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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan ateşkes açıklaması: "Var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz"

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hamas Şura Meclisi Başkanı Muhammed Derviş İsmail ve Hamas Siyasi Bürosunun üyeleri ile telefon görüşmesinde Gazze'de sağlanan ateşkesin hayırlı olmasını dileyerek Türkiye'nin, Filistin'e her alandaki desteğinin süreceğini belirtti. Fidan, sosyal medya hesabından da bir mesaj yayımladı. Fidan, "Zulmün son bulduğu, adaletin tecelli ettiği, Filistin'in bağımsızlık meşalesinin özgürce yandığı bir geleceği birlikte inşa etmek için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz." değerlendirmesini paylaştı.

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Giriş Tarihi :16 Ocak 2025 , 02:05 Güncelleme Tarihi :16 Ocak 2025 , 02:05
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’dan ateşkes açıklaması: Var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz

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    Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hamas Şura Meclisi Başkanı Muhammed Derviş İsmail ve Hamas Siyasi Bürosunun üyeleri ile telefon görüşmesinde Gazze'de sağlanan ateşkesin hayırlı olmasını dileyerek Türkiye'nin, Filistin'e her alandaki desteğinin süreceğini belirtti.

    Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Fidan, İsmail ve Hamas Siyasi Büro üyeleriyle telefonda konuştu.

    Fidan, Gazze'de sağlanan ateşkesin Filistin halkı için hayırlı olmasını diledi.

    Bakan Fidan ayrıca, Gazze'ye acilen insani yardım ulaştırılması başta olmak üzere Türkiye'nin, Filistin'e her alandaki desteğinin süreceğini ifade etti.

    Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın paylaşımı (Ekran görüntüsü)Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın paylaşımı (Ekran görüntüsü)

    ADALET VE İNSANLIK ADINA KIYMETLİ BİR ADIM

    Fidan, Gazze'de ateşkes sağlanması için varılan mutabakatın "adalet ve insanlık adına kıymetli bir adım" olduğunu vurguladı.

    Bakan Fidan, X sosyal medya hesabından Hamas ile İsrail arasında varılan ateşkes mutabakatına ilişkin mesaj paylaştı.

    Fidan, mesajında "Gazze'de ateşkes sağlanması için varılan mutabakat, adalet ve insanlık adına kıymetli bir adımdır." ifadesini kullandı.

    Bu süreci mümkün kılan Katar ve Mısır'ın çabalarının takdire şayan olduğunu belirten Fidan, "Şimdi, bu anlaşmanın bütünüyle hayata geçirilmesi ve Gazze'ye insani yardımın kesintisiz şekilde ulaştırılması sağlanmalıdır. Uluslararası toplum, bu hukuki ve ahlaki sorumluluğu yerine getirmelidir. İzleyen süreçte kalıcı barış için çalışmalı ve bağımsız bir Filistin Devleti'nin kurulmasını sağlamalıyız." ifadelerine yer verdi.

    Bakan Fidan, Türkiye olarak, Filistin halkının haklı mücadelesine ilk günden bu yana verdikleri desteği sürdürmeye, üzerlerine düşen her sorumluluğu üstlenmeye kararlı olduklarını kaydetti.

    Fidan, "Zulmün son bulduğu, adaletin tecelli ettiği, Filistin'in bağımsızlık meşalesinin özgürce yandığı bir geleceği birlikte inşa etmek için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz." değerlendirmesini paylaştı.

    Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, Katar, İsrail ile Hamas arasında Gazze'de ateşkes ve esir takası konusunda anlaşmaya varıldığını, uygulamaya 19 Ocak Pazar günü başlanacağını duyurmuştu.

    Dışişleri Bakanlığı, Hamas ile İsrail arasında varılan ateşkes mutabakatının memnuniyetle karşıladığını bildirmişti.

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