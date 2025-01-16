Narin cinayetinde yeni gelişme! Güran ailesinden 50 küsur çocuğa tedbir kararı

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Çocukların Her Türlü Şiddet, İhmal ve İstismardan Korunarak Akıl, Ruh ve Beden Sağlıklarının Gelişimi İçin Alınması Gereken Tedbirlerin Belirlenmesi Amacıyla Kurulan Meclis Araştırması Komisyonu, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı yetkililerini dinledi. Komisyon, AK Parti Aksaray Milletvekili Cengiz Aydoğdu başkanlığında toplandı. Aydoğdu, komisyonun yapacağı çalışmalarla önce bu sorunun TBMM açısından nasıl göründüğünü tespit edeceğini, sonrasında ise Meclisin ortaya koyabileceği çözümlerin bir rapor ve kanun teklifleri olarak Meclis Başkanlığına sunulacağını söyledi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Çocuk Hizmetleri Genel Müdürü Ayşegül Yıldırım Kara, çocukların ihmal ve istismardan korunmaları için yaptıkları çalışmalarla ilgili komisyonu bilgilendirdi; çocukların cinsel istismara uğradığı yönünde şüphe bulunması üzerine yürütülen adli süreci anlattı. Bakanlığın Hukuk Hizmetleri Genel Müdürü Özge Aydiş Toy, çocuklara karşı işlenen suçlarda müdahil olunan dava türleri, dava sayısı, verilen hukuki hizmetler, müdahil olunan dosyalarda Bakanlığın rolü ve örnek yargı kararlarına ilişkin sunum yaptı.

Narin Güran. (DHA) Toy, "81 ilde 418 kişilik uzman hukukçu kadromuzla hizmet veriyoruz. Bugün itibarıyla müdahil olduğumuz ceza dava sayımız 60 bin 645. Sadece 2024 yılında 20 bin 283 davaya müdahil olduk." dedi. Çocuğun yargılama sürecinde olumsuz etkilenmemesi için Bakanlık olarak çaba sarf ettiklerini dile getiren Toy, "İşlenen suçun etkisiyle olumsuz etkilenen çocuğun yargılama aşamasında bir defaya mahsus ve uzman eşliğinde, adli görüşme odası dediğimiz özel ortamlarda dinlenilmesini ısrarla talep ediyoruz. Çocuk, davada tanık olduğu zaman bu ihlal edilebiliyor." diye konuştu. Toy, bir çocuğun, televizyondaki bir gündüz programına çıkarıldığını ve kendisine soru sorulduğunu fark ettiklerini anlatarak, "Mahkeme salonunda olsa uzman eşliğinde sorulabilecek soruların yöneltildiğini fark ederek hemen o gün çocukla ilgili 6284 Sayılı Kanun kapsamında televizyon programlarına çıkarılmaması yönünde tedbir talep ettik. Çocuğun 5 ay boyunca televizyon yayınlarına çıkmaması yönünde tedbir uygulanmasına karar verildi." ifadelerini kullandı.