşın yaşadığı konut sıkıntısını ve fahiş kira fiyatlarını aktardı.

    Erdoğan'ın ise ülke genelinde konut ihtiyacını karşılamak ve kira fiyatlarını düşürmek amacıyla yeni bir sosyal konut seferberliği başlatılacaklarını müjdeledi.

    Başkan Erdoğan, konut seferberliğinin başlatılacağını müjdeledi. (Görsel: AA)Başkan Erdoğan, konut seferberliğinin başlatılacağını müjdeledi. (Görsel: AA)

    KONUT SORUNU ÇÖZÜME KAVUŞACAK
    Sabah'tan Fatma Göksu'nun haberine göre; Başkan Erdoğan müjdesini partisinin grup toplantısında da, "Enflasyonla mücadeleyi sadece talep yönlü politikalarla değil; gıda ve konut gibi alanlarda arz yönlü tedbirlerle de destekleyeceğiz. Bir süredir üzerinde çalıştığımız sosyal konut projemiz bunlardan biri. Deprem konutları tamamlandıkça, elimiz biraz daha rahatlayacak" ifadeleriyle anlattı.

    Bu kapsamda, asrın felaketi olarak nitelendirilen 6 Şubat depreminin ardından deprem illerinde 7/24 çalışmalar devam ediyor. Hak sahiplerine konutları peyderpey teslim ediliyor, 155 bin 124 konut hak sahiplerine teslim edildi.

    Başkan Erdoğan (Görsel: AA)Başkan Erdoğan (Görsel: AA)

    Tüm hak sahipleri yuvalarına kavuştuktan sonra ülke genelinde başlatılacak sosyal konut projesi hamlesiyle konut sorunu çözüme kavuşacak. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinasyonunda yürütülecek projelerle Edirne'den Kars'a 81 ilin tamamında ilçeler de dâhil olmak üzere konut ihtiyacı analizleri yapılacağı öğrenildi.

    GENÇLERE VE YENİ YUVA KURANLARA ÖNCELİK
    Özellikle sabit ücretli vatandaşlar, gençler ve yeni yuva kuran çiftler için uygun fiyatlı 1+1 ve 2+1 konutlar üretilecek.

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