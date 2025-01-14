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Reyhanlı saldırısının faillerinden terörist Muhammed Dib Koralı tutuklandı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Reyhanlı’da 2013 yılında 53 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısının faillerinden Muhammed Dib Koralı'nın tutuklandığını bildirdi.

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Giriş Tarihi :14 Ocak 2025 , 15:10 Güncelleme Tarihi :14 Ocak 2025 , 15:12
Reyhanlı saldırısının faillerinden terörist Muhammed Dib Koralı tutuklandı

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    Milli İstihbarat Teşkilatı ve Hatay İl Emniyet Müdürlüğü'nün düzenlediği ortak operasyon sonucu, Reyhanlı'da 2013 yılında 53 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısının faillerinden Muhammed Dib Koralı'nın Suriye'de yakalandı.

    Reyhanlı saldırısı failleri Muhammed Dib Koralı ve Yusuf Nazik (Takvim.com.tr)Reyhanlı saldırısı failleri Muhammed Dib Koralı ve Yusuf Nazik (Takvim.com.tr)

    Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medyadan yaptığı açıklamada teröristin tutuklandığını bildirdi.

    Adalet Bakanı Yılmaz Tunç (Sosyal medya paylaşımı)Adalet Bakanı Yılmaz Tunç (Sosyal medya paylaşımı)


    TERÖRİST TUTUKLANDI

    Tunç, yaptığı açıklamada, "Hatay ili Reyhanlı ilçemizde 2013 yılında düzenlenen hain terör saldırısının şüphelisi olan ve Suriye'de yakalanan Mohammad Dib Korali, Hatay Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Hatay Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanmıştır. Yüreğimizi yakan saldırıda hayatını kaybeden vatandaşlarımızı bir kez daha rahmetle anıyor, ailelerine ve yakınlarına başsağlığı diliyorum." ifadelerini kullandı.

    MİT Reyhanlı saldırısı faili Muhammed Dib Koralıyı yakaladı! Darısı şebbiha Mihraç Uralın başınaMİT Reyhanlı saldırısı faili Muhammed Dib Koralıyı yakaladı! Darısı şebbiha Mihraç Uralın başına
    MİT Reyhanlı saldırısı faili Muhammed Dib Koralı'yı yakaladı! Darısı şebbiha Mihraç Ural'ın başına

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