Reyhanlı saldırısının faillerinden terörist Muhammed Dib Koralı tutuklandı

Milli İstihbarat Teşkilatı ve Hatay İl Emniyet Müdürlüğü'nün düzenlediği ortak operasyon sonucu, Reyhanlı'da 2013 yılında 53 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısının faillerinden Muhammed Dib Koralı'nın Suriye'de yakalandı.



Reyhanlı saldırısı failleri Muhammed Dib Koralı ve Yusuf Nazik (Takvim.com.tr)

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medyadan yaptığı açıklamada teröristin tutuklandığını bildirdi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç (Sosyal medya paylaşımı)



TERÖRİST TUTUKLANDI



Tunç, yaptığı açıklamada, "Hatay ili Reyhanlı ilçemizde 2013 yılında düzenlenen hain terör saldırısının şüphelisi olan ve Suriye'de yakalanan Mohammad Dib Korali, Hatay Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Hatay Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanmıştır. Yüreğimizi yakan saldırıda hayatını kaybeden vatandaşlarımızı bir kez daha rahmetle anıyor, ailelerine ve yakınlarına başsağlığı diliyorum." ifadelerini kullandı.