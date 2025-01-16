Elebaşı Şahin'e Suudi cilası! "Ademi merkeziyetçilik" dedi "özerklik" isteyip şart koştu: CIA gelininden "Zaman" ayarlı "Erbil-YPG" iddiası

PKK/ YPG , Suriye topraklarında işgal ettiği bölgelerde ya silah bırakacak ya da ellerinde tuttukları silahlarla beraber tarih olacak. Ankara üçüncü bir alternatif üzerinde durmuyor. Askeri harekat seçeneği masadaki yerini koruyor. Geride bıraktığımız gün AK Parti Grup Toplantısı'nda konuşan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Suriye doğal kaynaklarını işgal eden YPG silah bırakmazsa yaklaşan akıbetten kurtulamayacaktır" uyarısında bulundu.

Başkan Erdoğan, Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani'yi kabul etti (Takvim.com.tr) ŞAM, ANKARA İLE AYNI EKSENDE: PKK/YPG'YE YER YOK Ankara'da ağırlanan Şam heyeti de PKK/ YPG konusunda Türkiye ile aynı çizgide olduklarını gösterdi. Başkan Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'la görüşen Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani " Toprak birliğimiz çok çok önemli. Merkezi hükümete bağlı, bütün topraklarımızın aynı çatı altında olmasını istiyoruz. Yeni yönetim, Suriye topraklarının Türkiye ve Türk halkına karşı tehdit olmaktan çıkarılması gerektiğine inanmaktadır" diyerek PKK/YPG'ye müsamaha gösterilmeyeceğinin altını çizdi.

PYD'DEN "YA FEDERAL YAPI YA İÇ SAVAŞ" TEHDİDİ



Özgürlük Şafağı operasyonlarıyla kenara sıkışan, Suriye'de oluşan yeni denklemde yeri olmadığını anlayan PYD/YPG ise açık açık "Federal yapı" istedi.



PYD elebaşı İlham Ahmed İngiltere Parlamentosunda Türkiye'yi şikayet edip yardım dilendi. Sözde özerk yönetim temsilcileri açık açık "Federal yapı olmazsa Suriye'ye barış gelmez. İç savaş çıkar" tehditleri savurdu.



Londra'da düzenlenen sözde "Kobani" etkinliğine mesaj gönderen YPG elebaşı Ferhat Abdi Şahin de "Uluslararası bir desteğe ihtiyaç var. Buna karşı herkes sesini yükseltmeli. Savaşın durması için tepkiler daha güçlü şekilde dile getirilmelidir. Herkes buna dur demeli ve Kobani çevresindeki çatışmalar sona ermelidir" diyerek hem yalvardı hem de ABD ve Batılı ülkelere "Türkiye'ye karşı bizi yalnız bırakmayın" mesajı verdi.