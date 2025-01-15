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Yol 32 dakika kısalıyor! Konya Çevre Yolu’nun 2. etabının açılışını Başkan Erdoğan yapacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu Konya Çevre Yolu 2. Kesimin açılışının 17 Ocak’ta Başkan Erdoğan’ın katılımıyla gerçekleşeceğini duyurdu. Söz konusu açılış ile Afyonkarahisar-Aksaray arası 49 dakikadan 17 dakikaya düşüyor.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :15 Ocak 2025 , 15:17 Güncelleme Tarihi :15 Ocak 2025 , 15:17
Yol 32 dakika kısalıyor! Konya Çevre Yolu’nun 2. etabının açılışını Başkan Erdoğan yapacak

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    Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Konya Çevre Yolu 2. Kesimi'nin 17 Ocak günü trafiğe açılacağını duyurdu. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle gerçekleşecek tören ile Afyonkarahisar ve Aksaray aksları arasındaki 30 kilometrelik kesim hizmete sunulacak.

    Konya Çevre Yolu’nun 2. etabı (Takvim.com.tr)Konya Çevre Yolu’nun 2. etabı (Takvim.com.tr)

    İpek Yolu güzergahında yer alan Konya'nın tarih boyunca Anadolu'nun önemli yerleşimlerinden olduğunu vurgulayan Bakan Uraloğlu, "Günümüzde de ülkemizin ana ulaşımını sağlayan doğu-batı ve kuzey-güney yönlerinde uzanan karayolu bağlantıları ile önemli bir kavşak noktası konumundadır." dedi.

    Konya Çevre Yolu’nun 2. etabı (Takvim.com.tr)Konya Çevre Yolu’nun 2. etabı (Takvim.com.tr)

    KONYA ÇEVRE YOLU 122 KİLOMETRE UZUNLUĞUNDA

    Uraloğlu, Konya Çevre Yolu'nu toplam 122 kilometre uzunluğunda projelendirdiklerini belirterek, 22 kilometrelik ilk kısım çalışmalarını 2020 yılında tamamlayarak trafiğe açtıklarını anımsattı. "2. Kısım 46 kilometre, 3. Kısım ise 54 kilometre uzunluğunda. Yolun tamamını 6 şeritli bitümlü sıcak karışım kaplamalı bölünmüş yol standardında projelendirdik." ifadelerini kullandı.

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan (Takvim Foto Arşiv)Başkan Recep Tayyip Erdoğan (Takvim Foto Arşiv)

    30 KİLOMETRELİK KESİMDE 44 BİN FİDAN DİKİLDİ

    Çevre yolunun 2. kısmında yürütülen yapım çalışmalarında Afyonkarahisar- Aksaray aksı arasında kalan 30 kilometrelik kesimin tamamlanarak hizmete sunulduğunu belirten Uraloğlu, "Trafiğe açılacak kesimde 3 köprülü kavşak, 1 viyadük, 3 köprü, 18 altgeçit, 57 menfez inşa edilmiş, 44 bin fidan dikilmiştir. Aksaray-Adana aksı arası 16 kilometrede de çalışmalar devam etmektedir." açıklamasında bulundu.

    Konya Çevre Yolu’nun 2. etabı (Takvim.com.tr)Konya Çevre Yolu’nun 2. etabı (Takvim.com.tr)

    ŞEHİR İÇİ TRAFİK NEFES ALACAK

    Proje ile; bölgeler arası önemli bir geçiş noktasında bulunan Konya'nın taşıdığı transit trafik yükünün çevre yoluna aktarıldığını anlatan Uraloğlu, "Günümüzde Konya şehir içinde kalan eski çevre yolundaki trafiğe nefes aldırılacak. Önemli turizm ve ticaret merkezlerine hızlı ve güvenli trafik akışı ile Konya'nın ulaşım standardı artırılarak sosyal ve ekonomik gelişmesine katkı sağlanacak." şeklinde konuştu.

    Konya Çevre Yolu’nun 2. etabı (Takvim.com.tr)Konya Çevre Yolu’nun 2. etabı (Takvim.com.tr)

    YILLIK TOPLAM 6 MİLYAR LİRA TASARRUF

    Afyonkarahisar aksı ile Aksaray aksı arasında mevcut yol üzerinden 40 kilometre kat edilerek sağlanan ulaşımın çevre yolunun trafiğe açılacak kesimi ile 10 kilometre kısaltıldığını belirten Uraloğlu, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

    "Seyahat süresi 49 dakikadan 17 dakikaya düşürülmüştür. Böylece zamandan 4,6 milyar, akaryakıttan 1,4 milyar olmak üzere yıllık toplam 6 milyar lira tasarruf sağlanacak, karbon emisyonu 81 bin 400 ton azaltılacaktır."

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