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Türkiye ile AB arasında kritik temas! Yüksek düzeyli ekonomi toplantısı için tarih verildi

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in Aralık ayındaki Türkiye ziyaretinin ardından kritik toplantı için tarih verildi. Buna göre, Avrupa Birliği (AB) ile Türkiye 6 yılın ardından mart veya nisan ayında yüksek düzeyli ekonomik diyalog görüşmeleri yapacak.

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Giriş Tarihi :14 Ocak 2025 , 15:32 Güncelleme Tarihi :14 Ocak 2025 , 15:55
Türkiye ile AB arasında kritik temas! Yüksek düzeyli ekonomi toplantısı için tarih verildi

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    Avrupa Birliği (AB) ile Türkiye arasında 6 yılın ardından yüksek düzeyli ekonomik diyalog toplantısı yapılması planlanıyor.

    AB Komisyonunun Genişlemeden Sorumlu Üyesi Marta Kos, Brüksel'de Avrupa Parlamentosu (AP) Dışişleri Komitesi oturumunda konuştu.

    "Türkiye'nin mültecilere yardım alanında yaptıklarını takdir ediyoruz." diyen Kos, AB'nin geçen yıl Türkiye ile daha fazla diyalog kurulması yönünde karar aldığını anımsattı.

    AB Komisyonu Başkanı Von der Leyen ve Başkan Erdoğan (AA)AB Komisyonu Başkanı Von der Leyen ve Başkan Erdoğan (AA)

    TARİH VERİLDİ

    Kos, "Türkiye ile mart, nisan aylarında ekonomi konusunda üst düzey bir diyalog kurmayı planlıyoruz." diye konuştu.

    AB Komisyonu Başkanı Von der Leyen ve Başkan Erdoğan (AA)AB Komisyonu Başkanı Von der Leyen ve Başkan Erdoğan (AA)

    Türkiye-AB Yüksek Düzeyli Ekonomik Diyalog Toplantısı en son 28 Şubat 2019'da İstanbul'da düzenlenmişti.

    LEYEN 17 ARALIK'TA TÜRKİYE'YE GELMİŞTİ

    AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, ikinci döneminin ilk dış ziyaretlerinden birini 17 Aralık'ta Türkiye'ye gerçekleştirmiş ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmüştü. Ana konusu Suriye'de yaşanan gelişmeler olan görüşmenin ardından düzenlenen basın toplantısında, AB, ekonomi alanında olumlu mesajlar vermişti.

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