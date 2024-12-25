Başkan ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM'de düzenlenen partisinin grup toplantısında önemli açıklamalarda bulundu.

AHaber CANLI YAYIN

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Aziz milletim, değerli vekil arkadaşlarım, kıymetli misafirler; sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. Bizleri takip eden vatandaşlarıma, dava arkadaşlarıma sizlerin aracılığı ile selamlarımı sevgilerimi gönderiyorum. 13 yıllık mücadele ardından zafere imza atan kardeşlerimi hürmetle selamlıyorum.

ŞAM'IN KAHRAMANLARINI SELAMLIYORUM

Şam'ın kahraman evlatlarını, zulme ve zalime boyun eğmeyen evlatlarını şahsım, partim ve ülkem adına saygıyla selamlıyorum, zaferleri hayırlı olsun diyorum. Bizleri bu günlere eriştiren, Suriye'nin özgürlüğüne kavuşturduğunu gösteren rabbimize hamd olsun.

BALIKESİR'DEKİ PATLAMA



Balıkesir Karesi ilçesindeki mühimmat fabrikasındaki patlamada hayatını kaybeden 11 vatandaşımıza Allah'tan rahmet niyaz ediyorum. Ailelerine mevladan sabır diliyorum. Patlamanın hemen ardından bakanlarımızı gönderdik. Gerek kurumlarımız gerekse savcılarımız tahkikat başlatmıştır. Balıkesirli vatandaşlarımıza geçmiş olsun diyorum.



KAZAKİSTAN'DAKİ UÇAK KAZASI



Kazakistan'da Azerbaycan uçağının düştüğünü büyük üzüntü ile öğrendik. Her iki kardeş ülkeye de başsağlığı ve geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.

17 Ekim'de başlayan bütçe maratonu cumartesi tamamlandı. Türkiye Yüzyılı ikinci bütçesinin ülkemiz ve ekonomimiz için hayırlı olmasını temenni ediyorum.



MUHALEFET CEPLERİNİ DOLDURMA DERDİNDE

Borçları ödemek, sözlerini tutmak gibi bir huyları. SGK'ya olan borçlarınızı tıpış tıpış ödeyeceksiniz. Vatandaşın hakkını size şarap turlarında yedirtmeyiz.