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Beşiktaş Belediyesi'ne rüşvet baskını! Yolsuzluk soruşturmasında CHP'li başkan Rıza Akpolat'a gözaltı

İhbar mektubu üzerine ekipler, CHP'li belediyelerde milyarlarca liralık ihale vurgunu saptadı. Yolsuzluğun havuzu olan Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat gözaltına alındı.

Deniz Yusufoğlu Deniz Yusufoğlu
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :14 Ocak 2025
Beşiktaş Belediyesi’ne rüşvet baskını! Yolsuzluk soruşturmasında CHP’li başkan Rıza Akpolat’a gözaltı

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    İstanbul'da iş adamı Aziz İhsan Aktaş'ın liderliğini yaptığı çıkar amaçlı suç örgütünün, belediye başkanlarına ve yöneticilere rüşvet verip ihaleler aldığının tespit edilmesiyle başlatılan soruşturma kapsamında 47 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

    Aktaş'ın firmalarına 1 milyar TL'nin üzerinde ihale veren Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, Balıkesir'de yakalanıp İstanbul'a getirildi. Çete lideri Diyarbakırlı iş adamı Aktaş'ın da aralarında olduğu 40 kişinin yakalandığı bildirildi. İçişleri Bakan Yarcımcısı Mehmet Aktaş, gözaltına alınan kardeşi Ahmet Aktaş'la ilgili "Kardeşim de olsa yanlış bir şey yapmışsa gereğinin yapılması lazım" dedi.

    İstanbulda ihale yolsuzluğuna şafak operasyonu: CHPli Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat gözaltına alındıİstanbulda ihale yolsuzluğuna şafak operasyonu: CHPli Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat gözaltına alındı
    İstanbul'da ihale yolsuzluğuna şafak operasyonu: CHP'li Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat gözaltına alındı

    27 İHALEYE FESAT KARIŞTIRILDI
    CHP'li Beşiktaş Belediyesi'nde 7, Çekmeköy, Avcılar, Üsküdar, Esenyurt belediyelerinde 1, İBB Halk Ekmek'te 1, İETT'de 7, İSFALT'ta 5, İGDAŞ'ta 3 ihale dosyasına fesat karıştırdığı iddia edildi. Zanlılar arasında Esenyurt eski Belediye Başkanı Ahmet Özer de var.

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