RÜZGAR

Rüzgar genel olarak güneyli yönlerden esecek. Marmara, Karadeniz ve Kuzey Ege bölgelerinde ise kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor. Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında rüzgarın 40-60 km/saat hızla kuvvetli esmesi tahmin ediliyor.

14 OCAK BÖLGELERİMİZDE HAVA DURUMU MARMARA

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı olacağı, Edirne ve Kırklareli çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı olacağı tahmin ediliyor. Balıkesir'in batı ilçelerinde gece saatlerinde kuvvetli yağış bekleniyor. Marmara'da rüzgarın kuzeyli yönlerden kuvvetli esmesi öngörülüyor. Çanakkale: 7°C, çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

Edirne: 2°C, çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı

İstanbul: 8°C, çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

Kırklareli: 2°C, çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı

EGE

Bölge genelinde çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı hava koşulları bekleniyor. Kıyı Ege ile Denizli çevrelerinde kuvvetli yağışlar bekleniyor. Afyonkarahisar: 11°C, çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

Denizli: 15°C, parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

İzmir: 13°C, çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

Muğla: 11°C, çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

AKDENİZ

Antalya çevreleri ile Batı Akdeniz'de aralıklı yağmur ve sağanak yağışların görüleceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde ise bölgenin iç kesimlerinde pus ve sis etkili olabilir. Adana: 22°C, parçalı ve çok bulutlu

Antalya: 18°C, parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

Hatay: 18°C, parçalı ve çok bulutlu

Mersin: 21°C, parçalı ve çok bulutlu