103 taşınmaz 1 milyarlık vurgun! CHP’li İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Cemil Tugay belediye mallarını haraç mezat satıyor

CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Cemil Tugay (Takvim Foto Arşiv)
SATIŞ İHALESİ 27 OCAK'TA
Sabah'tan Ertan Gürcaner'in haberine göre, İzmir Büyükşehir Belediyesinin resmi internet sitesinde yer alan ihale ilanına göre satış ihalesinin 27 Ocak'ta yapılacağı duyuruldu. Tekliflerin kapalı zarf usulü gerçekleştirilecek olması dikkat çekti.
Takvim Foto Arşiv
İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından satışa çıkarılan arsaların 90 tanesi İzmir'in Yeni Foça ilçesinde yer alıyor.
Satış listesindeki diğer parseller ise Çiğli'de 6, Bornova'da 5, İstanbul Beyoğlu ile Konak ilçesi Umurbey mahallesinde 1'er adet olarak bulunuyor.
CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Cemil Tugay (Takvim Foto Arşiv)
Toplam 103 parselden İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin kasasına yaklaşık 1 milyar liralık kaynak aktarılması öngörülüyor. Satış ihalesi 27 Ocak günü saat 14.00'te Kültürpark içindeki hollerde gerçekleştirilecek.