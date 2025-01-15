PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Haberleri

İhtiyaç sahibi hanelere kömür yardımı kararı Resmi Gazete'de!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan karara göre, Türkiye genelinde ihtiyaç sahibi hanelere kömür yardımı yapılacak. Yardımlar, bölgenin iklim koşulları ve geçmiş yıllara ait veriler göz önünde bulundurularak Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından belirlenecek.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :15 Ocak 2025 , 05:32 Güncelleme Tarihi :15 Ocak 2025 , 05:32
İhtiyaç sahibi hanelere kömür yardımı kararı Resmi Gazete’de!

İÇİNDEKİLER

    Başlıkların Devamı

    İhtiyaç sahibi hanelere ısınma amaçlı kömür yardımı yapılmasına ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

    İhtiyaç sahibi hanelere kömür yardımı kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. (Takvim.com.tr foto arşiv)İhtiyaç sahibi hanelere kömür yardımı kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. (Takvim.com.tr foto arşiv)

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan karara göre, kömür yardımı, il ve ilçe sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarınca belirlenecek ihtiyaç sahibi ailelere yapılacak.

    İl ve ilçe bazında hane başı dağıtımı yapılacak kömür miktarları, Hazine ve Maliye Bakanlığınca bölgenin iklim koşulları, geçmiş yıllara ait dağıtım miktarları ve kömürün ısıl değerleri dikkate alınarak belirlenecek.

    Yardımdan faydalanacak haneler, her il ve ilçede kurulu bulunan vakıflarca muhtaçlık kriterine uygun olarak tespit edilecek. Vakıflarca sayıları belirlenen hane sayıları ise Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının değerlendirmeleri sonucunda onaylanacak.

    İhtiyaç sahibi hanelere kömür yardımı kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. (Takvim.com.tr foto arşiv)İhtiyaç sahibi hanelere kömür yardımı kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. (Takvim.com.tr foto arşiv)

    AMACI DIŞINDA KULLANDIĞI TESPİT EDİLEN YENİDEN DEĞERLENDİRİLECEK
    Dağıtımı yapılan kömür, muhatap ailenin ısınma ihtiyacının karşılanması dışında herhangi bir tasarrufa konu edilemeyecek. Kömürün, amacı dışında kullanıldığının tespit edilmesi durumunda yardımdan faydalanan hanelerin hak sahiplikleri vakıflarca yeniden gözden geçirilecek.

    Kömür teslimatları, söz konusu kararın hükümleri çerçevesinde ailelerin ihtiyaçları nispetinde yapılacak.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN