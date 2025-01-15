MİT’ten nokta operasyon! PKK’nın İran yapılanması YRK’nın kurucularından Amed Serhed kod adlı İslam Dotkanlou ve koruması etkisiz hale getirildi

MİT'ten nokta operasyon (Takvim.com.tr)
MİT, saha ajanları vasıtasıyla PKK/KCK'lı İslam DOTKANLOU ve Akam ŞAHE'nin Pencevi kırsalında faaliyet gösterdiğini belirlemesi üzerine operasyon için hazırlıklara başlandı. Operasyon için şartların oluştuğu en uygun zamanda düğmeye basıldı. Teröristler DOTKANLOU ve ŞAHE, MİT'in nokta operasyonu ile etkisiz hale getirildi.
Doğu Kürdistan Savunma Birlikleri (YKR)'nin kurucusu etkisiz hale getirildi (Takvim.com.tr)
AMED SERHED KOD İSLAM DOTKANLOU KİMDİR?
İran/Makü'de doğan İslam DOTKANLOU, 2002 yılında PKK/KCK kırsal kadrolarına katıldı. Daha sonra Türkiye'ye geçerek Diyarbakır ve Bitlis kırsalında birçok eyleme katıldı. 2009 yılında İran Makü, Urmiye ve Mukriyan'da faaliyet yürüttü. Doğu Kürdistan Savunma Birlikleri (YRK)'nin kurucuları arasında yer alıyordu. 2020'de Irak/Süleymaniye Pencevin alanındaki Simko Serhildan Komutanlaşma Akademisi'nin sözde Sorumlusu olarak görevlendirildi.
MİT'ten PKK operasyonu (Takvim.com.tr)
ŞİVAN ÇİYA KOD AKAM ŞAHE KİMDİR?
İran'ın Serdeşt şehrinde doğan Şivan Çiya kod Akam ŞAHE, 2016'da PKK/KCK-PJAK YRK kırsal kadrolarına katıldı. İran/Mukriyan'da faaliyet yürüttükten sonra 2022 yılında Türkiye'ye geçiş yaptı. Hakkari'de ülkemize karşı bölücü faaliyetler içerisinde yer aldı. 2024'te Irak/Süleymaniye'de görevlendirildi.