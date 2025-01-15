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Başkan Erdoğan'dan ateşkes açıklaması: "Gazze’nin kahraman halkını ve yiğit evlatlarını hürmetle selamlıyoruz"

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İsrail ve Hamas arasında imzalan ateşkese ilişkin sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "İsrail’in hukuk ve insanlık dışı saldırıları karşısında topraklarını ve özgürlüklerini cesaretle savunan Gazze’nin kahraman halkını ve yiğit evlatlarını hürmetle selamlıyoruz." dedi.

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Giriş Tarihi :15 Ocak 2025 , 23:10 Güncelleme Tarihi :15 Ocak 2025 , 23:10
Başkan Erdoğan’dan ateşkes açıklaması: Gazze’nin kahraman halkını ve yiğit evlatlarını hürmetle selamlıyoruz

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    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İsrail ve Hamas arasında imzalan ateşkese ilişkin sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu.



    Başkan Erdoğan'ın açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

    Filistin Direniş Hareketi HAMAS ile İsrail arasındaki ateşkes görüşmelerinin anlaşmayla sonuçlanmasını memnuniyetle karşılıyoruz.

    Anlaşmanın, Filistinli kardeşlerimiz başta olmak üzere bölgemiz ve tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını, kalıcı barış ve istikrara kapı aralamasını temenni ediyoruz.

    İsrail'in hukuk ve insanlık dışı saldırıları karşısında topraklarını ve özgürlüklerini cesaretle savunan Gazze'nin kahraman halkını ve yiğit evlatlarını hürmetle selamlıyoruz.

    Türkiye olarak zulme ve zalime karşı mücadelelerinde Filistinli kardeşlerimizi bir an olsun yalnız bırakmadık.

    İnşallah bundan sonra da Gazze halkının yanında olacak, Gazze'nin yaralarını sarması ve yeniden ayağa kalkması için tüm imkânlarımızı seferber edeceğiz.

    Bu vesileyle Gazze'nin topraklarını mübarek kanlarıyla sulayan tüm şehitlerimizi rahmetle yâd ediyor, ateşkes anlaşmasının hayırlı olmasını Rabb'imden niyaz ediyorum.

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