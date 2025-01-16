TAKVİM CHP’nin kalbinden bildiriyor: Topal İhsan’ın 5 milyarlık tırmanışı

Yolsuzlukla suçlanan Akpolat, Toprak'ın beyaz eşya dükkanında muhasebeciydi. Vekil olmak istedi, seçilemedi. İddiaya göre Toprak, Kılıçdaroğlu'nu arayıp "Bu adamı, başkan yapmazsan para vermem" dedi. Beşiktaş, Akpolat'a peşkeş çekildi.

Diyarbakırlı Aziz İhsan Aktaş, nam-ı diğer "Topal İhsan" ise kantinciydi. Bağlar Fen İşleri Başkan Yard. Ferit Tutşi ile samimileşti. Birçok ihale alıp zenginleşti. Boğaz'a yerleşti. Akpolat ve İBB de her işi ona verdi. Tutşi de Beşiktaş Belediyesi'ne transfer edildi!

TAMAMEN "DUYGUSAL"

Gözaltındaki Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat ile ballı ihaleleri verdiği Aziz İhsan Aktaş'ın yükselişindeki benzerlik, "Muhteşem ikili" filmlerini aratmadı! Akpolat, CHP'li Erdoğan Toprak sayesinde sıçradı. Aktaş, Diyarbakır Bağlar'dan Boğaz'a demir attı.

İstanbul Beşiktaş'ta patlayan ballı ihale bombasının detayları, "Pes" dedirtti. İddiaya göre Başkan Rıza Akpolat, Diyarbakırlı "Topal İhsan" lakaplı Aziz İhsan Aktaş'ın 4 şirketine, yüz milyonlarca liralık ihale verdi. Yine iddiaya göre Aktaş'ın sevgilisi G.G'nin sahibi olduğu İldeniz organizasyon aracılığı ile de bazı ihaleler "adrese teslim" edildi. Yapılan araştırmalarda, ihalelerin dışında ikili arasında karlı satışların da olduğu öğrenildi. Akpolat, belediyenin mülkü olan Beşiktaş Çilekli'deki değeri milyar liranın üzerindeki bir benzin istasyonunu, değerinin çok altında Aktaş'a devretti. Ayrıca kendisin 6 milyon liralık aracını da yine Aktaş'a 9 milyon liraya sattığı belirlendi. Bu arada Beşiktaş'ta ballı ihaleleri alan Aktaş'ın rüşvet paralarının, çöp kamyonlarıyla taşındığı da kayıtlara girdi. Akpolat'ın bu satışlardan çok karlı çıktığı kaydedildi. Akpolat, İstanbul'da yakalanan Aktaş, sevgilisi G.G ve diğer 37 kişinin sorgusunun İstanbul Mali Suçlar Şube Müdürlüğü'nde devam ettiği, bugün adliyeye çıkarılacakları bildirildi.

İBB'DEN 5 MİLYAR LİRALIK İHALE

Aziz İhsan Aktaş'ın İstanbul'da aldığı ihalelerden 27'sine fesat karıştırdığı ortaya çıktı. Bu ballı ihalelerin Beşiktaş Belediyesi'nde 7, Çekmeköy, Avcılar, Üsküdar, Esenyurt belediyelerinde 1'er, İBB iştirakleri Halk Ekmek'te 1, İETT'de 7, İSFALT'ta 5, İGDAŞ'ta 3 ihale olduğu vurgulandı. Sadece İBB'nin iştiraklerindeki ihale bedellerinin, 5 milyar liranın özerinde olduğu anlaşıldı.

BAĞLAR'DAN BOĞAZ'A DEMİR ATTI

Diyarbakırlı iş insanı Aziz İhsan Aktaş, ayağının birinin kısa olması nedeniyle "Topal İhsan" olarak tanındı. Bağlar'da bir ilkokulun kantininde annesi ve babasıyla ekmek arası döner ve tost sattı. 2019'da Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu ve Başkan yardımcısı Ferit Tutşi ile yakınlaştı. Ballı ihaleler aldı, servetine servet kattı. Ferit Tutşi aracılığı ile de İstanbul'a uzandı.

'TOPRAK'TAN YETİŞTİ

Rıza Akpolat'ın yükselişi, CHP'li vekil Erdoğan Toprak'la geldi. Akpolat, Bahçelievler'de Toprak'ın beyaz eşya dükkanında muhasebeci olarak işe girdi. Kendini sevdirdi. Milletvekili adayı oldu, ancak seçilemedi. İddiaya göre Toprak, Kılıçdaroğlu'na "Akpolat Başkan olacak, olmazsa CHP'ye mali desteğim biter" dedi. Ve Akpolat, ikinci kez Beşiktaş'a seçildi.