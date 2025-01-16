Dijital telifte sona doğru! Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı Hüseyin Yayman açıkladı: Emek hırsızlığı bitecek

"EMEK HIRSIZLIĞINI BİTİRİYORUZ" Sabah'ta yer alan habere göre Yayman, "Komisyonumuzda olgunlaşan birkaç konu var. Dijital Telif Yasası'nda çalışmaların sonuna geldik. Artık gerçekten sonuna geldik. Emek hırsızlığını artık bitiriyoruz." dedi.

TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı Hüseyin Yayman (Takvim.com.tr Arşiv)

DİJİTAL PLATFORMLARDA TELİF GÜVENCESİ

Komisyonun yürüttüğü çalışmalar, dijital içerik üreticilerinin eserlerinin izinsiz kullanımının önüne geçmeyi ve telif haklarını güvence altına almayı hedefliyor. Yayman, bu düzenlemenin yalnızca içerik üreticilerini değil, aynı zamanda dijital mecralardaki etik ve profesyonel standartları da güçlendireceğini söyledi.