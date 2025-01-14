Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre, ülkemiz genelinde çeşitli hava koşulları etkili olacak. Genel olarak parçalı ve çok bulutlu bir hava bekleniyor. Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları ile Yozgat ve Gümüşhane çevrelerinde aralıklı yağışlar görülecek. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak şeklinde olması beklenirken Trakya, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Yozgat ve Gümüşhane çevreleri ile gece saatlerinde Bursa'nın yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışı da bekleniyor.
Yağışların Yoğun Olacağı Bölgeler
Kıyı Ege, Balıkesir'in batı ilçeleri ve Denizli çevrelerinde yer yer kuvvetli yağışlar görülecek. Bu bölgelerde, özellikle gece saatlerinde yağışların kuvvetli olması tahmin ediliyor. Ayrıca, iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olaylarının yanı sıra pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz'in yüksek kesimlerinde ise çığ tehlikesi bulunuyor.
İstanbul ve Marmara Bölgesi İçin Soğuk Hava Uyarısı: İzlanda Kökenli Soğuk Dalga Etkisini Sürdürüyor
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul başta olmak üzere Marmara bölgesinde etkili olan sağanak yağışlar ve sert sıcaklık düşüşü ile ilgili uyarılarda bulundu. İzlanda kökenli soğuk hava dalgası bölgedeki hava koşullarını sert şekilde etkiliyor. AKOM'un yaptığı açıklamada bu soğuk hava dalgasının Perşembe gününe kadar devam edeceği ve aralıklarla sağanak yağışların görüleceği belirtildi.
İzlanda Kökenli Soğuk Hava Dalgası Etkili Oluyor
İstanbul'da hafta sonu etkili olan yağışlarla birlikte sıcaklıklar önemli ölçüde düştü. AKOM'dan yapılan açıklamaya göre İstanbul ve çevresinde İzlanda kökenli soğuk hava dalgası devam ederken Perşembe gününe kadar bölgede aralıklı sağanak yağışların yanı sıra yer yer kuvvetli yağmur geçişlerinin yaşanması bekleniyor. Bu süreçte sıcaklıkların 4-8°C aralığında, yani tipik kış koşullarında seyretmesi öngörülüyor.
14 OCAK HAVA SICAKLIĞI
Hava sıcaklıklarında, Orta Karadeniz'de 4 ila 6 derece arasında bir azalma bekleniyor. Diğer bölgelerde ise hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR
Rüzgar genel olarak güneyli yönlerden esecek. Marmara, Karadeniz ve Kuzey Ege bölgelerinde ise kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor. Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında rüzgarın 40-60 km/saat hızla kuvvetli esmesi tahmin ediliyor.
14 OCAK BÖLGELERİMİZDE HAVA DURUMU
MARMARA
Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı olacağı, Edirne ve Kırklareli çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı olacağı tahmin ediliyor. Balıkesir'in batı ilçelerinde gece saatlerinde kuvvetli yağış bekleniyor. Marmara'da rüzgarın kuzeyli yönlerden kuvvetli esmesi öngörülüyor.
Çanakkale: 7°C, çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
Edirne: 2°C, çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı
İstanbul: 8°C, çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
Kırklareli: 2°C, çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı
EGE
Bölge genelinde çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı hava koşulları bekleniyor. Kıyı Ege ile Denizli çevrelerinde kuvvetli yağışlar bekleniyor.
Afyonkarahisar: 11°C, çok bulutlu, aralıklı yağmurlu
Denizli: 15°C, parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
İzmir: 13°C, çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
Muğla: 11°C, çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
AKDENİZ
Antalya çevreleri ile Batı Akdeniz'de aralıklı yağmur ve sağanak yağışların görüleceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde ise bölgenin iç kesimlerinde pus ve sis etkili olabilir.
Adana: 22°C, parçalı ve çok bulutlu
Antalya: 18°C, parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
Hatay: 18°C, parçalı ve çok bulutlu
Mersin: 21°C, parçalı ve çok bulutlu
İÇ ANADOLU
İç Anadolu bölgesinin kuzeybatı kesimleri ile Yozgat çevrelerinde aralıklı yağışlar görülecek. Yozgat çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar beklentisi var. Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayları, pus ve sis görülebilir.
Ankara: 10°C, parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
Eskişehir: 5°C, parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
Konya: 11°C, parçalı ve çok bulutlu
Sivas: 9°C, parçalı ve çok bulutlu
BATI KARADENİZ
Çok bulutlu, kıyı kesimlerinde aralıklı yağmur ve sağanak yağışlar, iç kesimlerde ise karla karışık yağmur ve kar yağışı bekleniyor.
Bolu: 4°C, çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı
Düzce: 8°C, çok bulutlu, aralıklı yağmurlu
Sinop: 8°C, çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmurlu
Zonguldak: 8°C, çok bulutlu, aralıklı yağmurlu
ORTA VE DOĞU KARADENİZ
Çok bulutlu, Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları ile Gümüşhane çevrelerinde aralıklı yağışlar bekleniyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak olması, Gümüşhane çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi tahmin ediliyor.
Amasya: 8°C, çok bulutlu, aralıklı yağmurlu
Artvin: 9°C, çok bulutlu, kıyıları aralıklı yağmurlu
Samsun: 8°C, çok bulutlu, aralıklı yağmurlu
Trabzon: 10°C, çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis görülecek. Doğu Anadolu'nun dik ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.
Erzurum: -1°C, parçalı ve çok bulutlu
Kars: -2°C, parçalı ve çok bulutlu
Malatya: 4°C, parçalı bulutlu
Van: 5°C, parçalı bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Bölge genelinde parçalı ve az bulutlu bir hava bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde ise pus ve yer yer sis etkili olacak.
Diyarbakır: 13°C, parçalı bulutlu
Gaziantep: 15°C, parçalı ve az bulutlu
Siirt: 12°C, parçalı bulutlu
Şanlıurfa: 17°C, parçalı