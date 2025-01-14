SGK’den CHP’li ABB’nin iddialarına yanıt: Hacizli gayrimenkulleri devralmak mümkün değil

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), belediyelerle ilgili iddialara yanıt olarak yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada, kurumun keyfi değil, kanun ve mevzuatlar çerçevesinde yönetildiği vurgulandı. Bu kapsamda, SGK'nin üzerinde haciz, şerh veya ipotek bulunan gayrimenkulleri devralmasının, "satış kabiliyeti olmadığı için" mevzuat gereği mümkün olmadığı ifade edildi.

Açıklamada ayrıca, kamu yararını gözeterek büyük bir hassasiyetle hareket edildiği belirtildi. Bugüne kadar SGK'ye farklı siyasi partilere mensup belediyelerden 1200'den fazla gayrimenkul devrinin gerçekleştirildiği ve bu devirlerin hiçbirinde haciz, şerh veya ipotek bulunmadığına dikkat çekildi.

SGK'den yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Üzerinde haciz, şerh ve ipotek bulunan taşınmazların SGK'ye devri için teklif edilmesi, ya sürece dair bilgi eksikliğinden ya da teklif edenin kamuoyunu aldatma çabasından kaynaklanmaktadır. Her iki durumda da bu yaklaşım, devlet ciddiyeti ile bağdaşmamaktadır. Üzerinde haciz, ipotek ve şerh olmayan, satış kabiliyetine sahip gayrimenkul teklif ettiklerinde ne kadar şeffaf bir süreç yönetildiğine tüm belediyeler şahittir. Meseleyi siyasi bir zemine çekerek üzerinde tartışma oluşturmak yerine gerçekten borçlarını kapatmak isteyen belediyelere SGK olarak her türlü konuda yol gösterilmiştir ve bundan sonra da gösterilmeye devam edilecektir."