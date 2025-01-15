AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler'den Özgür Özel'e "iğrenç" tepkisi: Kimsin sen?

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve CHP'li milletvekillerinin, AK Parti'nin Meclis'e sunduğu kanun teklifine yönelik eleştirilerine sert yanıt verdi.
Özgür Özel'in kullandığı ifadeleri eleştiren Güler, Özel'in açıklamalarını reddettiğini belirtti.
AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler (Takvim.com.tr Fotoğraf Arşivi)
KİMSİN SEN BU NASIL KAVRAM
Güler, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
"CHP milletvekilleri dahil, Özgür Özel'in bu ifadelerini reddediyorum. Milletvekillerimizin verdiği bir kanun teklifine 'iğrenç' diyor. Sizin verdikleriniz ne? Ben de o ifadeyi kullansam ne olur? Düşünceye katılmayabilirsin, içeriğine itiraz edebilirsin ama bu kavram nedir? Kimsin sen?"
Detaylar gelecek...