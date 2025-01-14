SGK’den CHP’li ABB’nin iddialarına yanıt: Hacizli gayrimenkulleri devralmak mümkün değil

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), belediyelerle ilgili iddialara yanıt olarak yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada, kurumun keyfi değil, kanun ve mevzuatlar çerçevesinde yönetildiği vurgulandı. Bu kapsamda, SGK'nin üzerinde haciz, şerh veya ipotek bulunan gayrimenkulleri devralmasının, "satış kabiliyeti olmadığı için" mevzuat gereği mümkün olmadığı ifade edildi.
Açıklamada ayrıca, kamu yararını gözeterek büyük bir hassasiyetle hareket edildiği belirtildi. Bugüne kadar SGK'ye farklı siyasi partilere mensup belediyelerden 1200'den fazla gayrimenkul devrinin gerçekleştirildiği ve bu devirlerin hiçbirinde haciz, şerh veya ipotek bulunmadığına dikkat çekildi.
SGK'den yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Üzerinde haciz, şerh ve ipotek bulunan taşınmazların SGK'ye devri için teklif edilmesi, ya sürece dair bilgi eksikliğinden ya da teklif edenin kamuoyunu aldatma çabasından kaynaklanmaktadır. Her iki durumda da bu yaklaşım, devlet ciddiyeti ile bağdaşmamaktadır. Üzerinde haciz, ipotek ve şerh olmayan, satış kabiliyetine sahip gayrimenkul teklif ettiklerinde ne kadar şeffaf bir süreç yönetildiğine tüm belediyeler şahittir. Meseleyi siyasi bir zemine çekerek üzerinde tartışma oluşturmak yerine gerçekten borçlarını kapatmak isteyen belediyelere SGK olarak her türlü konuda yol gösterilmiştir ve bundan sonra da gösterilmeye devam edilecektir."
SGK'dan CHP'li ABB'nin açıklamalarına yalanlama geldi (Ekran görüntüsü)
SGK'YA BORCU BULUNAN 30 BELEDİYEDEN 23'Ü CHP'DE
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, katıldığı bir canlı yayında belediyelerin Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) olan borçlarına dair önemli açıklamalarda bulunmuştu. Bakan Işıkhan, CHP'li belediyelere yönelik eleştirilerini sürdürerek, SGK'ya borcu bulunan 30 belediyeden 23'ünün CHP'li olduğunu ve borçların büyük bölümünün bu belediyelere ait olduğunu ifade etmişti.
Mansur Yavaş'ın mahsuplaşma çabalarının sonuçsuz kaldığına yönelik açıklamalarına yanıt veren Bakan Işıkhan "Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin sunmuş olduğu gayrimenkullerinin tamamında haciz, şerh, ipotek var" demişti.
Bakan Işıkhan, CHP'li belediyelerin SGK borçlarının yüksekliğine dikkat çekerek, şu ifadeleri kullandı: Belediyelerin SGK'ya toplam borcu 167 milyar lira. Bunun yüzde 70'i CHP'li belediyelere ait. 30 büyükşehir belediyesinin sadece 14'ü CHP'li olmasına rağmen, büyükşehir borçlarının yüzde 76'sı bu belediyelere ait.
Mansur Yavaş'ın SGK borçları için gayrimenkul teklifinde bulunduklarına dair açıklama yapmıştı (Fotoğraf: AA)
"ABB TUVALET VE DEPOLARI TEKLİF ETTİ"
Mansur Yavaş'ın SGK borçları için gayrimenkul teklifinde bulunduklarına dair açıklamalarına yanıt veren Bakan Işıkhan, bu tekliflerin gerçekçi olmadığını savundu. "Mansur Yavaş diyor ki 'SGK'ya gayrimenkul teklif ettik, kabul edilmiyor.' Bu doğru değil. Teklif edilen gayrimenkullerin çoğunda ipotek vardı. Bir tanesi dışında kullanılabilir değildi ve o da yapılandırma sürecine alındı. Listede tuvaletler, depolar ve bankamatikler vardı" dedi.