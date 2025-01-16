Narin cinayetinde yeni gelişme! Güran ailesinden 50 küsur çocuğa tedbir kararı

Çocukların Her Türlü Şiddet, İhmal ve İstismardan Korunarak Akıl, Ruh ve Beden Sağlıklarının Gelişimi İçin Alınması Gereken Tedbirlerin Belirlenmesi Amacıyla Kurulan Meclis Araştırması Komisyonu, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı yetkililerini dinledi.
Komisyon, AK Parti Aksaray Milletvekili Cengiz Aydoğdu başkanlığında toplandı.
Aydoğdu, komisyonun yapacağı çalışmalarla önce bu sorunun TBMM açısından nasıl göründüğünü tespit edeceğini, sonrasında ise Meclisin ortaya koyabileceği çözümlerin bir rapor ve kanun teklifleri olarak Meclis Başkanlığına sunulacağını söyledi.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Çocuk Hizmetleri Genel Müdürü Ayşegül Yıldırım Kara, çocukların ihmal ve istismardan korunmaları için yaptıkları çalışmalarla ilgili komisyonu bilgilendirdi; çocukların cinsel istismara uğradığı yönünde şüphe bulunması üzerine yürütülen adli süreci anlattı.
Bakanlığın Hukuk Hizmetleri Genel Müdürü Özge Aydiş Toy, çocuklara karşı işlenen suçlarda müdahil olunan dava türleri, dava sayısı, verilen hukuki hizmetler, müdahil olunan dosyalarda Bakanlığın rolü ve örnek yargı kararlarına ilişkin sunum yaptı.