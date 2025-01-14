KAAN’ın ikinci prototipi ilk kez görüldü: 2028’de teslim edilecek! Yerli motor için tarih verildi

Görgün, savunma sanayiinde 3 bin 500 firmadan bin 600'ünün ihracat yaptığını kaydetti. Görgün, en çok ihracat yapılan ilk 10 ülkeden 5'inin Avrupa ülkesi olduğunu, en çok ihraç ürünlerin İHA'lar, SİHA'lar, akıllı füzeler, askeri helikopterler, hava radar sistemleri olduğunu belirtti. Görgün, ASELSAN tarafından İHA'lar, helikopterler ve uçaklar dahil sabit kanatlı ve döner kanatlı hava platformları için geliştirilen, yüksek performanslı elektro-optik keşif, gözetleme ve hedefleme sistemi ASELFLIR-500'ün 2024 yılında 16 ülkeye ihraç edildiğini bildirdi.

KAAN'ın 2'nci prototipi ilk kez görüldü. (DHA)

HEDEF 20 MİLYAR DOLAR



Görgün, 7 milyar dolar seviyesinde olan ihracat rakamını 2 yılda çift haneli seviyelere çıkarmayı hedeflediklerini belirtti. Görgün, 2023 ve 2024 yıllarında toplam imzalanan ihracat sözleşmelerinin tutarının da 20 milyar doların üzerinde olduğunu bildirdi.

KAAN savaş uçağı (AA)

"2028'DE TESLİM EDECEĞİZ"

Görgün, milli muharip uçak KAAN'ın 2'nci prototipinin görüntüsünü de ilk kez paylaştı. Görgün, toplam 6 adet KAAN prototipinin üretileceğini açıkladı. Görgün, "KAAN'ı 2028'de teslim edeceğiz. 2030'lu yıllarda da yerli motorla kullanılıyor olacak" dedi.

Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nın ihtiyacı doğrultusunda başlatılan proje çerçevesinde Türk Havacılık Uzay Sanayii A.Ş. (TUSAŞ) tarafından geliştiren 5'inci nesil savaş uçağı KAAN, ilk uçuşunu 21 Şubat 2024 tarihinde gerçekleştirmişti.

ALTAY tankları (AA)

ALTAY TANKI MÜJDESİ

Savunma Sanayi Başkanı Haluk Görgün açıklamasına, "Bu sene en az 3 tane ALTAY tankını Türk Silahlı Kuvvetleri'ne teslim edeceğiz." diye devam etti. Güney Kore ile güç grubu anlaşması ile imzalanması ile ALTAY'ın seri üretim aşamasına gelindi. Yerli ve Milli tankın fabrikası da 2025 yılında hizmete giriyor. İlk üretilen ALTAY tankları Güney Kore üretimi motor ve güç aktarım grubu kullanacak. Tankın üreticisi BMC ise ALTAY için üretilen yerli motorun testlerinin devam ettiğini ve yakında ALTAY'da tamamen yerli ve milli motor ve güç grubu kullanılacağını açıklamıştı.