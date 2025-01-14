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103 taşınmaz 1 milyarlık vurgun! CHP’li İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Cemil Tugay belediye mallarını haraç mezat satıyor

Göreve geldiği ilk günden bu yana İzmirliye bir hizmeti olmayan CHP’li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, belediyeye ait 103 taşınmazı haraç mezat satışa çıkardı.

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Giriş Tarihi :14 Ocak 2025 , 08:26 Güncelleme Tarihi :14 Ocak 2025 , 08:38
103 taşınmaz 1 milyarlık vurgun! CHP’li İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Cemil Tugay belediye mallarını haraç mezat satıyor

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    İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden dev satış. Geçtiğimiz günlerde bünyesinde görev yapan yaklaşık 25 bin işçinin maaşlarını zamanında yatırmadığı için kentte kaosa neden olan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay İstanbul Beyoğlu'ndaki arsa ile birlikte mülkiyeti belediyeye ait 103 taşınmazı satışa çıkardı.

    CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde vurgun (Sabah)CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde vurgun (Sabah)

    27 Ocak'ta gerçekleştirilecek satış ihalesinden Büyükşehir'in kasasına yaklaşık 1 milyar lira girmesi bekleniyor.

    Vurgun yapılan bölge (Sabah)Vurgun yapılan bölge (Sabah)

    Satanlar kervanına ilçe belediyelerden sonra İzmir Büyükşehir Belediyesi de eklendi.

    İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın talimatı ile içlerinde daha önce defalarca satış listesine konmasına rağmen alıcı bulmayan İstanbul Beyoğlu'ndaki arsanın da bulunduğu 103 adet taşınmazı satışa çıkarıldı.

    CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Cemil Tugay (Takvim Foto Arşiv)CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Cemil Tugay (Takvim Foto Arşiv)

    SATIŞ İHALESİ 27 OCAK'TA

    Sabah'tan Ertan Gürcaner'in haberine göre, İzmir Büyükşehir Belediyesinin resmi internet sitesinde yer alan ihale ilanına göre satış ihalesinin 27 Ocak'ta yapılacağı duyuruldu. Tekliflerin kapalı zarf usulü gerçekleştirilecek olması dikkat çekti.

    Takvim Foto ArşivTakvim Foto Arşiv

    İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından satışa çıkarılan arsaların 90 tanesi İzmir'in Yeni Foça ilçesinde yer alıyor.

    Satış listesindeki diğer parseller ise Çiğli'de 6, Bornova'da 5, İstanbul Beyoğlu ile Konak ilçesi Umurbey mahallesinde 1'er adet olarak bulunuyor.

    CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Cemil Tugay (Takvim Foto Arşiv)CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Cemil Tugay (Takvim Foto Arşiv)

    Toplam 103 parselden İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin kasasına yaklaşık 1 milyar liralık kaynak aktarılması öngörülüyor. Satış ihalesi 27 Ocak günü saat 14.00'te Kültürpark içindeki hollerde gerçekleştirilecek.

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