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Elebaşı Şahin'e Suudi cilası! "Ademi merkeziyetçilik" dedi "özerklik" isteyip şart koştu: CIA gelininden "Zaman" ayarlı "Erbil-YPG" iddiası

PYD/YPG "Federal yapı" ve "özerklik" talebini yüksek perdeden dillendirmeye başladı. PYD elebaşı İlham Ahmed Londra'da yalvardı, YPG elebaşı Ferhat Abdi Şahin Suudi kanallarında cilalandı. YPG'nin silah bırakmayacağını "ademi merkeziyetçi yönetim" istediklerini söyleyen Şahin, petrol sahaları için "paranın adil bir şekilde dağıtılması" şartını koştu. Öte yandan Türkiye'ye 3 km mesafedeki Kamışlı'da Barzani - YPG masası kuruldu. "CIA gelini" lakaplı eski Taraf yazarı Amberin Zaman "Pentagon'un en önemli müttefiki" diyerek gazladığı Şahin'in Mesud Barzani ile Erbil'de görüşeceğini yazdı.

Ahmet Zeren Ahmet Zeren
Giriş Tarihi :16 Ocak 2025 , 09:19 Güncelleme Tarihi :16 Ocak 2025 , 09:35
Elebaşı Şahin’e Suudi cilası! Ademi merkeziyetçilik dedi özerklik isteyip şart koştu: CIA gelininden Zaman ayarlı Erbil-YPG iddiası

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    PKK/YPG, Suriye topraklarında işgal ettiği bölgelerde ya silah bırakacak ya da ellerinde tuttukları silahlarla beraber tarih olacak.

    Ankara üçüncü bir alternatif üzerinde durmuyor. Askeri harekat seçeneği masadaki yerini koruyor. Geride bıraktığımız gün AK Parti Grup Toplantısı'nda konuşan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Suriye doğal kaynaklarını işgal eden YPG silah bırakmazsa yaklaşan akıbetten kurtulamayacaktır" uyarısında bulundu.

    Başkan Erdoğan, Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani'yi kabul etti (Takvim.com.tr)Başkan Erdoğan, Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani'yi kabul etti (Takvim.com.tr)

    ŞAM, ANKARA İLE AYNI EKSENDE: PKK/YPG'YE YER YOK

    Ankara'da ağırlanan Şam heyeti de PKK/YPG konusunda Türkiye ile aynı çizgide olduklarını gösterdi.

    Başkan Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'la görüşen Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani "Toprak birliğimiz çok çok önemli. Merkezi hükümete bağlı, bütün topraklarımızın aynı çatı altında olmasını istiyoruz. Yeni yönetim, Suriye topraklarının Türkiye ve Türk halkına karşı tehdit olmaktan çıkarılması gerektiğine inanmaktadır" diyerek PKK/YPG'ye müsamaha gösterilmeyeceğinin altını çizdi.

    PYD elebaşı İlham Ahmed İngilterede yalvardı! Federal yapı olmazsa Suriyede iç savaş çıkarırız tehdidi | Şam bu işe ne diyor?PYD elebaşı İlham Ahmed İngilterede yalvardı! Federal yapı olmazsa Suriyede iç savaş çıkarırız tehdidi | Şam bu işe ne diyor?

    PYD'DEN "YA FEDERAL YAPI YA İÇ SAVAŞ" TEHDİDİ

    Özgürlük Şafağı operasyonlarıyla kenara sıkışan, Suriye'de oluşan yeni denklemde yeri olmadığını anlayan PYD/YPG ise açık açık "Federal yapı" istedi.

    PYD elebaşı İlham Ahmed İngiltere Parlamentosunda Türkiye'yi şikayet edip yardım dilendi. Sözde özerk yönetim temsilcileri açık açık "Federal yapı olmazsa Suriye'ye barış gelmez. İç savaş çıkar" tehditleri savurdu.

    Londra'da düzenlenen sözde "Kobani" etkinliğine mesaj gönderen YPG elebaşı Ferhat Abdi Şahin de "Uluslararası bir desteğe ihtiyaç var. Buna karşı herkes sesini yükseltmeli. Savaşın durması için tepkiler daha güçlü şekilde dile getirilmelidir. Herkes buna dur demeli ve Kobani çevresindeki çatışmalar sona ermelidir" diyerek hem yalvardı hem de ABD ve Batılı ülkelere "Türkiye'ye karşı bizi yalnız bırakmayın" mesajı verdi.

    YPG elebaşı Ferhat Abdi Şahin, Suudi Arabistan merkezli TV kanalına konuştu (Takvim.com.tr)YPG elebaşı Ferhat Abdi Şahin, Suudi Arabistan merkezli TV kanalına konuştu (Takvim.com.tr)

    YPG'YE SUUDİ CİLASI! ELEBAŞININ "ADEMİ MERKEZİYETÇİLİK" OYUNU

    Daha sonra Suudi Arabistan merkezli Asharq News'e röportaj veren Şahin, YPG'nin silah bırakmayacağını "ademi merkeziyetçi" yönetim istediklerini söyledi.

    DİPNOT: Ademi merkeziyetçilik, devlet merkezinin gücünü azaltarak yerel yönetimlerin yetkilerinin artırılmasını savunan siyasi görüş. Özellikle planlama ve karar alma ile ilgili faaliyetlerin bir merkezden dağıtıldığı veya devredildiği süreçtir. Yetki, grup veya içindeki daha küçük gruplara verilir.

    PETROL SAHALARI İÇİN ŞART KOŞTU

    Özerk yapı isteyen YPG, Suriye'de işgal altında tuttuğu petrol sahaları için "paranın adil bir şekilde dağıtılması" şartını koşmaya kalktı. Aksi takdirde çekilmeyeceklerini söyledi.

    Barzani'nin temsilcisi Abdulhamid Derbendi ve YPG elebaşı Şahin (Takvim.comt.tr)Barzani'nin temsilcisi Abdulhamid Derbendi ve YPG elebaşı Şahin (Takvim.comt.tr)

    BARZANİ YPG'YE ELÇİ GÖNDERDİ

    Bir yandan da Barzani - YPG teması dikkatlerden kaçmıyor.

    Mesud Barzani'nin temsilcisi Abdulhamid Derbendi, işgal altındaki Kamışlı'da YPG elebaşı Ferhat Abdi Şahin'le görüştü.

    FETÖ ve PKK destekçisi Amberin Zaman, Barzani ve Şahin'in Erbil'de görüşeceğini yazdı (Takvim.com.tr)FETÖ ve PKK destekçisi Amberin Zaman, Barzani ve Şahin'in Erbil'de görüşeceğini yazdı (Takvim.com.tr)


    CIA GELİNİ AMBERİN ZAMAN'DAN "ABDİ-BARZANİ" İDDİASI

    Bu görüşme sonrası "CIA gelini" olarak bilinen, FETÖ'nün kapatılan yayın organı Taraf'ta yazarlık yapan Amberin Zaman'dan "Erbil" iddiası geldi.

    Zaman, YPG elebaşı Ferhat Abdi Şahin'i "Pentagon'un en önemli müttefiki" olarak tanımlayıp Mesud Barzani ile bir araya geleceği yazdı. Haberde, görüşmenin Pirmam'da gerçekleştirileceği ve davetin Barzani'nin elçisi Hamid Derbendi tarafından yapıldığı kaydedildi.

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    Elebaşı Şahin’e Suudi cilası! Ademi merkeziyetçilik dedi özerklik isteyip şart koştu: CIA gelininden Zaman ayarlı Erbil-YPG iddiası
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