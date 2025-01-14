Kalyon Holding'den "Aziz İhsan Aktaş'la ortak uçak" iddialarına yalanlama: "Tamamen gerçek dışı ve asılsız"

Belediye başkanlarına ve belediyelerin üst düzey yöneticilerine rüşvet verip ihaleler alan iş adamı Aziz İhsan Aktaş'ın liderliğini yaptığı çıkar amaçlı suç örgütüne yönelik soruşturma kapsamında Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat gözaltına alındı.



Akpolat'tan sonra Aziz İhsan Aktaş da yakalandı.



CHP'li belediyelerdeki ihale yolsuzluğuna ilişkin tartışmalar sürerken birtakım merdiven altı medya kuruluşları eliyle Aziz İhsan Aktaş'ın Kalyon Holding'le ortak uçak aldığına dair mesnetsiz iddialar dolaşıma sokuldu.



KALYON HOLDİNG'DEN AÇIKLAMA: HERHANGİ BİR ORTAKLIK HİÇBİR ZAMAN OLMADI



Gerçekle bağı olmayan uçak iftirası sonrası Kalyon Holding'den açıklama geldi.



"Kalyon Holding'in söz konusu kişi ile herhangi bir ilişkisi/ortaklığı hiçbir zaman olmamıştır" denilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:



Bazı basın-yayın organlarında ve sosyal medya hesaplarında Aziz İhsan Aktaş isimli şahısla ilgili çıkan haberlerde, bahsi geçen kişinin Kalyon Holding ile ortak özel uçağa sahip olduğuna yönelik iddialar tamamen gerçek dışı ve asılsız olup, Kalyon Holding'in söz konusu kişi ile herhangi bir ilişkisi/ortaklığı hiçbir zaman olmamıştır.

Diğer taraftan; Kalyon Holding'in havacılık sektöründeki tek şirketi KLY Hava ve Deniz Turizmi A.Ş, %100 Kalyon Holding sermayesiyle kurulmuş bir şirket olarak faaliyetlerini sürdürmektedir.



