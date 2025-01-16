Elebaşı Şahin'e Suudi cilası! "Ademi merkeziyetçilik" dedi "özerklik" isteyip şart koştu: CIA gelininden "Zaman" ayarlı "Erbil-YPG" iddiası

YPG elebaşı Ferhat Abdi Şahin, Suudi Arabistan merkezli TV kanalına konuştu (Takvim.com.tr)
YPG'YE SUUDİ CİLASI! ELEBAŞININ "ADEMİ MERKEZİYETÇİLİK" OYUNU
Daha sonra Suudi Arabistan merkezli Asharq News'e röportaj veren Şahin, YPG'nin silah bırakmayacağını "ademi merkeziyetçi" yönetim istediklerini söyledi.
DİPNOT: Ademi merkeziyetçilik, devlet merkezinin gücünü azaltarak yerel yönetimlerin yetkilerinin artırılmasını savunan siyasi görüş. Özellikle planlama ve karar alma ile ilgili faaliyetlerin bir merkezden dağıtıldığı veya devredildiği süreçtir. Yetki, grup veya içindeki daha küçük gruplara verilir.
PETROL SAHALARI İÇİN ŞART KOŞTU
Özerk yapı isteyen YPG, Suriye'de işgal altında tuttuğu petrol sahaları için "paranın adil bir şekilde dağıtılması" şartını koşmaya kalktı. Aksi takdirde çekilmeyeceklerini söyledi.
Barzani'nin temsilcisi Abdulhamid Derbendi ve YPG elebaşı Şahin (Takvim.comt.tr)
BARZANİ YPG'YE ELÇİ GÖNDERDİ
Bir yandan da Barzani - YPG teması dikkatlerden kaçmıyor.
Mesud Barzani'nin temsilcisi Abdulhamid Derbendi, işgal altındaki Kamışlı'da YPG elebaşı Ferhat Abdi Şahin'le görüştü.
FETÖ ve PKK destekçisi Amberin Zaman, Barzani ve Şahin'in Erbil'de görüşeceğini yazdı (Takvim.com.tr)
CIA GELİNİ AMBERİN ZAMAN'DAN "ABDİ-BARZANİ" İDDİASI
Bu görüşme sonrası "CIA gelini" olarak bilinen, FETÖ'nün kapatılan yayın organı Taraf'ta yazarlık yapan Amberin Zaman'dan "Erbil" iddiası geldi.
Zaman, YPG elebaşı Ferhat Abdi Şahin'i "Pentagon'un en önemli müttefiki" olarak tanımlayıp Mesud Barzani ile bir araya geleceği yazdı. Haberde, görüşmenin Pirmam'da gerçekleştirileceği ve davetin Barzani'nin elçisi Hamid Derbendi tarafından yapıldığı kaydedildi.