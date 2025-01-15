AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler'den Özgür Özel'e "iğrenç" tepkisi: Kimsin sen?

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler (Takvim.com.tr Fotoğraf Arşivi)

KİMSİN SEN BU NASIL KAVRAM

Güler, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:



"CHP milletvekilleri dahil, Özgür Özel'in bu ifadelerini reddediyorum. Milletvekillerimizin verdiği bir kanun teklifine 'iğrenç' diyor. Sizin verdikleriniz ne? Ben de o ifadeyi kullansam ne olur? Düşünceye katılmayabilirsin, içeriğine itiraz edebilirsin ama bu kavram nedir? Kimsin sen?"

Detaylar gelecek...