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Bakanlık CHP'li 6 belediyeye prim haciz işlemi uyguladı: Hesaplara bloke konuldu

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) en fazla prim borcu bulunan 6 belediyeye haciz işlemi uyguladı. Uygulanan haciz işlemi kapsamında 6 belediyenin mevduat hesaplarına ve belediye şirket hesaplarına bloke konuldu. Haciz işlemi uygulanan belediyelerin CHP'li Adana, Ankara, İstanbul, İzmir, Mersin Büyükşehir Belediyeleri ve Şişli Belediyesi olduğu öğrenildi.

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Giriş Tarihi :16 Aralık 2024 , 14:18 Güncelleme Tarihi :16 Aralık 2024 , 14:34
Bakanlık CHP’li 6 belediyeye prim haciz işlemi uyguladı: Hesaplara bloke konuldu

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    CHP'li Adana, Ankara, İstanbul, İzmir, Mersin Büyükşehir Belediyeleri ve Şişli Belediye'lerine SGK prim borçları yüzünden haciz işlemi uygulandı. Belediyelerin mevduat ve şirket hesaplarına bloke konuldu.

    CHP'li Ankara Büyükşehir Belediyesi (AA)CHP'li Ankara Büyükşehir Belediyesi (AA)

    EN BORÇLU BELEDİYE ANKARA

    SGK'ya en fazla prim borcu olan ve hesaplarına bloke koyulan CHP'li belediyeler içerişinde 5 milyar 700 milyon TL SGK prim borcu ile Ankara Büyükşehir Belediyesi başı çekiyor.

    CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi 5 milyar 300 milyon TL ile ikinci, CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi 3 milyar 300 milyon TL ile üçüncü, CHP'li Adana Büyükşehir Belediyesi 3 milyar TL ile dördüncü, CHP'li Şişli Belediyesi 1,8 milyar lira ile beşinci, CHP'li Mersin Büyükşehir Belediyesi ise 1 milyar TL ile SGK'ya en fazla prim borcu bulunan altıncı belediye oldu.

    CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi (AA)CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi (AA)

    HESAPLARA BLOKE KOYULDU

    Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, yapılan tüm uyarılara rağmen SGK prim borçlarını ödemeyen, en fazla prim borcu bulunan CHP'li Adana, Ankara, İstanbul, İzmir, Mersin Büyükşehir Belediyeleri ve Şişli Belediyesi'nin hesaplarına bloke koydurdu. Sabah'tan Yusuf Özdemir'in haberine göre, blokelerin belediyelere ait iştirak şirketlerinin hesaplarına konulduğu da öğrenildi.

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan (AA)Başkan Recep Tayyip Erdoğan (AA)

    SGK BORÇLARINI ÖDEMEYE DAVET

    Başkan Erdoğan geçtiğimiz hafta Kabine sonrası yaptığı açıklamada belediyeleri borçlarını ödemeye davet etmişti. Erdoğan, "Asgari ücret tespit komisyonu görüşmelere başlıyor. Hem çalışanlarımızın beklentilerini gözetecek, hem de ülkemiz ekonomisine taşınması ağır bir yük getirmeyecek bir anlayışla sürecin yürütüleceğini özellikle inanıyorum. "Açık artırma" usulüyle asgari ücret açıklayan muhalefeti de, ülke ve millet hayrına bir iş yapacaklarsa, SGK'ya olan birikmiş borçlarını ödemeye davet ediyorum. Sayın Bakan kendilerini kararlı şekilde silkelemende fayda var." ifadelerini kullanmıştı.

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