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AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler'den Özgür Özel'e "iğrenç" tepkisi: Kimsin sen?

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, CHP Lideri Özgür Özel’in AK Parti’nin Meclis’e sunduğu kanun teklifine yönelik “iğrenç” ifadesine sert tepki gösterdi. Güler, “Düşünceye katılmayabilirsin, içeriğine itiraz edebilirsin ama bu kavram nedir? Kimsin sen?” diyerek tepki gösterdi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :15 Ocak 2025 , 16:35 Güncelleme Tarihi :15 Ocak 2025 , 16:36
AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler’den Özgür Özel’e iğrenç tepkisi: Kimsin sen?

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    AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve CHP'li milletvekillerinin, AK Parti'nin Meclis'e sunduğu kanun teklifine yönelik eleştirilerine sert yanıt verdi.

    Özgür Özel'in kullandığı ifadeleri eleştiren Güler, Özel'in açıklamalarını reddettiğini belirtti.

    AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler (Takvim.com.tr Fotoğraf Arşivi)AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler (Takvim.com.tr Fotoğraf Arşivi)

    KİMSİN SEN BU NASIL KAVRAM
    Güler, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

    "CHP milletvekilleri dahil, Özgür Özel'in bu ifadelerini reddediyorum. Milletvekillerimizin verdiği bir kanun teklifine 'iğrenç' diyor. Sizin verdikleriniz ne? Ben de o ifadeyi kullansam ne olur? Düşünceye katılmayabilirsin, içeriğine itiraz edebilirsin ama bu kavram nedir? Kimsin sen?"

    Detaylar gelecek...