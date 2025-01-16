9 ilde Siberağ-15 operasyonu: 21 kişi yakalandı

İçişleri Bakanı Yerlikaya 9 ilde 'Nitelikli dolandırıcılık' ve 'Suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerinin aklanması' suçlarına yönelik 'Siberağ-15' operasyonlarında 21 şüpheli yakalandığını açıkladı.
Yerlikaya'nın paylaşımı şu şekilde:
🚨Hesaplarında 30 Milyar 478 Milyon 473 Bin TL işlem hacmi bulunan 21 şüpheli yakalandı ve 752 adet banka/kripto para hesabına el konuldu🚨
9 ilde "Nitelikli Dolandırıcılık ve Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerinin Aklanması" suçlarına yönelik Jandarma tarafından düzenlenen "SİBERAĞ-15" operasyonlarında;
⚠️ Hesaplarında 2017-2024 yılları arasında saadet zinciri yöntemiyle 30 Milyar 478 Milyon 473 Bin TL işlem hacmi bulunduğu (para giriş/çıkışı) tespit edilen 21 şüpheli yakalandı ❗
⚠️Operasyonlar sonucu; 752 adet banka/kripto para hesabına el konuldu.
Şüphelilerden;
⛔18'i TUTUKLANDI.
⛔3'ü hakkında adli kontrol kararı verildi.
🚩İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ile Jandarma Genel Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinasyonunda; İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu; İstanbul, Ankara, Adana, Denizli, İzmir, Kayseri, Kırıkkale, Kırşehir ve Samsun'da düzenlenen operasyonlarda yakalanan şüphelilerin;
◾️Sosyal medya platformları üzerinden yüksek kazanç vaadiyle "reklam izle para kazan" reklamları yayınlamak ve
◾️Saadet zinciri yöntemiyle çok sayıda vatandaşımızı dolandırarak haksız kazanç sağlamak suçlarından Savcılıklarımızca haklarında soruşturma başlatıldı.
Ayrıca operasyonlar sonucu; çok sayıda bilgisayar, telefon, taşınabilir bellek ve banka/kredi kartı ele geçirildi.
Siber dünyadaki güvenliğimiz için sanal devriyelerimiz 7/24 görev başındadır❗️
Operasyonları koordine eden İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımızı ve operasyonları gerçekleştiren Kahraman Jandarmamızı tebrik ediyorum.