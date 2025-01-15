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MİT'ten nokta operasyon! PKK'nın İran yapılanması YRK'nın kurucularından Amed Serhed kod adlı İslam Dotkanlou ve koruması etkisiz hale getirildi

Milli İstihbarat Teşkilatı, PKK’nın İran yapılanması olan YRK kurucuları arasında yer alan ve Simko Serhildan Komutanlaşma Akademisi sözde Sorumlusu Amed Serhed kod adlı İslam DOTKANLOU ile koruması Şivan Çiya kod adlı Akam ŞAHE’yi Irak/Süleymaniye’de etkisiz hale getirdi.

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Giriş Tarihi :15 Ocak 2025 , 10:47 Güncelleme Tarihi :15 Ocak 2025 , 11:11
MİT’ten nokta operasyon! PKK’nın İran yapılanması YRK’nın kurucularından Amed Serhed kod adlı İslam Dotkanlou ve koruması etkisiz hale getirildi

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    MİT, Irak'ta kurduğu istihbarat ağı sayesinde İran uyruklu terörist İslam DOTKANLOU'nun Irak/Süleymaniye'nin Pencevin kırsalında faaliyet gösterdiğini tespit etti.

    MİT'ten nokta operasyon!

    MİT'in hedef listesinde yer alan PKK'lı DOTKANLOU'nun son olarak Simko Serhildan Komutanlaşma Akademisi sözde Sorumlusu olarak faaliyet yürüttüğü öğrenildi.

    PKK'nın İran yapılanması YRK'nın kurucularından İslam DotkanlouPKK'nın İran yapılanması YRK'nın kurucularından İslam Dotkanlou

    PKK'ya katılımı sonrasında örgüt üst yönetimi tarafından kısa bir dönem Diyarbakır ve Bitlis'te görevlendirildiği sırada Türk güvenlik güçlerine karşı birçok silahlı eylemde bulunan İran uyruklu terörist MİT'in hedef listesine alındı. İslam DOTKANLOU ayrıca sınır ötesinde de örgütün üst düzey kadroları ile faaliyet yürüttü.

    Süleymaniye'de nokta operasyon (Takvim.com.tr)Süleymaniye'de nokta operasyon (Takvim.com.tr)

    Doğu Kürdistan Savunma Birlikleri (YRK) kurucusu İslam DOTKANLOU'nun koruması İranlı Şivan Çiya kod Akam ŞAHE'nin de bir dönem İran ve Hakkari'de faaliyet gösterdiği tespit edildi.

    Türk güçlerinin sınır içinde PKK/KCK'ya karşı düzenlendiği operasyonlar sırasında Irak'a kaçtığı ve örgüt yönetimi tarafından Süleymaniye'de görevlendirildiği öğrenildi.

    MİT'ten nokta operasyon (Takvim.com.tr)MİT'ten nokta operasyon (Takvim.com.tr)

    MİT, saha ajanları vasıtasıyla PKK/KCK'lı İslam DOTKANLOU ve Akam ŞAHE'nin Pencevi kırsalında faaliyet gösterdiğini belirlemesi üzerine operasyon için hazırlıklara başlandı. Operasyon için şartların oluştuğu en uygun zamanda düğmeye basıldı. Teröristler DOTKANLOU ve ŞAHE, MİT'in nokta operasyonu ile etkisiz hale getirildi.

    Doğu Kürdistan Savunma Birlikleri (YKR)'nin kurucusu etkisiz hale getirildi (Takvim.com.tr)Doğu Kürdistan Savunma Birlikleri (YKR)'nin kurucusu etkisiz hale getirildi (Takvim.com.tr)

    AMED SERHED KOD İSLAM DOTKANLOU KİMDİR?

    İran/Makü'de doğan İslam DOTKANLOU, 2002 yılında PKK/KCK kırsal kadrolarına katıldı. Daha sonra Türkiye'ye geçerek Diyarbakır ve Bitlis kırsalında birçok eyleme katıldı. 2009 yılında İran Makü, Urmiye ve Mukriyan'da faaliyet yürüttü. Doğu Kürdistan Savunma Birlikleri (YRK)'nin kurucuları arasında yer alıyordu. 2020'de Irak/Süleymaniye Pencevin alanındaki Simko Serhildan Komutanlaşma Akademisi'nin sözde Sorumlusu olarak görevlendirildi.

    MİT'ten PKK operasyonu (Takvim.com.tr)MİT'ten PKK operasyonu (Takvim.com.tr)

    ŞİVAN ÇİYA KOD AKAM ŞAHE KİMDİR?

    İran'ın Serdeşt şehrinde doğan Şivan Çiya kod Akam ŞAHE, 2016'da PKK/KCK-PJAK YRK kırsal kadrolarına katıldı. İran/Mukriyan'da faaliyet yürüttükten sonra 2022 yılında Türkiye'ye geçiş yaptı. Hakkari'de ülkemize karşı bölücü faaliyetler içerisinde yer aldı. 2024'te Irak/Süleymaniye'de görevlendirildi.

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