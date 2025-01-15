MİT’ten nokta operasyon! PKK’nın İran yapılanması YRK’nın kurucularından Amed Serhed kod adlı İslam Dotkanlou ve koruması etkisiz hale getirildi

PKK'nın İran yapılanması YRK'nın kurucularından İslam Dotkanlou

PKK'ya katılımı sonrasında örgüt üst yönetimi tarafından kısa bir dönem Diyarbakır ve Bitlis'te görevlendirildiği sırada Türk güvenlik güçlerine karşı birçok silahlı eylemde bulunan İran uyruklu terörist MİT'in hedef listesine alındı. İslam DOTKANLOU ayrıca sınır ötesinde de örgütün üst düzey kadroları ile faaliyet yürüttü.