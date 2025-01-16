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Dijital telifte sona doğru! Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı Hüseyin Yayman açıkladı: Emek hırsızlığı bitecek

TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı Hüseyin Yayman, dijital içerik üreticilerinin haklarını koruyacak düzenlemede sona gelindiğini açıkladı. Yayman, "Emek hırsızlığını artık bitiriyoruz" ifadelerini kullandı. Takvim.com.tr, dijital telif yasasını manşetlerine taşıyarak meseleyi gündemde tutmuştu...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :16 Ocak 2025 , 12:00 Güncelleme Tarihi :16 Ocak 2025 , 12:14
Dijital telifte sona doğru! Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı Hüseyin Yayman açıkladı: Emek hırsızlığı bitecek

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    Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı Hüseyin Yayman, dijital platformlarda içerik üreticilerinin haklarını koruyacak düzenlemede sona gelindiğini açıkladı.

    "EMEK HIRSIZLIĞINI BİTİRİYORUZ"
    Sabah'ta yer alan habere göre Yayman, "Komisyonumuzda olgunlaşan birkaç konu var. Dijital Telif Yasası'nda çalışmaların sonuna geldik. Artık gerçekten sonuna geldik. Emek hırsızlığını artık bitiriyoruz." dedi.

    TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı Hüseyin Yayman (Takvim.com.tr Arşiv)TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı Hüseyin Yayman (Takvim.com.tr Arşiv)

    DİJİTAL PLATFORMLARDA TELİF GÜVENCESİ
    Komisyonun yürüttüğü çalışmalar, dijital içerik üreticilerinin eserlerinin izinsiz kullanımının önüne geçmeyi ve telif haklarını güvence altına almayı hedefliyor. Yayman, bu düzenlemenin yalnızca içerik üreticilerini değil, aynı zamanda dijital mecralardaki etik ve profesyonel standartları da güçlendireceğini söyledi.

    Takvim.com.tr “Dijital Telif Yasası” için TBMM'de gerçekleşen toplantılara katılmıştı (Takvim.com.tr Arşiv)Takvim.com.tr “Dijital Telif Yasası” için TBMM'de gerçekleşen toplantılara katılmıştı (Takvim.com.tr Arşiv)

    TAKVİM.COM.TR KOMİSYON TOPLANTILARINA KATILDI
    Takvim.com.tr, dijital telif yasasını manşetlerine taşıyarak kamuoyunun dikkatini çekti.

    Google'ın masaya oturtulduğu komisyona da katılım sağlayarak haberleriyle telif hakkına dikkat çekti.

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