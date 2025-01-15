Yol 32 dakika kısalıyor! Konya Çevre Yolu’nun 2. etabının açılışını Başkan Erdoğan yapacak

Çevre yolunun 2. kısmında yürütülen yapım çalışmalarında Afyonkarahisar- Aksaray aksı arasında kalan 30 kilometrelik kesimin tamamlanarak hizmete sunulduğunu belirten Uraloğlu, "Trafiğe açılacak kesimde 3 köprülü kavşak, 1 viyadük, 3 köprü, 18 altgeçit, 57 menfez inşa edilmiş, 44 bin fidan dikilmiştir. Aksaray-Adana aksı arası 16 kilometrede de çalışmalar devam etmektedir." açıklamasında bulundu.

Proje ile; bölgeler arası önemli bir geçiş noktasında bulunan Konya'nın taşıdığı transit trafik yükünün çevre yoluna aktarıldığını anlatan Uraloğlu, "Günümüzde Konya şehir içinde kalan eski çevre yolundaki trafiğe nefes aldırılacak. Önemli turizm ve ticaret merkezlerine hızlı ve güvenli trafik akışı ile Konya'nın ulaşım standardı artırılarak sosyal ve ekonomik gelişmesine katkı sağlanacak." şeklinde konuştu.

Konya Çevre Yolu’nun 2. etabı (Takvim.com.tr)

YILLIK TOPLAM 6 MİLYAR LİRA TASARRUF

Afyonkarahisar aksı ile Aksaray aksı arasında mevcut yol üzerinden 40 kilometre kat edilerek sağlanan ulaşımın çevre yolunun trafiğe açılacak kesimi ile 10 kilometre kısaltıldığını belirten Uraloğlu, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Seyahat süresi 49 dakikadan 17 dakikaya düşürülmüştür. Böylece zamandan 4,6 milyar, akaryakıttan 1,4 milyar olmak üzere yıllık toplam 6 milyar lira tasarruf sağlanacak, karbon emisyonu 81 bin 400 ton azaltılacaktır."