103 taşınmaz 1 milyarlık vurgun! CHP’li İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Cemil Tugay belediye mallarını haraç mezat satıyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden dev satış. Geçtiğimiz günlerde bünyesinde görev yapan yaklaşık 25 bin işçinin maaşlarını zamanında yatırmadığı için kentte kaosa neden olan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay İstanbul Beyoğlu'ndaki arsa ile birlikte mülkiyeti belediyeye ait 103 taşınmazı satışa çıkardı.