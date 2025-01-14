İstanbul Barosu’na terör soruşturması: Savcılık görevden alma talebinde bulundu!

Suriye'nin kuzeyinde güvenlik güçleriyle girdikleri çatışmada öldürülen PKK/PYD mensubu iki terörist hakkında İstanbul 1 No'lu Barosu tarafından yapılan açıklamaya ilişkin yürütülen soruşturma sona erdi.

Hazırlanan iddianamede, İstanbul 1 No'lu Barosu Başkanlığı ve Yönetim Kurulu'nun amaç dışı faaliyetlerde bulunduğu belirtildi. Savcılık, Baro Başkanı İbrahim Özden Kaboğlu ve Yönetim Kurulu üyelerinin, 1136 sayılı Avukatlık Kanunu'nun 77. Maddesi'nin 5. fıkrası uyarınca görevden alınmasını talep etti. Ayrıca, görevden alınacak kişilerin yerine yeni Baro Başkanı ve Yönetim Kurulu üyelerinin seçilmesi de talep edilenler arasında yer aldı.