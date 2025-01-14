SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Haberleri

Kalyon Holding'den "Aziz İhsan Aktaş'la ortak uçak" iddialarına yalanlama: "Tamamen gerçek dışı ve asılsız"

Kalyon Holding "Aziz İhsan Aktaş Kalyon'la ortak uçak aldı" haberlerini yalanladı. "Kalyon Holding’in söz konusu kişi ile herhangi bir ilişkisi/ortaklığı hiçbir zaman olmamıştır" denilen açıklamada Kalyon Holding’in havacılık sektöründeki tek şirketi KLY Hava ve Deniz Turizmi A.Ş'nin %100 öz sermaye ile kurulduğu belirtildi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :14 Ocak 2025 , 14:33 Güncelleme Tarihi :14 Ocak 2025 , 14:35
Kalyon Holding’den Aziz İhsan Aktaş’la ortak uçak iddialarına yalanlama: Tamamen gerçek dışı ve asılsız

İÇİNDEKİLER

    Başlıkların Devamı

    Belediye başkanlarına ve belediyelerin üst düzey yöneticilerine rüşvet verip ihaleler alan iş adamı Aziz İhsan Aktaş'ın liderliğini yaptığı çıkar amaçlı suç örgütüne yönelik soruşturma kapsamında Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat gözaltına alındı.

    Akpolat'tan sonra Aziz İhsan Aktaş da yakalandı.

    CHP'li belediyelerdeki ihale yolsuzluğuna ilişkin tartışmalar sürerken birtakım merdiven altı medya kuruluşları eliyle Aziz İhsan Aktaş'ın Kalyon Holding'le ortak uçak aldığına dair mesnetsiz iddialar dolaşıma sokuldu.

    KALYON HOLDİNG'DEN AÇIKLAMA: HERHANGİ BİR ORTAKLIK HİÇBİR ZAMAN OLMADI

    Gerçekle bağı olmayan uçak iftirası sonrası Kalyon Holding'den açıklama geldi.

    "Kalyon Holding'in söz konusu kişi ile herhangi bir ilişkisi/ortaklığı hiçbir zaman olmamıştır" denilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

    Bazı basın-yayın organlarında ve sosyal medya hesaplarında Aziz İhsan Aktaş isimli şahısla ilgili çıkan haberlerde, bahsi geçen kişinin Kalyon Holding ile ortak özel uçağa sahip olduğuna yönelik iddialar tamamen gerçek dışı ve asılsız olup, Kalyon Holding'in söz konusu kişi ile herhangi bir ilişkisi/ortaklığı hiçbir zaman olmamıştır.

    Diğer taraftan; Kalyon Holding'in havacılık sektöründeki tek şirketi KLY Hava ve Deniz Turizmi A.Ş, %100 Kalyon Holding sermayesiyle kurulmuş bir şirket olarak faaliyetlerini sürdürmektedir.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

    Günün Manşetleri

    TÜM MANŞETLER
    Rıza Akpolat devede kulak! İmamoğlu’nun Pışık çıkışının altındaki yağlı kaşık: Belge belge CHP’li İBB’nin milyarlık ihale vurgunu
    Serenay Sarıkaya ifadeye çağrıldı! Mert Demir’den yeni hamle! Gerçekleri karartma paniği sardı! Savcı ne soracak?
    MHP lideri Devlet Bahçeli’den son uyarı: Terörle pazarlık yapılmaz silahları gömün
    Gazze’de ateşkes olacak mı? Doha’dan Kahire’ye anlaşma masası
    Öcalan ne zaman PKK’yı lağvedecek? YPG’yi de kapsayan silah bırakma çağrısı için tarih verildi: Ya keleşler ya kalleşler gömülecek
    Trump-Netanyahu krizinin arka planı! İsrail gazetesi yazdı: O… çocuğu paylaşımından çok daha öte
    Trump ile Putin Türkiye’de mi görüşecek? Rus milletvekilinden İstanbul vurgusu
    Müzik sektöründe de tekel var! Ünlü isimlerden çağrı: Bizim sektöre de el atın
    Şam’dan Ankara’ya heyet geliyor! Hariciye - Savunma - İstihbarat... 14 yıldır bizi yalnız bırakmayan Türkiye’yi ziyaret edeceğiz
    Yenidoğan Çetesi davasında ikinci duruşma! Savcı Yavuz Engin’in değiştirilmesi talebine ret! Fırat Sarı’nın avukatını polis salondan çıkardı
    Sanayide yeşil dönüşüm: Hem doğamız hem sanayimiz hem de ülkemiz kazanacak
    Ya istisnai düzenleme ya 360... Başkan Erdoğan’a adaylık yolu nasıl açılır?
    Gençlere faizsiz kredi desteği! Başvurular e-Devlet’ten! 4 saatte 4 binin üzerinde başvuru | Esnek çalışma modeli geliyor!
    Spor yazarları Konyaspor- Fenerbahçe maçını yorumladı! Mourinho’ya sert sözler: Çok hatası var
    Los Angeles’ta süper zenginlere özel itfaiye: Saati 2 bin dolara halkın suyunu çalıyorlar