Beşiktaş Belediyesi’ne rüşvet baskını! Yolsuzluk soruşturmasında CHP’li başkan Rıza Akpolat’a gözaltı

İstanbul'da iş adamı Aziz İhsan Aktaş'ın liderliğini yaptığı çıkar amaçlı suç örgütünün, belediye başkanlarına ve yöneticilere rüşvet verip ihaleler aldığının tespit edilmesiyle başlatılan soruşturma kapsamında 47 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Aktaş'ın firmalarına 1 milyar TL'nin üzerinde ihale veren Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, Balıkesir'de yakalanıp İstanbul'a getirildi. Çete lideri Diyarbakırlı iş adamı Aktaş'ın da aralarında olduğu 40 kişinin yakalandığı bildirildi. İçişleri Bakan Yarcımcısı Mehmet Aktaş, gözaltına alınan kardeşi Ahmet Aktaş'la ilgili "Kardeşim de olsa yanlış bir şey yapmışsa gereğinin yapılması lazım" dedi.

27 İHALEYE FESAT KARIŞTIRILDI

CHP'li Beşiktaş Belediyesi'nde 7, Çekmeköy, Avcılar, Üsküdar, Esenyurt belediyelerinde 1, İBB Halk Ekmek'te 1, İETT'de 7, İSFALT'ta 5, İGDAŞ'ta 3 ihale dosyasına fesat karıştırdığı iddia edildi. Zanlılar arasında Esenyurt eski Belediye Başkanı Ahmet Özer de var.