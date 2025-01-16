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MSB haftalık Z raporunu açıkladı: 62 terörist etkisiz hale getirildi

MSB'den yapılan son dakika açıklamasına göre son bir hafta içerisinde 62 terörist etkisiz hale getirildi. 1 Ocak 2024'ten bugüne kadar 3 bin 226 terörist etkisiz hale getirildi.

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Giriş Tarihi :16 Ocak 2025 , 12:08 Güncelleme Tarihi :16 Ocak 2025 , 12:11
MSB haftalık Z raporunu açıkladı: 62 terörist etkisiz hale getirildi

İÇİNDEKİLER

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    Milli Savunma Bakanlığı'nda basın bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

    Türk Silahlı Kuvvetlerinin, terörü kaynağında yok etme stratejisi çerçevesinde sürekli ve kapsamlı olarak operasyonlar gerçekleştirdiği belirtildi.

    Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyi dahil, son bir haftada 62 teröristin etkisiz hale getirildiği açıklandı.

    Bilgilendirmeye göre; 2024 yılının başından bu yana etkisiz hale getirilen terörist sayısı 3 bin 226'ya yükseldi.

    MSB haftalık Z raporunu açıkladı

    HUDUT GÜVENLİĞİ

    Son bir haftada sınırlardan yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 107 kişi yakalandı.

    Yakalananlardan 1'inin terör örgütü mensubu olduğu tespit edildi.

    Ayrıca hafta içerisinde yapılan operasyonlarda 21 bin 310 gram uyuşturucu ele geçirildi.

    GAZZE'DE ATEŞKES MUTABAKATI

    Milli Savunma Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Aktürk, düzenlediği haftalık bilgilendirme toplantısında Hamas ile İsrail arasında varılan ateşkes mutabakatına ilişkin şunları söyledi:

    "Bir yılı aşkın süredir Orta Doğu'da uluslararası hukuku hiçe sayan ve Gazze'de insanlık utancının yaşanmasına neden olan İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının sona ereceğine dair varılan ateşkes mutabakatını memnuniyetle karşılıyoruz.

    Ateşkesin sağlanmış olmasının tüm sorunların çözümü anlamına gelmediğini, iki devletli bir çözümle sonuçlanacak 1967 sınırları temelinde başkenti Doğu Kudüs olan egemen, bağımsız ve coğrafya bütünlüğüne sahip Filistin Devleti'nin kurulması için esaslı çalışmalara başlanması gerektiğini vurguluyoruz".

    "SURİYE'DE KALICI GÜVENLİĞİN TESİSİ İÇİN DESTEĞİMİZİ&NBSP; DAHA GÜÇLÜ BİR ŞEKİLDE SÜRDÜRECEĞİZ"

    Aktürk, Suriye'deki barış ve huzura yönelik atılan adımlara destek verildiğini belirterek şöyle devam etti:

    "İstikrarın tesisi ve sığınmacıların onurlu bir şekilde geri dönüşlerinin sağlanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği Suriye'de; Kalıcı güvenliğin tesisi için desteğimizi dünden daha güçlü bir şekilde sürdüreceğimizi, yeni yönetimle Suriye'nin savunma ve güvenlik kapasitesinin güçlendirilmesi ve terörle mücadele konusunda iş birliği içinde olacağımızı ifade ediyor, sınırlarımıza ve Suriye'nin toprak bütünlüğüne tehdit oluşturan PKK/PYD/YPG/SDG ve DEAŞ'ın Suriye ve Irak'taki tüm unsurlarının bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da meşru hedefimiz olduğunu bir kez daha vurguluyoruz".

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